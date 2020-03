Pourquoi prolonger la saison en 2021 n’est pas une solution miracle pour le blocage du calendrier de la F1 · .

Le président et PDG de la Formule 1, Chase Carey, a parlé hier de manière rassurante des plans du sport pour reconstruire sa saison 2020 très perturbée.

Mais comme chaque grand prix de Formule 1 est «reporté» – PR parle pour «annulé sans admission» – les problèmes du sport sont aggravés. Comment accueillir une autre course dans ce qui sera un calendrier fortement tronqué à chaque fois que le sens de la normalité reviendra au sport?

En supposant que la course commence à la mi-juin, comme le titulaire des droits commerciaux de F1 Liberty Media l’espère ardemment, cela ne laisse que six mois et quelques semaines pour organiser le même nombre d’événements qui ont constitué une saison de F1 complète jusqu’à une décennie. il y a environ.

Bien que l’on envisage d’étendre ce qui reste de cette saison à l’année prochaine, il existe des limites climatiques évidentes. La plupart des sites situés au nord du tropique du Cancer tombent carrément dans une période d’hébergement d’avril à octobre, ce qui signifie que seules les rondes du Moyen-Orient, d’Australie et du Brésil, quatre au total, peuvent être organisées de manière réaliste entre novembre et mars.

L’Australie est officiellement désactivée pour 2020 Sur les quatre, deux – Abu Dhabi et le Brésil – tombent déjà en novembre, tandis que les dates actuelles de la Russie et du Japon repoussent déjà le bord de la temporisation, tout comme celles des États-Unis et du Mexique. Malgré les premiers commentaires contraires, le cycle australien ne sera pas reprogrammé. Tout aussi bien, comme l’a découvert la Malaisie lorsqu’elle a organisé deux courses en six mois en 2000 et 2001 et que la fréquentation a chuté de 50%. Un de moins.

Les complications rencontrées par la F1 dans la réorganisation de son calendrier ont été détaillées dans la colonne RacingLines de la semaine dernière. Mais il est clair que cet obstacle n’est que le début des problèmes de Liberty.

Il faut généralement six mois de négociation pour construire un calendrier. De nombreux circuits accueillent une variété de championnats, certains jusqu’à quatre séries de classe mondiale: F1, WEC, WRX et MotoGP. Il y aura forcément des affrontements, sinon dans la même semaine puis dans le même mois; sinon au même endroit, dans les mêmes territoires. Un circuit d’hébergement F1 serait déjà sur le point de basculer.

La F1 n’est pas la seule série en suspens. Considérez également le sort des fans: seront-ils en mesure de payer le temps ou le coût des billets compte tenu des bouleversements économiques à travers le monde, que ces événements soient entassés dans des fenêtres étroites? En Europe, où les courses se déroulent à proximité (relative), les fans assistent à un certain nombre d’événements répartis sur une saison, mais il est peu probable qu’ils assistent à deux événements voisins le même mois.

Il y a ensuite la question de la saturation du globe oculaire, non seulement pour la F1 ou même pour tous les sports mécaniques, mais pour le sport mondial en général. Imaginez entasser 15 grands prix en autant de week-ends, tandis que Moto GP, WEC, WRC, Formule E et WRX tentent tous de récupérer le nombre maximum de leurs événements dans le même délai, tandis que le football, le tennis, le rugby et le cyclisme font de même, et les sports d’hiver commencent.

Les implications pour les diffuseurs sont également massives: ils se sont engagés à diffuser leurs séries contractuelles, mais sont tenus de manquer d’heures en raison d’affrontements, alors qui mérite la priorité? F1 ou football? Moto GP ou tennis? Formule E ou cricket?

De même, moins de minutes de diffusion signifient moins de revenus publicitaires. Auparavant, les événements sportifs mondiaux étaient répartis sur 52 week-ends, mais les créneaux disponibles diminueront de moitié, ce qui signifie une baisse proportionnelle des revenus. Cela suppose, bien sûr, que Covid-19 soit tué d’ici juin. Sinon, les revenus diminuent encore, ce qui affecte la capacité des diffuseurs à payer le prix fort pour les futurs contrats de télévision, ce qui frappe Liberty et les revenus de l’équipe.

Moins de temps d’antenne signifie également moins d’exposition des sponsors, affectant à son tour les contrats de publicité de Liberty, en particulier de la variété «bridge and board». Une fois que la course reprendra, attendez-vous à de nombreux encombrements publicitaires pendant les diffusions, car le monde de la F1 alimente autant de panneaux que possible et s’attarde sur cette horloge géante sponsorisée pour offrir une exposition maximale aux annonceurs.

Ces effets se poursuivent tout au long de la chaîne alimentaire de la F1: les sponsors des équipes seront touchés par la baisse des revenus, le report de la réglementation 2021 et le maintien de la technologie actuelle pour une autre année réduira les dépenses de l’équipe avec les fournisseurs – déjà on entend parler de licenciements et de commandes de fournisseurs réduit – et ainsi de suite.

Le courage d’une organisation est mesuré en temps de crise, et la tâche à laquelle la direction de Liberty est maintenant confrontée est de transformer les dangers existentiels clairs auxquels le sport est confronté en opportunités futures en prenant des décisions appropriées face à des influences extérieures largement inconnues. Alors que la F1 fête son 70e anniversaire en mai, les sept prochains mois seront probablement les plus cruciaux de son histoire mouvementée.

