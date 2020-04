Prévoir de limiter le développement aérodynamique n’équilibre pas les performances

Un plan visant à restreindre le développement aérodynamique des équipes de F1 en fonction de leurs résultats ne doit pas être considéré comme un système «d’équilibre des performances», explique le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner.

Dans le cadre de ce plan, les limites des travaux de soufflerie et de développement de CFD seraient plus strictes pour les équipes qui se classaient plus haut dans le championnat des constructeurs.

S’adressant à . dans une interview exclusive, Steiner a déclaré que la proposition créerait une concurrence plus étroite entre les plus grandes et les plus petites équipes de F1. “Ce serait une aide, que si vous finissez [badly] que vous pouvez remonter la grille », a-t-il déclaré.

“Tout cela fait partie des discussions en ce moment. Ce n’est pas aussi drastique qu’il y paraît. Cela donne aux équipes les moins réussies une chance de faire des gains, vers les grosses et les grosses peuvent baisser.

“Je pense que c’est juste. Et cela n’arrête pas la technologie [development]. Il continue de faire de la F1 le sport automobile de pointe. »

D’autres séries, comme le Championnat du monde d’endurance, imposent des règles d’équivalence technologique ou d’équilibre des performances pour égaliser les performances des voitures différentes. Cependant, Steiner pense qu’il serait «assez irrespectueux» de décrire les règles aérodynamiques proposées par F1 de la même manière.

“C’est plutôt que si vous donnez aux gens la possibilité de développer davantage, ils doivent encore se développer. S’ils sont inutiles, même avec plus de temps en soufflerie, vous n’irez pas plus vite.

“Donc, cela vous aide simplement à être plus compétitif et à rapprocher les équipes sans donner un équilibre de performance comme un poids ou des restricteurs et des choses comme ça.”

Steiner pense que l’idée est «un bon moyen de garder l’ADN de la F1 intact» tout en aidant les petites équipes à rattraper leur retard si elles «font quelque chose de mal un an».

“Mais si vous êtes inutile ou si vous n’êtes pas une bonne équipe, cela ne vous aide pas beaucoup”, a-t-il ajouté.

