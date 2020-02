Pirelli confirme le calendrier des tests 2020

Pirelli a annoncé son calendrier pour tester les nouveaux pneus de 18 pouces avant de faire leurs débuts dans la saison de Formule 1 2021.

Après avoir parcouru 130 tours lors de son premier essai avec Charles Leclerc de Ferrari au cours du week-end à Jerez, la société italienne a maintenant révélé les dates auxquelles le reste du peloton pourra essayer le nouveau caoutchouc.

Chaque test sera effectué avec une voiture à mules fournie par les équipes, avec les dix participants avant le passage de pneus de 13 pouces à 18 pouces la saison prochaine.

Parmi les participants, seuls Ferrari, Red Bull et Mercedes auront la chance de goûter des pneus secs et humides, les deux derniers obtenant le plus de temps de piste à quatre jours chacun.

Le calendrier complet pour 2020 est indiqué ci-dessous:

(Cliquez pour agrandir)

.