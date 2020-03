Pirelli abandonne 1800 pneus après l’annulation de l’Aus GP

Date publiée: 14 mars 2020

Pirelli a confirmé que 1800 pneus avaient été mis au rebut après l’annulation du GP d’Australie, mais ils avaient un nouveau but.

Jeter les pneus inutilisés après des courses en avion n’est pas nouveau pour Pirelli – ils doivent souvent éliminer plus de 500 pneus par temps humide s’ils ne sont pas nécessaires, mais le Grand Prix d’Australie annulé leur a laissé beaucoup plus de stock que d’habitude à éliminer. .

Mais les pneus avaient un nouveau but après avoir été envoyés au Royaume-Uni pour être utilisés comme carburant.

“Nous écrasons les pneus afin de les mettre dans moins de conteneurs, et les renvoyons au Royaume-Uni où nous les recyclons dans une cimenterie près de Didcot”, a déclaré Mario Isola, patron de Pirelli Motorsport, à Motorsport.com.

«Nous les brûlons à haute température et nous créons de l’énergie, mais pas de pollution.

«Nous étudions de nombreuses manières possibles de recycler les pneus F1, mais pour le moment, c’est ainsi que nous les recyclons après toute notre analyse.»

Une fois les pneus montés sur les jantes, ils ne peuvent pas être réutilisés en raison de dommages éventuels lors de leur décollage.

1800 ensembles de pneus non montés ont déjà été livrés à Bahreïn et au Vietnam – les nations devaient accueillir respectivement les manches deux et trois de la saison, mais même si ces événements sont maintenant reportés, Pirelli laissera les pneus là-bas à utiliser si les courses se déroulent reporté.

«Les pneus pour Bahreïn et le Vietnam sont déjà là, mais ce n’est pas un problème. Nous utilisons le fret maritime pour la plupart des pneus, et ils sont dans des conteneurs à contrôle thermique », a déclaré Isola.

“C’est comme les avoir dans un entrepôt, cela ne fait aucune différence pour eux. S’il y a un changement dans le calendrier, nous pouvons les utiliser.

«Le seul problème concerne les pneus qui sont déjà montés, car dans ce cas, ces pneus vont être démontés.

«Pour le moment, la limitation est que lorsque nous retirons un pneu de la jante, nous donnons une contrainte au talon, puis nous ne sommes évidemment pas confiants de remonter le pneu, car le niveau de forces agissant sur ces pneus est énorme . Nous ne voulons donc prendre aucun risque.

«Pour les événements européens, nous pouvons les transporter, car si nous ne les utilisons pas, nous les gardons en forme et nous chargeons nos camions de pneus et de jantes.

«À l’avenir, et considérant que nous aurons un fournisseur unique et un design standard pour les jantes, nous essaierons de travailler ensemble afin de trouver un moyen de monter et de démonter les pneus et de les réutiliser. Mais nous devons nous assurer que nous ne prenons aucun risque. »

