Piston cassé: analyse du Red-Bull RB16-Honda

une”

cycle de données en pause = “vrai”

data-cycle-prev = “# gslideshow_prev”

data-cycle-next = “# gslideshow_next”

data-cycle-pager = “# gslideshow_pager”

data-cycle-pager-template = “”

cycle de données-vitesse = “750”

>

<►>

Comme cela semble être la norme en Formule 1 2020, avec le règlement actuel qui prend fin après cette saison, les équipes n’ont apporté aucun changement trop radical à la machine 2020 révélée jusqu’à présent.

Il semble que la nécessité d’une planification à long terme pour la nouvelle ère radicale de l’aéro et du pneu de l’année prochaine ait effectivement sapé certaines des ressources normalement appliquées à une nouvelle voiture ordinaire.Ainsi, comme le SF1000 évolutif de Ferrari, le challenger Red Bull 2020 RB16 F1 de Red Bull est une version raffinée de la voiture de l’année dernière plutôt qu’un mouvement radical dans une nouvelle direction.

Mais ne vous y trompez pas – il est également clair qu’Adrian Newey et le lot Red Bull ont déployé des efforts importants dans leur voiture 2020 – il y a plus qu’assez de changements de détails, qui combinés, devraient garder la machine propulsée par Honda juste au extrémité pointue de la grille F1.

Se souvenant que Max Verstappen a terminé la saison dernière avec des triples podiums, y compris la victoire du GP du Brésil pour marquer le plus de points de tous les pilotes au cours de ces trois courses, cette équipe semble prête à entrer dans la nouvelle année du bon pied.

À cette fin, alors que le RB16 peut sembler commencer comme un raffinement du meilleur package de la dernière saison 2029, il y a en effet plus que ce qui peut sembler au premier abord. À partir de l’avant, en y regardant de plus près, le nez soigné de la nouvelle voiture représente déjà une nouvelle pensée – plus étroit qu’auparavant, mais pas aussi étroit que Mercedes et maintenant le nez d’aiguille de McLaren, son bord d’attaque est intéressant avec un mini séparateur sous les conduits quad dans un slicker , une solution plus compacte dans ce domaine technique noirci.

De là, une paire d’aubes enveloppées sous le nez dirigent le flux d’air vers le bas et vers l’intérieur en préparation de son voyage vers l’arrière, tandis que les conduits NACA reprofilés restent pour alimenter un conduit en S plus agressif qui semble réintroduire un ancien concept RB dans la façon dont il récupère le flux d’air inférieur derrière le nez jusqu’à la surface supérieure de la voiture. Le conduit en S sort entre deux ailettes mignonnes qui séparent le flux en remontant le nez, en descendant sur les côtés.

Comme Ferrari, Red Bull a également consacré beaucoup d’efforts à mieux emballer ses éléments de suspension avant pour mieux coopérer avec le flux d’air général autour d’eux, tandis que les supports de caméra repensés semblent désormais avoir un meilleur objectif aérodynamique.

Cet air sous le nez amorcé est accueilli par un ensemble subtilement révisé de planches de barge, de séparateurs et d’éléments similaires lorsqu’il se déplace vers le bas et vers l’arrière sous le nez levé, pour séparer le flux et le diviser avant que l’air ne coule, et s’enroule autour du côtés de la voiture.

Le Red Bull semble conserver un angle de coupe radical – ou la manière dont l’avant du châssis est bas et l’arrière plus haut, tandis que beaucoup d’attention a clairement été accordée à l’emballage des flancs du RB16. Ses cosses latérales plus serrées comportent désormais des entrées encore plus petites, derrière une fente de boîte aux lettres placée plus bas et au sommet d’une contre-dépouille inclinée vers l’arrière.

Bien que plus minces, les cosses latérales conservent des contours globaux plus bulbeux par rapport au traitement latéral inférieur à face plate de Ferrari et les flancs en bouteille de Red Bull’s Coke sont également encore plus radicalement cintrés vers l’arrière. Les pods s’amincissent vers l’intérieur et vers le bas, clairement à la recherche d’une meilleure efficacité aérodynamique.

Des travaux ont également été effectués pour relever les triangles de suspension arrière inférieurs les plus exposés du RB16, qui se dressent à une hauteur similaire aux arbres de transmission maintenant aérodynamiques pour permettre à ces deux composants mécaniques vitaux de mieux travailler ensemble dans un sens aérodynamique et de faciliter et de gérer davantage vers l’arrière coulent car ils exploitent également au mieux le plancher extérieur et le diffuseur.

Les triangles supérieurs se déplacent également vers le haut en sympathie avec les deux besoins des bras inférieurs relevés et la géométrie de suspension optimale, qui amènent plus profondément les ailettes arrière, la clôture et les conduits de frein dans un flux d’air plus enveloppant et efficace.

Ce flux est rejoint par le produit d’une sortie de refroidissement arrière abaissée à l’arrière de la voiture, décalée vers le bas très probablement dans un effort pour mieux accueillir la suspension arrière surélevée dans l’ensemble aérodynamique, tandis que l’aile arrière autrement simple comprend un double sinueux conception de plaque d’extrémité. En reculant, le travail a également porté sur la gestion du flux d’air supérieur autour du halo, sur le tuba familier et sur le capot du moteur.

Bien sûr, ce qui a été montré au lancement et dans le shake-down n’est pas nécessairement ce qui sortira de la boîte de gardien étroitement surveillée du Red Bull de Barcelone mercredi matin, sans parler de ce qui se trouve sur la grille en Australie dans quelques semaines, mais le package de base Red Bull est en effet intéressant à ce stade. Assez bon pour que Max ait l’air si suffisant? Eh bien, cela reste à voir – roll on 2020!

.