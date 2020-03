Pression sur Liberty Media pour protéger les équipes britanniques de F1

Date publiée: 25 mars 2020

David Richards, président de Motorsport UK, a appelé Liberty Media à se tenir aux côtés des équipes britanniques de F1 pour s’assurer qu’elles ne feraient pas faillite pendant la pandémie de coronavirus.

Le socle du sport est situé en Angleterre avec six des 10 équipes de la grille – Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point et Williams – basées ici.

Mais après que la nouvelle saison ait été suspendue – avec huit des 22 premières courses soit reportées ou annulées – Richards pense que le coup financier de ces courses abandonnées pourrait mettre un certain nombre de petites équipes en danger.

Il a exhorté les propriétaires américains du sport à imiter l’ancien supremo Bernie Ecclestone en plongeant dans leurs propres poches si nécessaire.

“Beaucoup dépendra de la façon dont la Formule 1 se comportera tout au long de ce processus”, a déclaré Richards à l’agence de presse PA.

«La F1 ne peut pas se permettre de perdre des équipes au fond de la grille, car ce serait un désastre pour elles.

«Bernie s’est assuré que lorsque les temps étaient difficiles, les petites équipes étaient prises en charge et j’espère que Liberty y verra également le bon sens.

«Les grands constructeurs tels que Mercedes et Renault iront bien, mais si vous regardez Williams et Racing Point, par exemple, cela ne sera pas facile pour eux. Il existe un risque distinct de fermeture des opérations.

«Il y aura des entreprises de sport automobile qui n’auront pas les moyens de traverser cette période. Ce sera un vrai défi. »

Liberty garde l’espoir d’organiser jusqu’à 18 courses cette année et pense que la campagne pourrait encore démarrer cet été.

La saison devait commencer à Melbourne, mais le grand prix a été annulé seulement 90 minutes avant les essais d’ouverture après le retrait de McLaren de l’événement après qu’un membre de l’équipe eut contracté un coronavirus.

“Liberty a été très tard dans sa décision concernant l’Australie”, a ajouté Richards, ancien directeur de l’équipe de BAR et Benetton.

«C’est très difficile et je ne suggère pas une seule minute que c’était une décision facile, mais étant donné le nombre de personnes qui ont voyagé en Australie en provenance de divers pays d’Europe, c’était une chose inappropriée à faire. Une semaine à l’avance, ils auraient pu prendre la décision d’annuler.

«À l’approche d’une nouvelle saison, il y a un grand élan et des attentes. Il est facile de dire tout cela avec du recul, mais personne ne nie que cela aurait pu être mieux fait.

«Lewis Hamilton a parlé pour la plupart lorsqu’il s’est prononcé sur la question. Il a vraiment mûri et est devenu majeur et représente un côté très positif de la F1 et de la conscience du sport. Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense et je l’en félicite. »

