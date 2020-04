Pourquoi la F1 a perdu pied en Amérique était la “plus grosse erreur” d’Ecclestone · .

Un nouveau livre détaillant l’histoire du Grand Prix de Long Beach révèle pourquoi l’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, pensait que perdre la course était sa «plus grosse erreur».

La première course de championnat du monde sur le circuit de rue en Californie a eu lieu en 1976. La F1 a organisé huit courses à un moment où Ecclestone, en sa qualité de chef de l’Association des constructeurs de Formule 1, s’efforçait de populariser le sport aux États-Unis.

Cependant, le promoteur de la course, Chris Pook, s’inquiétait de l’augmentation constante des frais de course d’Ecclestone. Lors d’une réunion entre les deux à New York fin 1982, Pook a dit à Ecclestone de réduire son prix ou ils remplaceraient l’événement F1 par une course CART IndyCar. Ecclestone a refusé et Pook a accepté les conditions avec CART pour reprendre la course à partir de 1984.

Dans «Chris Pook et l’histoire du Grand Prix de Long Beach», un nouveau livre écrit par l’auteur et journaliste américain de sport automobile Gordon Kirby, Pook révèle comment Ecclestone a fait une dernière tentative pour prolonger le séjour de la F1 à Long Beach à la veille de sa dernière course en piste. Ecclestone a proposé de réduire les frais de Long Beach de 2,1 millions de dollars par an à 1,5 million de dollars.

Ecclestone “a dit à Pook de rompre son accord avec CART” “J’ai dit” Bernard, je ne peux pas le faire. J’ai signé un contrat avec CART. C’est fait. »» Se souvient Pook dans le livre. “Il a dit: ‘Vous ne pouvez pas faire ça. Rompre le contrat. »

«J’ai dit que je n’allais pas rompre le contrat. J’ai dit [CART CEO John] Frasco nous poursuivrait en justice. Encore une fois, il a dit: «Je ne veux pas partir d’ici.» J’ai dit qu’il aurait dû le dire lorsque nous nous sommes rencontrés à New York. »

La dernière course de F1 à Long Beach était un suspense. John Watson a remporté pour McLaren de la 22e place sur la grille, ce qui reste la position de départ la plus basse pour laquelle une course de F1 a été remportée. Pook se souvient de nombreux chefs d’équipe lui disant qu’ils étaient déçus de quitter sa piste.

Après le départ de la F1, les ventes de billets du dimanche pour le Grand Prix de Long Beach ont chuté à 48 000 en 1984. Mais ceux qui y ont assisté ont vu l’Américain Mario Andretti, vainqueur de la course de 1977 à Long Beach en F1, triompher en IndyCar.

IndyCar a remplacé la F1 à Long Beach dans les années 80 Un autre champion de F1, Emerson Fittipaldi, a fait ses débuts en IndyCar dans une machine rose accrocheuse le même week-end. Avec la croissance de CART, les ventes de billets le jour de la course étaient revenues à 85 000 en deux ans.

Pendant ce temps, la F1 a eu du mal à se faire connaître aux États-Unis. Une aventure à Dallas, au Texas, en 1984 s’est avérée unique. Le Grand Prix de Détroit, qui a débuté en 1982, a également été perdu contre CART six ans plus tard. La F1 a couru dans les rues de Phoenix de 1989 à 1991, après quoi elle n’est pas revenue en Amérique pendant près d’une décennie.

Sa course perdue à Long Beach est devenue l’un des événements les plus réussis d’IndyCar en dehors de l’Indianapolis 500. Selon Pook, “Bernie a dit à plusieurs reprises que perdre Long Beach était sa plus grosse erreur.”

«Chris Pook et l’histoire du Grand Prix de Long Beach» est publié par Racemaker Press. Recherchez un examen complet bientôt sur ..

