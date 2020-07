« Peut-être que Mercedes ne pensait pas que Norris pouvait le faire »

Date publiée: 6 juillet 2020

Lando Norris a réalisé le meilleur tour du GP d’Autriche au 71e tour pour se faufiler à la troisième place devant Lewis Hamilton par 0,198s.

Qualifié troisième du Grand Prix d’Autriche, Norris avait espéré une bonne performance lors du Grand Prix de 71 tours de dimanche.

Le Britannique a été impliqué dans plusieurs combats, dépassant Sergio Perez pour courir quatrième après le troisième et dernier redémarrage de la voiture de sécurité.

Cela semblait être aussi bon que ce ne serait que pour les commissaires sportifs d’annoncer que Lewis Hamilton, deuxième, avait une pénalité de cinq secondes pour avoir causé une collision avec Alexander Albon.

McLaren a informé Norris de la pénalité, le Britannique devant se rendre à moins de cinq secondes de Hamilton pour monter sur le podium.

Norris a répondu avec le meilleur tour du Grand Prix.

Il a pris la troisième place et son premier podium en Formule 1 avec seulement 0,198 secondes.

Son patron d’équipe, Andrea Seidl, a déclaré qu’il ne pensait pas honnêtement que le pilote McLaren pouvait réussir.

« Nous l’avons gardé [Norris] à jour tout le temps sur les pénalités et les écarts », a déclaré Seidl après la course, cité par FormulaSpy.

« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il puisse terminer ce tour à la toute fin.

« Mais évidemment, il avait une stratégie en tête et qu’un si jeune gars puisse faire un tel tour [on] le tout dernier tour et finir sur le podium, c’est tout simplement génial! «

LANDO! HAHAHAHAHA pic.twitter.com/zcxDZtKJmY – Ky (@FiftyBucksss) 5 juillet 2020

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Mercedes avait été surpris en train de faire la sieste, pensant que seul Charles Leclerc en troisième position au moment du penalty de Hamilton pourrait être un problème, Seidl a déclaré qu’il ne se souciait vraiment pas de la raison pour laquelle cela s’était produit, il était simplement heureux que cela se soit produit.

Il a répondu: « Il est évidemment difficile pour moi de dire pour le moment, nous devons analyser ce qui s’est passé en détail.

«Peut-être qu’ils ne pensaient pas que nous avions le potentiel de faire ce tour à la fin.

« Pour être honnête, je m’en fiche, je suis content de la façon dont cela s’est terminé. »

L’ouverture de la saison 2020 avec un podium a été un résultat incroyable pour McLaren car, quelques semaines plus tôt, l’équipe était confrontée à la perspective d’insolvabilité.

L’entreprise, qui a dû licencier du personnel, a été sauvée par un prêt de dernière minute.

« Je suis juste fier de faire partie de l’équipe aujourd’hui », a déclaré Seidl.

«Il n’y a rien de mieux pour toute l’équipe, surtout après cette période difficile aussi qu’un tel résultat, surtout avec P3 et P5 je pense.

« C’est tout simplement incroyable. »

Carlos Sainz a terminé le Grand Prix à la cinquième place pour clôturer un excellent week-end pour McLaren.

L’équipe est deuxième au classement après l’Autriche avec 26 points, 11 timides de Mercedes.

