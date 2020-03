Pourquoi le meilleur scénario de F1 est maintenant une saison 2020 de 19 courses · .

Le dernier jour des tests de pré-saison à Barcelone, j’ai rencontré brièvement le PDG de F1 et le président Chase Carey dans le paddock. Nous avons discuté de la spirale descendante du cours de l’action F1 (FWONK) – à ce stade, il avait baissé de 25% à la suite du «report» par la Chine de son grand prix. Portant une expression harcelée derrière sa moustache spectaculaire, Carey a observé: “Les marchés n’aiment pas l’incertitude, et nous sommes un sport itinérant.”

Par la suite, les marchés ont réagi encore plus alors que la F1 accélérait de plus en plus rapidement vers l’incertitude quant à l’organisation du Grand Prix d’Australie, ainsi que les craintes croissantes que la moitié du calendrier de 22 courses, qui avait déjà battu des records, pourrait suivre le chemin de la course d’ouverture de Melbourne – dans le tube avec beaucoup d’acrimonie la ou les parties qui supportent la charge financière.

Comme cela est écrit, FWONK se situe à 40% de son sommet historique de janvier 2020 de plus de 48,00 $, et glissera plus loin, certainement pendant que l’incertitude règne – une déclaration oxymoronique, oui, mais également un signe des temps actuels et des eaux inexplorées devant.

Jusqu’à ce que la F1 publie un calendrier révisé, FWONK sera continuellement puni et matraqué, mais comment un tel calendrier peut-il même être considéré comme précis, alors que la plupart des pays du monde enregistrent des taux de mortalité toujours croissants sur une base horaire? Pour reprendre les mots d’un porte-parole de la F1, même un projet de calendrier est «une cible mouvante».

C’est là que réside le plus grand défi auquel le détenteur de droits commerciaux F1 Liberty Media a dû faire face depuis qu’il a acquis le contrôle de la F1 auprès du fonds d’investissement CVC Capital Partners – qui, d’ailleurs, prévoit maintenant de comprimer le rugby autant qu’il a exploité la F1 – en janvier 2017: comment sauver le maximum d’événements sans être accusé de profit insensibles, tout en perturbant le moins possible les dates existantes.

Carey et les promoteurs ont fait face aux médias au cours de l’annulation tardive.Ainsi, une fois que la saison pourra redémarrer, l’impératif sera de prévoir autant de dates “ reportées ” entre les dates existantes que possible sur le plan logistique, tout en conservant les dates existantes où les billets sont déjà en vente. . Comme à la fin des tests, il y aurait eu un seul événement qui n’aurait pas accéléré son effort de vente – Abu Dhabi – qui ne devrait pas commencer à le faire maintenant. Retarder cette course d’une semaine n’affecterait guère les ventes de billets.

Pourtant, un indicateur des difficultés rencontrées par la F1 pour reporter les dates est la truculence du promoteur du Grand Prix des Pays-Bas: il est absolument clair, même pour les gens les plus myopes, que la course ne peut pas être organisée le 3 mai comme prévu, mais ils refusent de confirmer une date. changement malgré une sortie en F1 – et diverses déclarations officielles ultérieures, y compris des excuses de fans de Carey – indiquant que la course reprendrait fin mai au plus tôt.

Ce sont ces luttes intestines entre les promoteurs de course (et les gouvernements dans de nombreux cas) et Liberty qui ont causé des retards inacceptables en Australie alors que les équipes, les promoteurs, les politiciens et Liberty Media (en collaboration avec la FIA) se disputaient qui transportait quel pot d’argent et comment. loin. Dans le processus, la réputation de la F1 a fini par être gravement souillée, et on se demande combien de temps il faudra pour rétablir la confiance à tous les niveaux.

Bien que les règlements sportifs de la F1 stipulent que le championnat du monde doit comprendre un minimum de huit manches, il ne précise pas, cependant, que ceux-ci doivent être organisés sur huit sites différents ou même sur des week-ends différents – il est donc théoriquement possible, bien que très peu probable pour des raisons qui deviendront claires, les circuits sélectionnés pourraient accueillir des épreuves à double en-tête le samedi / dimanche, au cours du même week-end.

