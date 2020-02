Pourquoi Ferrari a-t-elle dirigé une aile double à Long Beach en 1982?

La Formule 1 au plus haut niveau est un mélange de “ guerre froide-rencontre-Tom & Jerry ” alors que les équipes et leurs brillants ingénieurs tentent d’atteindre chaque centimètre de performance dans le cadre des réglementations, de nombreuses fois ils poussent l’enveloppe aussi loin qu’ils le peuvent, comme Ferrari l’a fait lors du Grand Prix West des États-Unis en 1982.

La F1 traversait l’ère des effets de sol au début des années 80, les équipes faisaient tout pour trouver un avantage sur leurs rivaux tandis que la guerre FISA-FOCA avait tracé une ligne dans le sable avec la FIA soutenant Ferrari et leurs alliés dans la guerre avec les garagistes de Bernie Ecclestone.

Les voitures étaient massivement rapides dans les virages à grande vitesse lorsque les effets de sol se sont déclenchés, au point que plus vous passiez vite dans un balayage ou une courbe rapide, plus vous aviez d’adhérence. Mais sur les trucs lents, les voitures étaient une poignée à conduire avec adhérence au minimum, en particulier dans les lieux étroits où les effets de sol ne se sont jamais vraiment allumés comme ils l’ont fait à Spa-Francorchamps et Monza.

Par conséquent, Ferrari n’était pas impartial pour jeter du carburant sur le feu et ils sont donc arrivés en Floride, sur le merveilleux circuit de Long Beach de l’époque, à la recherche d’appuis avec la «solution» pour exécuter un double aileron arrière sur leur 126C2.

Le concept était si audacieux que, lors d’un tête-à-tête légendaire avec Murray Walker, le champion du monde de F1 en 1976, James Hunt, a fait remarquer en direct: «C’est vraiment une triche sur les règlements» et a répété: «Je dis un tricher sur les règlements, c’est une faille dans les règlements.

“Ferrari a repéré car cet aileron arrière est beaucoup plus large que l’autre [teams]. En fait, Ferrari s’en est sorti en disant qu’il n’y a rien dans le règlement pour dire combien d’ailes nous pouvons avoir… », a ajouté Hunt.

C’est un conte intrigant, excellemment raconté par Sam Tomlinson que vous pouvez lire en entier sur notre site partenaire ici >>>

