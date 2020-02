Pierre Gasly: ​​Max Verstappen le meilleur pilote de la grille

Date publiée: 19 février 2020

Pierre Gasly pense que son ancien coéquipier Red Bull Max Verstappen est l’un, sinon le meilleur pilote de la grille de F1.

Verstappen et Charles Leclerc de Ferrari sont les deux jeunes stars les plus largement désignées pour faire tomber Lewis Hamilton du sommet de la Formule 1, et toutes deux ont l’intention de le faire dès cette année.

Et il semblerait que Gasly partage cette croyance en Verstappen avec la paire ayant combattu au niveau du karting bien avant de se retrouver ensemble chez Red Bull.

S’adressant à Auto Bild, il a déclaré: «Il est l’un des pilotes les plus talentueux, sinon le meilleur, dans le domaine.

«Il a démontré plus d’une fois qu’il peut faire des choses que beaucoup d’autres sont incapables de faire. Je suis sûr qu’il deviendra un jour champion du monde. Je n’ai que deux ans d’expérience en Formule 1, mais je l’ai combattu sur le kart plus d’une fois.

«C’est à moi de prouver que je peux continuer à me battre avec lui à l’avenir – aussi pour les championnats. “

Tout en refusant de le dire directement, Pierre Gasly a suggéré qu’il serait ouvert à un retour de Red Bull à l’avenir.

Le Français a été promu de Toro Rosso à Red Bull pour le début de la saison 2019, mais une misérable première moitié de cette campagne l’a conduit à être rétrogradé à Toro Rosso pendant les vacances d’été.

Sa forme s’améliorerait rapidement après cela et Gasly attend maintenant avec impatience la saison à venir avec l’équipe AlphaTauri rebaptisée.

Un jour, Gasly veut revenir à des machines qui pourraient le mener à des victoires en course, et le joueur de 24 ans dit que Red Bull est une équipe qui peut lui donner une telle voiture.

Parlant d’un éventuel retour de Red Bull, il a déclaré: «Il est trop tôt pour en parler, mais bien sûr, je veux conduire dans la voiture la plus rapide disponible.

«Mon objectif personnel est de me battre pour des victoires et des championnats à l’avenir et, évidemment, Red Bull pourrait me fournir une voiture.

«Mais ma tête et mon énergie sont actuellement pleines chez Alpha Tauri. Nous avons beaucoup de tâches devant nous. »

