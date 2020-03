Pourquoi les pilotes de F1 actuels n’ont-ils pas participé au Grand Prix virtuel d’hier? · .

Jeudi dernier, lorsque nous avons entendu parler des plans de la F1 pour organiser un Grand Prix «virtuel» de Bahreïn, cela a soulevé une question évidente: combien de participants actuels se présenteraient-ils?

Le communiqué de presse qui a atterri le lendemain a fait une déclaration claire: “La première course de la série verra les pilotes de F1 actuels alignés sur la grille”. Ils ont atteint cet objectif – bien que juste.

Nicholas Latifi a participé, bien que la recrue Williams ait maintenant commencé plus de grands prix virtuels que de vrais. Et Lando Norris s’est également joint au plaisir.

Mais aucun de leurs camarades de F1 2020 ne s’est joint à eux. Pourquoi étaient-ils si réticents et est-ce que cela pourrait changer pour les courses futures?

Il y a toujours des points de blocage impliqués lorsque vous essayez d’organiser quelques partenaires pour une thrash en ligne rapide. Et c’est essentiellement ce que la F1 essayait de faire.

D’autres courses Esports le week-end dernier, qui ont attiré plus de talents de pilote, disposaient de plusieurs jours pour le faire. Bien que l’idée du Grand Prix Virtuel de F1 ait été conçue pour la première fois lorsque le Grand Prix de Chine a été annulé en février, alors que le directeur de F1 Esports Julian Tan a déclaré à . la semaine dernière que l’annulation soudaine de nouvelles courses signifiait qu’ils “devaient s’adapter très, très rapidement”.

Une complication était l’histoire habituelle de certains joueurs n’ayant pas le bon kit. La course de dimanche s’est déroulée sur l’édition PC de F1 2019, ce qui a empêché Carlos Sainz Jnr de McLaren de participer, comme il l’a admis lors d’un chat en ligne avec Norris.

La situation actuelle dans laquelle de nombreux conducteurs observent une période d’isolement après leur retour d’Australie n’a pas aidé les choses. Et certains de ceux qui possédaient le matériel nécessaire étaient préoccupés par leur compétitivité aux côtés de joueurs de F1 2019 plus expérimentés. “[I] va se cacher pour l’instant car mon niveau est bas », a expliqué Romain Grosjean sur les réseaux sociaux.

Norris a déclaré que Sainz F1 2019 était un jeu “difficile” à maîtriser et qu’il avait été “à une seconde” du rythme des joueurs expérimentés lors d’un autre événement récent.

Jimmy Broadbent emmêlé avec Lando Norris dans le dernier tour «Il y avait les vrais pilotes comme moi, Stoffel [Vandoorne] et [Esteban] Gutierrez », a déclaré Norris. «Ensuite, vous aviez les pilotes de sim professionnels… les six premiers étaient à peu près des gars qui jouaient le jeu. Tous ceux qui n’ont pas joué au jeu, j’ai fini par battre. »

Max Verstappen a admis que c’était la raison pour laquelle il ne s’était pas joint. “Je ne joue pas à ce jeu et je devrais m’adapter”, a-t-il déclaré à Ziggo Sport la semaine dernière. “Cela prendrait quelques jours, et cela n’a pas beaucoup de sens car je suis occupé avec d’autres choses, d’autres jeux. Il faudrait que je change trop, et ça ne marche pas. “

Verstappen a prédit qu’il “courrait dans le dos, et je n’aime pas ça”.

Dans l’événement, les meilleurs pilotes d’Esports comme David Tonizza et Brandon Leigh n’ont pas été invités à participer. La course parsemée d’accidents qui s’est déroulée hier – entre deux pilotes de F1 actuels, cinq anciens coureurs de Grand Prix plus une sélection de pilotes juniors d’équipes et des «influenceurs» en ligne notables – a certainement apaisé Verstappen de cette crainte.

Le prochain Grand Prix virtuel devrait avoir lieu le 5 avril, date à laquelle le Grand Prix du Vietnam aurait eu lieu. Les organisateurs ont l’intention de reproduire le Grand Prix d’Australie annulé, de sorte que les pilotes de F1 ont deux semaines pour rassembler leur équipement et pratiquer Albert Park, ce qui encouragera, espérons-le, quelques-uns d’entre eux à participer.

