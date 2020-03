Pourquoi la dernière réponse de la FIA n’apaisera pas les rivaux furieux de Ferrari · RaceFans

Vendredi dernier, à 10 minutes du dernier test de pré-saison, la FIA a publié un communiqué qui a choqué et scandalisé plus de la moitié des équipes du paddock de Formule 1.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Williams et AlphaTauri ont fait part de leurs sentiments dans un communiqué très ferme publié mercredi, auquel la FIA a répondu il y a 24 heures. Mais ce ne sont que les échanges d’ouverture qui ont promis de prolonger les hostilités, avec des enjeux vertigineux en hausse sur le résultat.

Après avoir parlé à plusieurs personnalités de la F1 familières avec les développements en coulisses, RaceFans peut révéler le contexte des développements extraordinaires de la semaine dernière.

Comme indiqué précédemment, après la pause estivale de l’année dernière, Ferrari semblait avoir retiré un avantage de performance de son unité de puissance. Les fabricants de moteurs ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de développement que les équipes (mais le seront à partir de l’année prochaine).

Les détails exacts de la façon dont Ferrari a réalisé son pas en avant et de sa légalité sont cachés dans le secret et, bien sûr, la clé des objections de leurs rivaux.

Ferrari a marqué sa première victoire de 2019 en moins d’une seconde Promue par une enquête de Red Bull, la FIA a publié une directive technique à la suite du Grand Prix du Mexique, où Ferrari a marqué sa sixième pole position d’affilée. Dès la prochaine course sur le Circuit des Amériques, la supériorité en ligne droite des SF90 n’était pas aussi évidente.

Un initié technique consulté par RaceFans a indiqué que ce n’était pas une coïncidence. Ferrari fait face à des accusations – non encore confirmées – selon lesquelles elle utilisait des moyens pour contourner le débit maximal de carburant de 100 kg par heure pour obtenir un avantage en termes de performances. Mais comment?

La logistique de l’écart d’une semaine entre les épreuves mexicaine et américaine a été un facteur de complication pour la FIA alors qu’elle tentait de comprendre ce que faisait Ferrari. En conséquence, ils ont jugé inopportun de saisir et de sceller des composants. À Austin, Ferrari a soudainement retrouvé son rythme de pause d’avant l’été et a semblé sortir de l’ébullition par la suite.

Les soupçons et les accusations ont persisté jusqu’à la finale d’Abu Dhabi, où Ferrari a été mêlé à un autre tollé sur son unité motrice. Avant le début de la course, la voiture de Charles Leclerc a été arrêtée pour un contrôle aléatoire et il a été constaté qu’elle contenait 4,88 kg de carburant de plus à bord que l’équipe ne l’avait déclaré. L’équipe a réclamé «un écart de mesure» et a été condamnée à une amende de 50 000 $, mais Leclerc a conservé sa place sur le podium derrière une Mercedes et une Red Bull. La question demeure: pourquoi la voiture de son coéquipier Sebastian Vettel n’a-t-elle pas également été vérifiée par sondage?

La voiture de Leclerc a soulevé des soupçons à Abou Dhabi. Les équipes concurrentes auraient été dissuadées de faire appel du verdict, après avoir reçu l’assurance que la FIA avait bien en main l’enquête sur le système d’alimentation en carburant. Ils ont cependant souligné des exclusions récentes des résultats de Renault et Haas pour des infractions techniques et ont demandé pourquoi Ferrari avait été traitée avec indulgence. La violation de Ferrari était considérée comme une infraction sportive plutôt que technique.

Donc vendredi dernier et l’annonce de la bombe de la FIA. Les clients de Ferrari, Sauber et Haas, ont gardé leur profil bas, mais on se demande comment ils se sentent étant donné que la réglementation exige la parité des moteurs entre les équipes utilisant un fournisseur commun, et ils n’ont clairement pas bénéficié des mêmes «réglages».

Mais le contingent de sept équipes non Ferrari est devenu absolument balistique alors que les ramifications sportives et commerciales frappaient à la maison. Comme nous le verrons, cependant, bien qu’il y ait sept équipes, il y a sept programmes différents.

