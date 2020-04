Pourquoi la F1 doit résister aux appels pour un plafond budgétaire «à deux niveaux» · .

Comme révélé ici précédemment, la téléconférence par équipe initialement convoquée par la FIA et la Formule 1 pour vendredi dernier a été reportée et sera désormais convoquée aujourd’hui à 13 heures BST.

Selon des sources, la raison de ce retard est double. Premièrement, les équipes des «trois grands» avaient soumis de longues propositions écrites à la FIA et à la F1 après la réunion précédente. Celles-ci nécessitaient une analyse approfondie et une considération appropriée, ce qui n’était pas possible dans le délai imparti. Deuxièmement, une réunion du Groupe de travail technique s’était tenue la veille et les délégués techniques avaient besoin de temps pour renvoyer les propositions techniques pour 2021 à leurs équipes.

Cependant, le principal point de l’ordre du jour se concentre sur le plafond budgétaire qui doit être introduit en 2021, et ici, les 10 équipes sont très éloignées, jusqu’à 75 millions de dollars sur un chiffre de base de 175 millions de dollars. Ferrari et Mercedes tiendraient le plus possible – même s’ils seraient prêts à descendre à 150 millions de dollars. En revanche, McLaren fait pression pour 100 millions de dollars, comme l’a confirmé hier le directeur de l’équipe, Andreas Seidl.

“Je pense que 100 millions, c’est un bon nombre pour diriger l’équipe de Formule 1 de la manière dont nous voulons voir la Formule 1”, a-t-il déclaré lors d’une téléconférence avec les médias, “car il est important que la Formule 1 ait toujours la voiture la plus rapide de la planète.” [and that] La Formule 1 est toujours considérée comme [being] à la pointe de la technologie.

Seidl a plaidé pour une limite de seulement 100 millions de dollars “Je suis convaincu que cela est possible avec un plafond budgétaire de 100 millions de dollars.”

Cela contraste avec la position de Ferrari, décrite par le chef d’équipe Mattia Binotto: «Nous discutons d’une réduction du plafond budgétaire, mais nous ne devons pas oublier en faisant cet exercice que nous avons différentes structures et différents actifs.

«Il y a des équipes qui sont des constructeurs comme Ferrari et d’autres grandes équipes, où nous concevons, développons, homologuons et produisons chaque composant de nos voitures.

«D’autres équipes sont des clients, achetant certaines pièces, et n’ont pas les mêmes structures. Donc, quand nous discutons d’un plafond budgétaire, nous ne devons pas oublier que nous avons des situations différentes, et il est important que nous trouvions un terrain d’entente qui convient aux différentes situations et peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique égal pour toutes les équipes. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Bien qu’aucun chiffre n’ait été cité lors de cette interview, un chiffre théorique de 120 millions de dollars pour les équipes «majeures» et de 80 millions de dollars pour le reste a été échangé après la dernière réunion. Mais quelle est la justification de l’adoption de cette approche à “ deux niveaux ” au lieu, disons, de diviser la différence entre les 150 millions de dollars réclamés par Ferrari et Mercedes et les 100 millions de dollars préférés par McLaren et d’autres, et se contenter d’un plafond de 125 millions de dollars – comme défendu ici précédemment?

D’un côté, les positions de Mercedes, Ferrari et Red Bull sont compréhensibles: elles font tout le «gros du travail» et encourent ainsi des coûts de développement dont d’autres bénéficient à leur tour.

Pourtant, ces deux équipes choisissent (terme opérationnel) de mettre leurs produits à disposition des autres afin de générer des revenus et de réaliser des économies. Ils ne sont pas obligés de vendre à d’autres et pourraient choisir d’acheter ou d’acheter les mêmes composants ailleurs s’ils le souhaitent. Cela dit, engageraient-ils encore des frais de recherche et développement s’ils devaient se conformer strictement à l’usage interne? Absolument.

La question est donc la suivante: pourquoi la F1 devrait-elle adapter les plafonds budgétaires en fonction des préférences des équipes individuelles? McLaren et Williams, après tout, produisent chacun leur voiture en interne et choisissent de ne pas vendre de composants, alors pourquoi, par exemple, Ferrari devrait-elle bénéficier du double avantage d’un plafond budgétaire plus élevé et des revenus qui en résultent?

Un plafond budgétaire à deux niveaux avait été précédemment proposé par la FIA en 2009 et est devenu le sujet d’une bataille judiciaire intentée par Ferrari (!) Contre l’organe directeur. Si elle était introduite maintenant, la F1 reviendrait-elle à une structure de «classe» à deux niveaux, comme elle l’a fait en 1987, lorsque des coupes distinctes ont été attribuées au meilleur pilote et à l’équipe non turbo?

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

La structure à deux niveaux a été un échec évident. Il a été abandonné après une seule saison, et aujourd’hui seuls les fans les plus fervents se souviennent de la “Coupe Jim Clark” et de la Coupe Colin Chapman “ont été remportées cette année-là par Jonathan Palmer et son équipe Tyrrell respectivement. Il n’ya aucune raison de s’attendre à ce que la relance de l’idée plus de 30 ans plus tard soit moins un échec, en particulier compte tenu du professionnalisme accru du sport.

En tout état de cause, il n’y a aucune raison de faire des concessions pour la fourniture volontaire de pièces car le Règlement financier et technique prévoit de telles situations dans les clauses «composants transférables», qui prévoient des transactions de «juste valeur».

Une autre proposition susceptible d’être débattue lors de la réunion d’aujourd’hui est une forme de formule d’équivalence financière destinée à indemniser les équipes pour la recherche et le développement et autres coûts. Il s’agit d’un autre concept F1 essayé sans succès auparavant, en 2010-12, le désignant comme l’accord de restriction des ressources. La RRA a également bombardé.

Parler de plafonds budgétaires à deux niveaux, de classes différentes et d’accords de restriction des ressources soulève la question de savoir si la F1 a tiré des leçons de ses échecs passés.

Bien que l’objectif soit de parvenir à une résolution lors de la réunion de jeudi, des sources suggèrent que cela est très peu probable, et qu’une ou plusieurs téléconférences seront nécessaires. Une source estime que le seul moyen pour un plafond budgétaire à plusieurs niveaux serait acceptable pour tous, c’est que chaque équipe ait son propre plafond, ce qu’elle a effectivement maintenant – et regardez où cela a mené à la F1…

La FIA et la F1 doivent rester fermes: un plafond budgétaire abordable pour tous, ou le chaos. L’histoire ne se répète pas seulement, elle informe l’avenir, et dans l’environnement actuel, l’avenir de la F1 est en jeu.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: