Pour et contre: Le retour de Fernando Alonso

Depuis qu’il a quitté la F1, Fernando Alonso a toujours laissé la porte ouverte pour un retour. Ses récents commentaires suggèrent que cela pourrait bien se produire, mais est-ce une bonne idée?

Il pourrait faire ce que Niki Lauda a fait et ajouter à son bilan de championnat, ou lui, comme son ancien rival Michael Schumacher, pourrait avoir du mal à reprendre la magie. Penchons-nous sur les avantages et les inconvénients d’un retour potentiel.

La chance d’un triplé

Il n’y a pas beaucoup de gens qui ne seraient pas d’accord pour dire qu’Alonso devrait avoir plus que deux championnats du monde. En trois saisons, il a raté la course finale, et il a été bloqué surpassant les pauvres voitures pour beaucoup d’autres.

Le groupe d’élite des pilotes à avoir remporté trois titres (Lauda, ​​Senna, Piquet, Stewart, Brabham) est celui dont l’Espagnol voudra désespérément faire partie, et il se sentira qu’il mérite d’être. S’il peut revenir et le faire, bannissant les démons de 2007, 2010 et 2012 dans le processus, cela créera un scénario qui ne sera jamais oublié.

Prouver un point

Modeste n’est pas un mot qui serait utilisé pour décrire Alonso. Il n’a jamais hésité à dire qu’il est meilleur que ses concurrents, comme le montre son commentaires récents sur Lewis Hamilton. Cependant, il a quitté la grille avec moins de titres que le Britannique et Sebastian vettel et n’a pas pu se battre avec eux au cours des trois dernières années de sa carrière.

Si, et c’est un gros si, il peut revenir sur la grille dans une voiture aussi vite que celles qu’ils conduisent, il aura enfin la chance de prouver au monde qu’il est vraiment le meilleur de sa génération, même s’il le nombre de titres ne reflète pas cela. Cela lui donnerait, ainsi qu’aux fans, les réponses aux questions qui ont longtemps été au cœur des conversations sur ses capacités et sa position parmi les grands pilotes de tous les temps.

Le spectacle

Peu importe que ce soit une bonne idée pour lui ou non, un pilote de son calibre et de ses capacités serait formidable pour le sport et tous ceux qui s’y intéressent. La Formule 1 est sans aucun doute à son meilleur quand elle a les meilleurs pilotes du monde allant de roue en roue à chaque course et, avec Alonso de retour, ce serait certainement le cas.

La perspective que le joueur de 38 ans relance non seulement le combat avec ses rivaux de longue date, Hamilton et Vettel, mais aussi la prochaine génération de Max Verstappen et Charles Leclerc, est franchement alléchant. Qui ne voudrait pas ça?!

Moins de temps pour la Triple Couronne

Depuis qu’il est entré dans l’Indy 500 en 2017, le discours d’Alonso devenant le deuxième pilote à remporter la Triple Couronne a refusé de s’éteindre. Il n’a pas caché son désir de le faire, et après avoir remporté le Mans, il ne reste plus qu’une épreuve. Cependant, l’Espagnol ayant bientôt 40 ans, le temps n’est pas de son côté.

Gagner l’Indy 500 et participer à la Formule 1 est tout à fait possible, comme l’a prouvé Graham Hill, mais faire ce dernier rend indéniablement une victoire à Indianapolis plus difficile à réaliser. Gagner la Triple Couronne garantirait qu’Alonso restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs pilotes de course de tous les temps – devrait-il vraiment le compromettre juste pour revenir dans un domaine où il a déjà remporté deux titres?

Au moins, il aura encore un coup sûr plus tard cette année.

Aucune chambre dans l’hôtel

Vous pensez peut-être qu’Alonso ne reviendrait que si on lui proposait un siège supérieur, mais il y a très peu d’espace dans ces équipes.

Ferrari et Red Bull ont Leclerc et Verstappen attachés dans un avenir prévisible, tandis que Hamilton semble prêt à prolonger son séjour chez Mercedes. Les trois équipes préfèreront très probablement obtenir un numéro deux pour aider leur homme vedette plutôt que de s’inscrire à Alonso.

Cela signifie que la seule voie de retour d’Alonso sur la grille pourrait être avec une équipe de milieu de terrain comme Renault. La réglementation 2021 pourrait signifier qu’ils se retrouvent eux-mêmes au sommet, mais c’est un risque, et ces risques n’ont pas fonctionné pour l’Espagnol dans le passé.

La dernière chose qu’il voudra faire est de faire son retour pour être encore une fois coincé dans une pauvre voiture.

Ternir son héritage

Alonso a quitté la grille avec sa réputation intacte. Il est généralement considéré comme l’un des meilleurs pilotes du 21e siècle qui possédait un rythme et un talent énormes jusqu’à sa dernière course. Si, après son retour, il se débattait et qu’il devenait clair qu’il n’avait plus ce rythme, tout changerait.

Il n’a qu’à regarder comment s’est déroulé le retour de Schumacher pour en être un exemple. L’Allemand est parti comme le meilleur de tous les temps et n’est revenu que pour être confortablement battu par son coéquipier Nico Rosberg et généralement en difficulté.

Alonso, qui est convaincu qu’il n’a pas empiré depuis sa retraite, ne voudra pas subir le même sort.

