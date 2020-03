Podcast de Torquing Point: Pas le Grand Prix d’Australie

Date publiée: 17 mars 2020

Quelle suite pour la saison 2020? Finley Crebolder et Michelle Foster en discutent et récapitulent le chaos de Melbourne dans le dernier épisode de Torquing Point.

Le coronavirus a peut-être interrompu la saison de Formule 1 2020, mais Torquing Point continue.

Dans le deuxième épisode du podcast de Planet F1, Finley et Michelle récapitulent les événements de vendredi qui ont finalement conduit à l’annulation du Grand Prix d’Australie et discutent de la réaction quelque peu douteuse de la FIA à leur égard.

Alors que les reports de course s’accumulent, ils se tournent vers le reste de la saison et envisagent quand et où les choses pourraient enfin commencer, et à quoi pourrait ressembler le calendrier.

Les lecteurs et les auditeurs ont également leurs propres idées sur la façon dont le calendrier devrait se former lorsque nous reprendrons.

Vous pouvez trouver Torquing Point sur Audioboom et vous y abonner sur toutes les grandes plateformes de podcast, y compris Podcasts Apple, Spotify et Moulages de poche.

Rendez-vous pour écouter l’épisode 2, ou appuyez simplement sur la lecture ci-dessous.

