Pierre Gasly garde les raisons de son redressement 2019 privées

Date publiée: 15 février 2020

Pierre Gasly dit qu’il gardera toujours de nombreuses raisons pour lesquelles il s’est amélioré après avoir quitté Red Bull en 2019.

Le Français a été appelé dans l’équipe Red Bull de Toro Rosso au début de 2019, mais il a eu beaucoup de mal pour la forme et a été rétrogradé dans l’équipe junior pendant les vacances d’été.

Bien que Gasly soit retourné à Toro Rosso, il était clair que la rétrogradation avait laissé un goût amer dans sa bouche.

Pour 2020, Gasly reste avec l’équipe sous leur nouvelle identité d’AlphaTauri, et c’est lors du lancement de l’AT01 que ces sombres journées Red Bull lui ont été à nouveau évoquées après un commentaire qu’il a fait.

Interviewé par le site Web de F1, l’intervieweur a mentionné à quel point il pensait que Gasly avait été plus longtemps qu’il ne l’avait fait avec 2020, qui devrait être sa troisième saison de F1. Le Français a répondu en disant: “Ils ont beaucoup parlé de moi ces derniers mois.”

On lui a alors demandé pourquoi les choses s’étaient améliorées pour lui depuis qu’il avait quitté Red Bull, et il a répondu: «Pour être juste, il y a plusieurs raisons et je ne veux pas vraiment entrer dans les détails.

«Je viens de passer en revue toute la saison l’année dernière, les choses que je pouvais faire de mieux de mon côté et les choses positives.

«Il y a des choses qui resteront privées, elles resteront toujours privées, donc je me concentre juste sur ce que je pourrais changer dans mon approche et être encore meilleur que je ne l’étais à la fin de l’année avec Toro Rosso, essayez de m’amener à un autre niveau et être plus compétitif.

“Mais après le 1er janvier, un nouveau chapitre a commencé avec AlphaTauri et je suis très excité de commencer la saison.”

Et Gasly pense que le changement de nom d’AlphaTauri «apporte une nouvelle énergie» à l’équipe.

“Toute l’équipe, bien sûr, ils sont les mêmes, ce sont les mêmes membres de l’équipe, mais AlphaTauri en tant que marque apporte beaucoup de nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

«Ils veulent faire les choses en grand pour nous, ils poussent vraiment et j’espère que nous pourrons les traduire en performances sur la piste.»