Il est peu probable que la F1 revienne à Albert Park cette année.Cependant, la réglementation sportive de la F1 stipule diverses dispositions – y compris, par exemple, que “La liste finale des événements est publiée par la FIA avant le 1er janvier de chaque année” – et des horaires de week-end stricts qui peuvent être levés. seulement par accord unanime, c’est là que ça devient très collant. Si une seule équipe ne parvient pas à accepter les changements, tous les plans pourraient facilement être torpillés.

Ainsi, la F1 doit avoir toutes les approbations de l’équipe triées avant d’officialiser et d’annoncer tout plan, ou risquer de voir des dizaines d’oeufs très pourris lui être projetés par des fans et des sponsors en colère. Oui, suivre une procédure régulière sera très frustrant pour toutes les parties concernées – comme c’est toujours le cas en F1 – mais il n’y a pas d’autres options.

Le vote par équipe divisée sur les courses en Australie – et le revirement brutal de Mercedes sur la saga Ferrari Flow – démontre à quel point ils peuvent être fragmentés, même en période de menaces extérieures. Cependant, on entend que toutes les équipes étaient réunies lors d’un vote sur le report de la pause estivale en mars et avril, et l’augmentation de sa durée à 21 jours (à partir de 14), à la fois pour créer des dates supplémentaires en août et pour aider les équipes pendant une période largement non productive. période.

Certaines équipes seraient dangereusement proches de fermer temporairement boutique en raison d’un manque de pièces ou de services, et on espère que cette nouvelle unité marque un changement d’attitude: lutter dur sur la bonne voie, mais considérer le plus grand bien de ce sport .

Au cours des trois dernières années, Liberty n’a commencé qu’à gratter la surface de celui-ci, comme le montre la lenteur des progrès sur l’accord de remplacement de la Concorde.

En parlant de cela, à ce stade des dernières saisons, nous avons déjà publié les calendriers de revenus de F1. Ceux-ci sont basés sur les revenus projetés de l’équipe pour 2020, mais distribués sur la base du classement du championnat des constructeurs de l’année dernière, et divisés en dix paiements répartis sur l’année.

Cependant, en raison de l’incertitude actuelle, Liberty n’est pas en mesure de projeter les revenus de 2020, et donc les équipes ne savent toujours pas ce qu’elles gagneront cette année. Essayez d’emprunter auprès d’une banque pour faire dévier l’équipe…

Ensuite, il y a des considérations purement commerciales: bien que la réglementation prévoie un minimum de huit événements, selon une source de radiodiffusion télévisuelle, ces contrats prévoient un minimum de 15 courses avant que Liberty doive rembourser les diffuseurs pour les événements perdus. Ainsi, le nombre crucial n’est pas huit, mais presque le double – et cela concerne uniquement les revenus de la télévision.

Bahreïn a tenté de mener sa course à huis clos Le modèle économique de F1 est simple: les promoteurs récupèrent les coûts de l’organisation d’une course et les frais d’hébergement de la course sont payés à la CRH sont récupérés par le promoteur à partir du «portail» et les subventions versées par les autorités locales / nationales en échange des avantages touristiques générés par les événements. La CRH conserve tous les autres droits et dispose ainsi de quatre sources de revenus principales: les frais de course, les contrats de télévision, la publicité «bridge and board» et l’hospitalité haut de gamme.

Sur la base de ce modèle, les chances d’organiser des événements «à huis clos» n’ont de sens que si l’on considère les cinq soi-disant «courses de propagande» de F1 – Abu Dhabi, Bakou, Bahreïn, Shanghai et Sotchi – pour qui la «porte» est en grande partie insignifiant. Cependant, ils devraient se préparer à payer la totalité de la facture, car il n’y aurait aucun avantage pour les spectateurs ou le tourisme à compenser. Tout pour permettre à une entité cotée aux États-Unis de crémer les revenus…

De même, les doubles-têtes de week-end, avec ou sans spectateurs, n’ont globalement pas de sens, car les ingrédients cruciaux tels que le tourisme et les revenus des portes ne seraient pas doublés, tandis que les globes oculaires baisseraient probablement, en particulier car les calendriers sportifs sont susceptibles d’être massivement bondé une fois (si) Covid-19 recule.

