Pierre Gasly travaille sur le fitness avant les triples en-têtes potentiels

Date publiée: 23 mars 2020

Forcé de prendre une pause prolongée alors que la F1 est en pause, Pierre Gasly dit qu’il travaille sur sa condition physique avant ce qui pourrait être une course effrénée de grands prix triple en-tête.

Plus tôt ce mois-ci, la Formule 1 a annulé le Grand Prix d’Australie, déclenchant une série d’annonces.

Ensuite, Bahreïn et le Vietnam, suivis de la Hollande, de l’Espagne et de Monaco.

Bakou serait également en ligne avec les organisateurs qui devraient annoncer lundi qu’ils reportent le grand prix.

“Quand ils ont annoncé que nous ne courrions pas, cela m’a frappé”, a expliqué Gasly à l’. à propos de l’annulation du GP d’Australie.

«J’étais tellement excité, il y avait eu tellement de préparation avec l’équipe et physiquement tout l’hiver.

«À l’époque, nous étions un peu frustrés de ne pas courir parce que c’est ce que je veux faire et c’est ce qui me motive.

«Mais quand vous voyez la situation, il n’y a aucun moyen d’éviter de reporter des événements, sportifs ou autres.»

Gasly utilise son temps pendant la pause forcée pour se concentrer sur sa forme physique, d’autant plus que certains prédisent un deuxième semestre record avec 18 grands prix en 182 jours.

“Nous avons un plan pour les prochaines semaines et nous faisons encore plus que d’habitude”, a-t-il déclaré.

«Je n’ai jamais eu, au cours des 10 dernières années, deux mois devant moi avant que la saison ne reprenne pour se préparer physiquement.

“Je me sentais déjà largement prêt, nous avions très bien travaillé pendant l’hiver, mais pour ajouter encore deux mois de préparation, c’est l’occasion d’être encore plus fort physiquement au début de la saison.”

Une partie de ce calendrier exceptionnel devrait inclure une série de triples têtes, ce que Gasly admet être «épuisant» étant donné le poids que les conducteurs perdent trois week-ends d’affilée.

“C’est épuisant car vous perdez entre deux et trois kilos par course et ensuite vous avez les vols”, a expliqué le joueur de 24 ans.

«Il y a une intensité pendant un week-end de course – du matin au soir, ça ne s’arrête jamais.

«Mais si nous avons trois ou quatre courses d’affilée, c’est à nous de nous préparer dans les meilleures conditions, d’accorder encore plus d’attention à la récupération et d’être à 100% à chaque fois.»

