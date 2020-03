Podcast de Torquing Point – Aperçu de la saison 2020

Date publiée: 3 mars 2020

Dans le premier épisode de Torquing Point, le podcast de Planet F1, Finley Crebolder et Michelle Foster prévisualisent et prédisent la saison 2020.

Après chaque course de la saison, nous allons nous asseoir pour discuter et disséquer ce que nous avons vu avant de passer à la prochaine. Nous ferons également une revue de mi-saison et une revue de fin de saison.

Mais avant tout cela, nous commençons avec l’aperçu de la saison. Sommes-nous prêts à dominer Mercedes? Les flèches roses peuvent-elles se libérer du milieu de terrain? Williams évitera-t-il la cuillère en bois redoutée?

L’animatrice Finley Crebolder et la rédactrice en chef de Planet F1 Michelle Foster s’asseyent pour discuter de tout cela et de bien d’autres, avant de lire certaines prédictions bizarres des lecteurs et de donner les leurs.

Vous pouvez trouver Torquing Point sur Audioboom et vous y abonner sur toutes les grandes plateformes de podcast, y compris Podcasts Apple et Spotify.

Rendez-vous pour écouter l’épisode 1, ou appuyez simplement sur la lecture ci-dessous.