Ainsi, il est peu probable que les doubles-têtes entraînent une double exposition ou des séjours d’hébergement doubles, en particulier si la raison principale est de recharger les coffres de Liberty et de ne pas fournir de revenu.

Cependant, les équipes sont parfaitement conscientes qu’elles ne tireront pas de revenus de la F1 tant qu’il n’y aura pas de courses à disputer (télévision) – et ceux qui ont conclu des contrats d’exposition ou liés à la performance seront particulièrement touchés – et donc ils peuvent devraient être aussi flexibles que possible dans leurs propres modèles commerciaux.

Cela dit, toutes les parties, allant de la FIA et de la F1 aux promoteurs de courses en passant par les équipes et les diffuseurs et bien d’autres au-delà, ont un réel besoin (et tous les impératifs) de reprendre la course immédiatement après la levée des restrictions de Covid-19 permettant au personnel de F1 pour vaquer à leurs occupations habituelles.

En supposant (mot clé) que la F1 soit capable de respecter sa «date cible mobile» prévue fin mai, cela signifierait que la saison 2020 commence soit à Monaco selon le calendrier actuel (24 mai) soit à Bakou quinze jours plus tard, avec tous les autres événements se déroulant selon le calendrier sauf pour une finale à Abu Dhabi – qui peut être repoussée une semaine environ en raison de circonstances spéciales – et d’autres fendus dans des lacunes.

Sur cette base, les races directement concernées sont: l’Australie, Bahreïn, le Vietnam, la Chine, les Pays-Bas, l’Espagne et (éventuellement) Monaco. Avant de passer au calendrier prévu, examinons leur sort:

Australie

Il est peu probable que cette opération intervienne à un moment donné cette année en raison de la logistique, des coûts de construction et de la perturbation de la (re) construction d’un circuit de parc qui est actuellement en cours de démantèlement après le fiasco du week-end dernier. Ainsi, l’événement, à peine le plus gros gagne-pain de la F1 après les frais de voyage vers le pays lointain, devient la première véritable victime de Covid-19.

Bahrein

Les bonnes conditions météorologiques toute l’année dans la région et la proximité d’Abou Dabi signifient que cet événement peut facilement être inscrit en fin de programme, avant une finale retardée.

Il est peu probable que la première course de F1 au Vietnam ait lieu cette annéeVietnam

Probablement la deuxième victime: la logistique complique l’intégration de la course dans le calendrier, tandis que son format de circuit urbain présente des obstacles similaires à ceux de Melbourne. Ajoutez des frais d’hébergement qui diminuent les frais de voyage en Chine et il n’y a guère d’appétit pour forcer une course autonome à un calendrier chargé.

En outre, malgré les communiqués de presse contraires, des sources sur le terrain suggèrent que le Vietnam a besoin d’une autre année pour préparer son événement inaugural, tandis que la demande de billets pré-Covid était telle que de nombreuses tribunes ont été retirées de la vente.

Chine

Tous les efforts seront faits pour accueillir un tour chinois de remplacement, d’autant plus que les circuits paient parmi les frais les plus élevés (40 millions de dollars) et que le plus peuplé du monde (et le plus grand marché automobile au monde) a été identifié comme une zone de croissance privilégiée pour la F1. Par conséquent, l’événement pourrait être placé à l’arrière du calendrier, mais cela est peu probable car les frais de transport ne seraient pas partagés avec le Vietnam.

Pourtant, la F1 doit être considérée comme faisant tous les efforts pour accueillir la course.

Pays-Bas

Étant basé en Europe, l’événement peut être organisé avant le Grand Prix de Belgique – organisé à 300 km de Zandvoort – en août, pendant ce qui est / était la pause estivale de la F1. Ainsi, la course pourrait tomber sur l’un des trois week-ends ouverts en août.

