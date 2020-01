Pirelli prévoit une surchauffe des pneus en 2020

Date publiée: 11 janvier 2020

Les équipes de F1 ont voté pour s’en tenir aux composés de 2019 pour cette année, et Pirelli craint que cela ne conduise à une surchauffe des pneus plus qu’auparavant.

Une réglementation stable de 2019 à 2020 signifie que les voitures ne feront probablement que s’accélérer à mesure que les équipes se développent et trouvent des moyens d’extraire plus de performances.

Mais cela mettra les pneus Pirelli sous plus de pression, et pour cette raison, la société italienne affirme que plus de surchauffe est la seule prédiction solide qu’ils peuvent faire pour la prochaine campagne.

“Dans un état de réglementation technique cohérente, parce que les règlements techniques de cette année ne sont pas différents de ceux de l’année dernière, le taux de développement est de 1 seconde à 1,5 s par tour”, a déclaré Mario Isola, le patron du sport automobile de Pirelli, à Motorsport.com.

“En une saison [that is] l’amélioration de la durée du portable. Je peux donc m’attendre à une nouvelle étape en 2020.

«Cela signifie un peu plus d’appui, cela signifie plus d’énergie. Probablement, si nous devons prévoir quelque chose, cela pourrait être plus de surchauffe, peut-être.

“[That could be] plus d’une chose en raison de l’énergie supplémentaire qui entre dans le pneu. “

Mais Isola, qui s’exprimait à Autosport International 2020, a donné un positif à la situation, à savoir le fait que les équipes devraient moins lutter pour réchauffer les pneus en 2020.

«Si vous vous souvenez au début de la [2019] saison, certaines équipes se plaignaient de l’échauffement et à certaines occasions, il était un peu difficile de réchauffer les pneus », a-t-il déclaré.

«Ce ne sera pas un problème pour cette année. Ils connaissent les pneus, donc l’avantage par rapport à l’année dernière est que la courbe d’apprentissage sur la façon d’utiliser un nouveau produit est déjà là.

«Il n’y a donc pas de courbe d’apprentissage pour les pneus cette année.»

