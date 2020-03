Podcast de Torquing Point: Au revoir Monaco, Hello Esports

Date publiée: 24 mars 2020

Dans une autre semaine sans course, il reste encore beaucoup à discuter du monde de la Formule 1 dans la troisième édition de Torquing Point.

Finley Crebolder et Michelle Foster lancent l’épisode 3 du podcast de Planet F1 en passant en revue les ramifications de la course la plus célèbre de ce sport, le Grand Prix de Monaco, annulée, et essayent de comprendre comment la saison 2020 se déroulera.

La pandémie mondiale n’affecte plus seulement le calendrier de cette saison. Les grands changements réglementaires initialement prévus pour 2021 ont été retardés d’un an et, à défaut de cacher leur déception, ils expliquent pourquoi cette décision a été prise et ce qu’elle signifie pour l’avenir.

Avec un manque d’action sur piste réelle, les sports électroniques se sont intensifiés et Finley et Michelle tentent de répondre à toutes les grandes questions qui l’entourent. Peut-il combler le vide? Y aura-t-il plus de pilotes de F1? Un flux de jeu Kimi serait-il la meilleure chose en course automobile?

Avec l’aide de certains commentaires des lecteurs du site, ils ont ensuite conclu les choses en discutant de l’affirmation quelque peu controversée de Pedro de la Rosa selon laquelle le couple Hamilton / Alonso était le meilleur de tous les temps.

Vous pouvez trouver Torquing Point sur Audioboom et vous y abonner sur toutes les grandes plateformes de podcast, y compris Podcasts Apple, Spotify et Moulages de poche.

Rendez-vous pour écouter l’épisode 3, ou appuyez simplement sur la lecture ci-dessous.

PS: Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité sonore. Nous avons perdu l’accès à notre studio pour des raisons évidentes, nous devons donc enregistrer à partir de nos maisons, mais n’ayez crainte, des microphones ont été commandés et seront avec nous pour le prochain épisode!