Selon un chef d’équipe, le PDG de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, a appelé les sept équipes non-Ferrari via une conférence téléphonique dimanche au cours de laquelle la décision a été prise d’exprimer leurs objections collectives au règlement secret conclu entre la FIA et Ferrari. Les équipes vexées avaient d’abord exprimé leurs préoccupations concernant les gains de performance de Ferrari dès le mois d’août.

“Si la FIA avait enquêté sur Ferrari de son propre chef, un accord secret pourrait peut-être – je le souligne peut-être – être acceptable”, a déclaré le patron de l’équipe, sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire. “Mais nous, les équipes, avons poussé et poussé pour plus de clarté, alors nous sommes tous exclus du détail.”

Todt et Carey sont sous la pression des rivaux de Ferrari Pendant la conférence téléphonique des équipes, un consensus a été atteint pour publier une déclaration collective formulée de manière ferme dans laquelle toutes les équipes enregistrent «leurs plus fortes objections au règlement» et leur intention de «poursuivre une divulgation complète et appropriée dans cette affaire »et qu’ils« se réservent le droit de demander réparation ».

En outre, il a été décidé d’adresser une lettre conjointe au président de la FIA Jean Todt et au président-directeur général de F1 Chase Carey, dans laquelle «plus de 30 questions leur étaient adressées». Une source a déclaré que “nous avons exigé des réponses directes de la FIA à une question assez percutante au sujet de l’accord, et interrogé (titulaire des droits commerciaux F1) Liberty sur son rôle dans cette affaire.”

Bien que le contenu de la lettre reste confidentiel, RaceFans comprend que les questions posées à la FIA comprenaient: «De nouvelles preuves ont-elles été révélées?», «Qui a mené l’enquête?», «Quand l’enquête a-t-elle été terminée?», «Quelle était la portée de l’enquête? »,« Pourquoi la nécessité du secret? »,« Quelles ont été les conclusions exactes? »et surtout:« Les résultats des championnats de 2019 pourraient-ils être renversés?

On a à son tour demandé à Carey quel avait été le rôle et l’implication de la F1, si la F1 croyait que l’affaire avait été traitée correctement, si la société avait confiance dans le régulateur – et si la FIA était un régulateur approprié et approprié – et pourquoi le prix le pot ne doit pas être redistribué étant donné que Ferrari n’a pas été en mesure de prouver à tout moment que sa voiture était conforme à la réglementation.

L’année dernière, Ferrari aura reçu environ 200 millions de dollars en prix de la F1. Imaginez les bénéfices exceptionnels pour les neuf autres si la Scuderia devait être contrainte de renoncer à ses revenus, car McLaren avait été reconnu coupable de tricherie dans l’affaire «Spygate» de 2007. Les poursuites judiciaires potentielles pour les ramifications de la société cotée à la Bourse de New York ( RACE) ne s’arrêterait pas nécessairement là.

De manière révélatrice, le consultant de Red Bull F1 Helmut Marko pense que l’équipe principale pourrait recevoir 24 millions de dollars supplémentaires si le fonds était redistribué, ce qui suggère qu’AlphaTauri serait en ligne pour au moins la moitié. La question est compliquée par le fait qu’en plus de sa part des prix, Ferrari reçoit également un bonus d’équipe de longue date et un bonus de championnat des constructeurs historiques, et les deux derniers montants ne sont pas liés aux performances.

Pourtant, le prix en argent pur de la performance reçu par Ferrari atteint 90 millions de dollars, ce qui représente en soi un bon bonus pour neuf équipes, quelle que soit la façon dont il est divisé. L’adressage conjoint de la lettre à la FIA et à la F1 suggère que les sept équipes tiennent les deux responsables mais chercheront à obtenir réparation auprès de Liberty – et donc les questions quant au rôle de la F1 dans cette affaire.

Une source a décrit l’affaire comme «potentiellement le Dieselgate de Ferrari» – une référence au scandale des émissions qui a coûté des milliards de dollars au groupe Volkswagen en amendes. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Mattia Binotto (directeur général de la Scuderia Ferrari) et du président de Ferrari Louis Camilleri est clairement en cause, que ce soit à Turin (où Exor, le principal actionnaire de Ferrari, siège) ou à New York.

