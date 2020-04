Pierre Gasly ne renversera pas de haricots sur la rétrogradation de Red Bull

Date publiée: 28 avril 2020

Pierre Gasly a peut-être été rétrogradé après avoir appris que son siège était en sécurité, mais le conducteur d’AlphaTauri a déclaré qu’il n’allait pas divulguer les détails aux médias.

L’année dernière, Gasly a été promu au siège de Red Bull, le patron de l’équipe Christian Horner admettant à l’époque que c’était un an plus tôt qu’ils ne l’avaient souhaité.

La main de l’équipe avait été forcée par le départ de Daniel Ricciardo.

Dès le départ, Gasly a eu du mal à obtenir des résultats bien inférieurs à ceux de son coéquipier Max Verstappen.

Red Bull, cependant, a continué de soutenir publiquement le Français pour le déposer via un appel téléphonique tôt le matin.

Il est revenu à Toro Rosso, marquant dans cinq de ses neuf courses, dont un finaliste au GP du Brésil.

Des mois plus tard, Gasly dit qu’il n’a pas de rancune envers Red Bull.

“Je sais ce que je dois faire et j’essaie toujours d’intensifier mon jeu et de regarder les domaines que je peux améliorer”, a-t-il déclaré à Racer.

«C’est la seule chose que j’ai essayé de faire lorsque j’étais à Red Bull, et je n’ai pas changé mon approche lorsque j’étais à Toro Rosso.

«Il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi cela a fonctionné là-bas et nous avons eu une bonne fin d’année. Certaines des raisons ont été avancées, d’autres pas, mais malheureusement, les gens ont leur propre jugement et je l’accepte.

«Je suis un pilote sous contrat avec Red Bull, et c’est aussi grâce à eux qu’ils m’ont amené en Formule 1.

«Ce qui s’est passé au cours de ces six mois ne change pas la relation et ce qu’ils ont fait pour moi.

“Il y avait des problèmes, il y avait des luttes, il y avait des choses qui auraient pu être corrigées, et si nous devions refaire cette histoire, beaucoup de choses seraient différentes.”

Mais ne vous attendez pas à ce que Gasly renverse les fèves sur ce qui s’est passé pendant son séjour chez Red Bull.

“Nous avons parlé des choses qui ne se sont pas bien passées, mais ce n’est pas à moi de venir dans les médias et de dire” Ce n’était pas bien et c’était mal “”, a-t-il ajouté.

“Ce n’est pas la bonne chose à faire, et c’est pourquoi je ne le fais pas.

“Bien sûr, vous devez parfois faire face aux pensées négatives et à l’énergie négative, mais il y a beaucoup de gens qui apportent de l’énergie positive et des vibrations positives, et ce sont les gens sur lesquels je me concentre et qui soutiennent.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.