Pierre Gasly était impatient de “stopper les conneries * t” après la hache

Date publiée: 27 janvier 2020

Pierre Gasly a révélé ce qui l’a motivé à réussir après sa hache de mi-saison de l’équipe senior Red Bull.

Gasly a été choisi comme remplaçant de Daniel Ricciardo à Red Bull avant la saison 2019 mais, seulement 12 courses plus tard, il s’est retrouvé au sein de l’équipe junior Toro Rosso après avoir finalement échoué à impressionner les hauts gradés.

La capacité de conduire du Français a été sérieusement examinée, mais il l’a utilisée comme motivation pour prouver que les sceptiques avaient tort.

“Je pensais que maintenant, j’ai ces neuf courses pour prouver mon point et prouver la vitesse et les compétences que j’ai”, a déclaré Gasly à Motorsport.com.

“Bien sûr, j’ai toujours été compétitif depuis que j’ai commencé en monoplace, puis au cours de ces six mois, tout le monde se pose alors la question:” D’accord, a-t-il le talent? “” At-il la vitesse? “” A-t-il oublié comment conduire? “” A-t-il oublié comment freiner? “” A quel point tourne-t-il la roue en ce moment? “

«Ce n’est pas quelque chose que vous oubliez en deux ou trois semaines, vous savez. Pour moi, c’était important, et c’était des gens qui parlaient de la merde sans avoir les informations, ou des informations partielles ou même sans le savoir.

«Donc, pour moi, c’était vraiment important de donner 110% de moi-même, de m’assurer que j’étais au top de mon jeu pour ces neuf courses et de montrer simplement la vitesse à laquelle je dois arrêter les conneries.»

Même si la carrière de Gasly est entre les mains des autres, il se rappelle qu’il a un certain contrôle et peut faire des déclarations à travers ses performances – comme sa finition P2 au Grand Prix du Brésil.

“C’est un peu la façon dont j’ai été éduquée et aussi la façon dont j’ai grandi, que j’ai dû me battre pour tout ce que je voulais dans la vie”, a-t-il ajouté.

«Personne ne m’a jamais donné ça et je n’ai jamais rien pris pour acquis, car à chaque fois, je ne savais pas si je continuerais l’année suivante.

Je ne savais pas si j’obtiendrais ces sièges [in the future] , sauf si j’ai livré ou joué exactement ce jour-là. Sinon, tout ne se passera pas. J’ai toujours eu cette mentalité.

«Je devais donc me concentrer sur moi-même parce que je suis, en fin de compte, celui qui fera bouger les choses.

“Donc, il y a eu cet échange, et je me sentais juste bien, c’était une situation injuste et maintenant c’est à moi de prouver essentiellement à tout le monde que ce n’était tout simplement pas la bonne façon.”

