Pourquoi une course inversée autour de Silverstone n’est pas réaliste · .

L’une des suggestions les plus inhabituelles qui a été faite à la suite de la perturbation de la saison de F1 2020 causée par la pandémie mondiale est que Silverstone pourrait courir une course dans la direction opposée autour de la piste.

Pourquoi cela pourrait-il être nécessaire? L’idée est venue dans une interview que le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a donnée la semaine dernière, tout en discutant des mesures que le promoteur pourrait prendre pour organiser plus d’une manche du championnat du monde si nécessaire.

La Formule 1 est impatiente de commencer sa saison très retardée dès que possible. Mais il reste à voir quand cela peut se produire et avec quelle facilité elle et ses 10 équipes, réparties à travers la Grande-Bretagne, l’Italie, la France et la Suisse, pourront se réunir au même endroit.

Avec la majorité des équipes basées à Silverstone, une option pour le championnat pourrait consister à organiser plusieurs courses au domicile du Grand Prix de Grande-Bretagne. Faire reculer la piste a été proposé comme moyen d’offrir différentes dispositions sur le même site.

Luffield serait approché à grande vitesse en sens inverse. À première vue, cela ressemble à un moyen ingénieusement simple de créer une mise en page complètement différente. Mais en réalité, il existe des raisons pratiques, dont certaines ne sont pas immédiatement évidentes, qui rendent une telle option peu probable.

Comme l’illustre la vidéo ci-dessous, inverser le sens de circulation des voitures signifierait que toutes les zones de ruissellement et les barrières doivent être réévaluées. Alors que Silverstone a des quantités généreuses de ruissellement par endroits, l’orientation de ses zones de ruissellement n’est pas nécessairement adaptée aux voitures roulant dans la direction opposée. Copse, illustré en haut, que les voitures approcheraient à une vitesse proche du sommet, en est un bon exemple.

Les entrées et sorties dans la voie des stands sont un autre problème, car elles impliquent des structures solides qui séparent les voitures des personnes. Les barrières qui les entourent doivent être configurées de manière à minimiser le danger pour les conducteurs. Inversez la direction dans laquelle les voitures les approchent et des problèmes évidents s’ensuivent. Et à Silverstone, ce défi est doublé car le circuit compte deux complexes de stands et de paddocks.

Mais l’argument le plus fort contre le recours à une disposition inversée est qu’il existe de meilleures options. Silverstone a déjà d’autres configurations de pistes disponibles que la F1 pourrait utiliser avec potentiellement beaucoup moins de difficulté.

Le circuit international utilise les mêmes stands et paddocks que la piste du grand prix, et coupe une partie du circuit en reliant le coin du village à Becketts. Alternativement, le circuit National, qui est basé à l’ancien pit et paddock, utilise une série de virages entièrement différente.

Bien que les deux circuits soient plus courts que la longueur minimale de piste stipulée par la FIA pour les courses de Formule 1, une dérogation pourrait être faite compte tenu des circonstances très inhabituelles. Les deux options nécessiteraient probablement peu ou pas de changements pour que les voitures de F1 puissent y courir en toute sécurité.

Ils offriraient également des avantages supplémentaires dans le cas où les courses doivent se dérouler «à huis clos». Comme les deux sont considérablement plus courtes que les pistes de F1 classiques, moins de commissaires seraient nécessaires, permettant au sport de réduire le nombre total de personnel dont il a besoin pour organiser une épreuve. Cela pourrait s’avérer vital, car les mesures de «distanciation sociale» et les restrictions sur la taille des rassemblements publics devraient être assouplies progressivement.

Vidéo: La F1 pourrait-elle vraiment faire courir Silverstone à l’envers?