Ferrari a échappé à la chance de Wolff de remplacer Carey.La seule équipe qui a terminé devant Ferrari lors du championnat de l’année dernière, Mercedes, ne pourrait potentiellement bénéficier d’aucune sanction rétroactive contre la Scuderia de la même manière que ses rivales. Mais il y a des soupçons, Wolff a une hache à moudre avec Ferrari après que les Italiens aient opposé leur veto aux mouvements des cadres de l’équipe pour des postes de haut niveau en F1 pendant une période de trois ans, privant ainsi Wolff de la possibilité de remplacer Carey, révélé par RaceFans l’année dernière.

Racing Point a une collaboration technique avec Mercedes, tandis que le propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, est un ami proche de Wolff – «After Niki [Lauda] est décédé, Lawrence est devenu le nouveau compagnon de voyage de Toto », a récemment déclaré une source – et donc un soutien total est attendu de ce trimestre, en dehors de toute manne commerciale potentielle, tandis que Williams peut faire avec chaque argent en circulation.

Renault est bien sûr désespéré de prouver que sa disqualification au Japon était injuste, plus l’exclusion de Ferrari verrait l’équipe de France se classer quatrième – égalant son classement de 2018 – qui siège mieux dans la salle de réunion de son parent assiégé. Le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, adorerait en mettre un sur Ferrari et faire en sorte que Red Bull se classe deuxième et voir AlphaTauri se hisser au cinquième, tandis que 24 millions de dollars supplémentaires (ou plus) ne iraient pas mal.

Et les motifs de McLaren? En dehors de l’argent, l’équipe a longtemps agité pour une plus grande clarté réglementaire et il y a, bien sûr, la possibilité pour l’équipe de se classer troisième, un classement qu’elle a obtenu pour la dernière fois en 2012. Collectivement, l’équipe est également préoccupée par le fait que le règlement crée un précédent troublant , en particulier en ce qui concerne le règlement financier 2021, qui exigera une surveillance stricte.

“Si [the FIA] ne peut pas contrôler le système de carburant de Ferrari, comment peut-il contrôler le plafond budgétaire de Ferrari? ” a demandé un chef d’équipe, ajoutant que c’était l’un des points de blocage de Ferrari lors des négociations des accords de 2021. Sept équipes équivalent à sept programmes individuels, mais le reniflement d’argent, l’opposition à l’arrogance de Ferrari en exigeant constamment un traitement spécial, cet accord secret et le maintien de son droit de veto de longue date les lie clairement.

La FIA est sous le feu des projecteurs sur la manière dont elle mène l’enquête. Que se passe-t-il ensuite?

La FIA a publié hier une déclaration réactionnaire dans laquelle elle clarifiait ses dispositions statutaires et ses procédures, déclarant qu’elle avait agi «dans le meilleur intérêt du championnat et de ses parties prenantes. [which includes all teams] conformément à l’article 4 (ii) de ses règles judiciaires et disciplinaires », ajoutant que la confidentialité des termes de l’accord de règlement est prévue par l’article 4 (vi) de la JDR.»

Ainsi, la FIA est convaincue qu’elle a agi correctement – ce qui est à son tour contesté par le «Groupe des Sept», qui a donné à la FIA (et à la F1) sept jours pour répondre à leur demande de réponses. Par la suite, cela pourrait devenir moche, le scénario le plus probable étant qu’ils exigent à la fois la divulgation complète du règlement de la FIA et une réparation commerciale de la part de F1 pour tout montant qui leur semble dû.

En ce qui concerne la lettre envoyée mercredi matin, les intimés ont eu sept jours pour répondre, prenant effectivement le délai jusqu’au jour d’ouverture du Grand Prix d’Australie, étant donné que la plupart des chefs d’équipe voyageront. Cela devrait permettre un début de saison extrêmement vivant – si la course se poursuit – mais il est peu probable que le problème soit résolu à Melbourne.

Regardez attentivement les prochains mouvements des «trois F» – FIA, F1 et Ferrari -. De plus, bien sûr, les réactions des actionnaires de Ferrari à ce qui caractérise une crise majeure pour la Scuderia.