Un face à face avec la Hongrie est le plus probable, offrant encore une brève pause avant ce qui sera une période extrêmement mouvementée. Cette fente fournit l’écart le plus long à la course de Spa, crucial pour réduire la cannibalisation des billets entre les deux événements.

Le Grand Prix d’Espagne a des problèmes en plus du CoronavirusEspagne

Probablement annulé entièrement en raison de problèmes politiques survenus après la signature du contrat de course d’un an: selon la publication espagnole El Confidencial, le club organisateur RACC doit 30 millions d’euros et est effectivement en faillite, tandis que le grand prix F1 lui-même n’a jamais couvert ses frais d’hébergement, qui s’élèveraient à 22 millions d’euros en 2020. Des milliers de billets sont distribués pour éviter des stands embarrassamment vides, a ajouté la publication.

Une interview promise aux . lors des tests a été annulée après la démission inattendue du président du RACC, Vicenç Aguilera. Ainsi, l’annulation de la course sera probablement bien accueillie par le gouvernement catalan, mais attendez-vous à de nombreuses querelles sur le paiement des frais.

Monaco

Pourrait être hébergé sous réserve de la levée des restrictions de Covid-19. Sinon, il est peu probable qu’il soit hébergé plus tard en raison de la logistique de construction / reconstruction du circuit de la rue – actuellement en cours – ainsi que du fait que Monaco est généralement (pas toujours) géré pendant le week-end de l’Ascension pour minimiser les perturbations de la circulation et des affaires.

Selon une source, le Monaco Automobile Club est catégorique sur le fait que la course de cette année se déroulera le week-end prévu, ou pas du tout – le scénario le plus probable devrait que Covid-19 se révèle non accommodant même pour les principautés, car la course ne paie aucun frais d’hébergement tout en progressant progressivement. être dépassé par d’autres dans les enjeux glamour.

Par la suite, le calendrier suivra son cours normal jusqu’en Hongrie, la manche hollandaise devant la Belgique et le programme «normal» étant repris jusqu’au Grand Prix du Brésil.

Ensuite, cela devient difficile: chaque tentative est faite pour accueillir à la fois Bahreïn et la Chine après Sao Paulo, mais le temps n’est pas au mieux à Shanghai à partir de novembre. Cependant, le déplacement d’Abou Dabi d’une semaine permet à Bahreïn d’être hébergé, tandis qu’un retard de deux semaines permet à la fois à la Chine et à Bahreïn d’être hébergés, quoique extrêmement agité.

Ainsi, le calendrier provisoire pourrait se présenter comme suit:

RoundDateEvent124 maiMonaco27 juinAzerbaïdjan314 juinCanada428 juinFrance55 juinAutriche619 juilletGrande-Bretagne72 aoûtHongrie89 / 16/23 aoûtPays-Bas930 aoûtBelgique106 septembreItalie1120 septembreSingapour1227 septembreRussie1311 octobreJapan1425 octobreUSA151 novembre19Bexil18 novembre18 décembre

Quelle est la probabilité d’un tel calendrier, que ce soit 17, 18 ou même 19 courses? L’argent intelligent est sur 19 courses si Covid-19 est entièrement sous contrôle d’ici mai et Monaco va de l’avant et 18 sans, la Chine ne s’effondrant qu’après chaque tentative (semble-t-il) faite pour sauver la course. Cela ramènerait le calendrier à 17 – cinq de moins que les 22 initialement prévus, mais toujours bien en place par rapport aux calendriers d’avant la CVC.

Quoi qu’il en soit, comme Lewis Hamilton l’a dit avec éloquence à Melbourne – et seulement à moitié abattu par Carey face à la F1 qui se débattait dans tous les sens pour organiser la course face à des chances insurmontables – «l’argent est roi», ce qui est évident dans chaque option que Liberty lance à la F1 dans des efforts désespérés pour soutenir son cours de bourse et assurer la survie à court terme des équipes. Les plans à long terme peuvent et doivent attendre.

Une conférence de jeudi a été convoquée par la F1 et la FIA pour discuter d’un projet de calendrier avec toutes les équipes, alors surveillez cet espace – mais ne vous attendez pas à ce que le calendrier soit confirmé pour le moment.

