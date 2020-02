Piston cassé: analyse de la Ferrari SF1000

Surnommée SF1000 en l’honneur du millième Grand Prix de Formule 1 de Ferrari prévu au Canada en juin, l’essence profonde des spécifications techniques du nouveau venu de Maranello reste gardée, mais d’après ce que nous pouvons voir dans la chair, la voiture de lancement de base présentée à Reggio Emilia suggère une évolution, plutôt qu’une étape révolutionnaire pour le coup final de la Scuderia à l’ensemble de règles de base F1 actuel.

Si quoi que ce soit, le SF1000 ne semble pas représenter une étape importante par rapport au SF90 de l’an dernier. Bien sûr, il y a toujours le manteau et le poignard autour de ce que Ferrari a permis d’être montré à Reggia par rapport à la façon dont on s’attend à ce que la voiture évolue au cours des deux prochaines semaines de test F1 et dans le week-end de la course Aussie GP – les équipes ne montrent jamais toutes leurs cartes, surtout dans un affichage aussi public que ce lancement, mais il y a un niveau important de détails qui attire l’attention.

La nouvelle Ferrari conserve son nez plus large par rapport à l’aiguille Mercedes 2019 que McLaren a suivie avec sa nouvelle voiture et il est clair que beaucoup de travail a été consacré à la fabrication des bras et des tiges de suspension du SF1000 pour contribuer aux plus grands objectifs du flux d’air de la voiture entière besoins de gestion. L’aile avant à cinq éléments de la rampe de lancement est assez splendide et complexe dans ses détails, tandis qu’un court venturi sous le nez et entre les ailes, prépare le flux d’air du dessous de caisse pour un aileron à ailes multiples ressemblant à des branchies d’un requin qui concentre le tirant d’eau vers le centre du dessous de caisse.

Le SF1000 dispose d’un certain nombre de dispositifs aérodynamiques occupés, variés et complexes qui dirigent le flux d’air vers, autour et en particulier sous les nacelles latérales dans ce qui semble être une mesure pour continuer à travailler le râteau très attendu et considérable de la voiture. La voiture gagne des rétroviseurs extérieurs à déviation de flux au-dessus de ses cosses latérales supérieures rouges lisses qui se gonflent vers le bas pour rencontrer une surface inférieure noire à flancs plats qui remonte radicalement vers l’intérieur et vers le haut vers l’arrière sous le renflement supérieur rouge effilé.

Il semble que l’idée soit de tirer le meilleur parti de la taille dramatique sur une grande variété de surfaces latérales, en conjonction avec l’effet séparé du plancher considérablement incliné sous la voiture.

Alors que ses foils principaux semblent assez simples, le reste de l’aile arrière est plus complexe, en particulier dans ses plaques d’extrémité, qui développent toutes deux le thème cintré, mais qui font maintenant aussi germer une clôture plate en forme de jupon qui continue tout droit vers le bas en forme de S l’aspect structurel de la plaque se redresse vers l’intérieur.

Le chef d’équipe Mattia Binotto explique que de gros efforts ont été consacrés à l’emballage et aux détails pour livrer une voiture plus mince qui ne sera pas compromise dans sa configuration, quelles que soient les circonstances et les défis du circuit sur lequel elle court.

Binotto a réitéré que l’équipe s’est concentrée non seulement sur l’optimisation des performances aérodynamiques du SF1000 grâce à un meilleur emballage de tous les composants pour atteindre ses objectifs minces, mais qu’elle a également travaillé dur pour s’assurer que l’unité de cette année produit plus de puissance et pèse moins tout en rencontrant la nouvelle F1 de cette année. limites de consommation d’huile.

Nous suivrons, bien sûr, l’évolution de la SF1000 au cours de la pré-saison, mais alors que certains s’attendaient à un bond significatif, la toute nouvelle Ferrari semble plutôt être un pas en avant sensé qui utilise la somme d’une myriade de petites mesures pour parfait ce qui était déjà un formidable package dans certaines applications, pour offrir ce rythme fascinant à chaque circuit, instemichelad de quelques-uns seulement.

Avec cela en place, il reste à voir comment Ferrari gère sa stratégie de course souvent discutable en 2020, sans parler de ses bites de combat dans les stands. L’amener sur…

.