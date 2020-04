Producteur de Drive to Survive: Beaucoup de cette série est à la chance

Paul Martin, le producteur exécutif de Drive to Survive de Netflix a tiré le rideau sur la série à succès, révélant que certains de ses moments marquants n’étaient qu’un cas fortuit.

S’exprimant dans une large interview avec le site officiel de la Formule 1, Martin a révélé que, même si l’équipe de production de DTS avait des idées sur les histoires qu’elle voulait raconter, le produit final avait bénéficié de quelques aléas imprévus.

“Une grande partie de cette série est due à la chance”, a admis Martin. “Si vous regardez la première série, je ne pense pas que nous aurions pu imaginer que les roues des deux voitures de Haas tomberaient littéralement en Australie. Il fut un temps dans la saison 1 où je pensais honnêtement que Daniel Ricciardo allait rester au Red Bull. Je me souviens avoir reçu un appel téléphonique de son manager pour lui dire: “Juste pour vous faire savoir, il est sur le point d’être annoncé que nous avons signé pour Renault.” Et cela a radicalement changé l’arc de toute cette saison. “

«C’était la même chose avec Mercedes en Allemagne. Nous avons eu la chance d’être au bon endroit au bon moment à quelques reprises au cours des deux dernières années et je pense que c’était définitivement le cas à Hockenheim. C’était presque la tempête parfaite de Lewis qui n’était pas particulièrement bien, le fait qu’ils se soient habillés, la livrée spéciale – et ensuite se réveiller le jour de la course et il pleuvait avec la pluie.

“La façon dont la course s’est déroulée – je ne pense pas que nous ou ils auraient pu s’attendre à ce qu’ils participent à la course comme ça. Mais en même temps, je n’ai jamais eu de conversation avec quelqu’un chez Mercedes qui nous a demandé de retirer un cadre de cet épisode. »

En tout cas, la série a été un énorme succès pour la Formule 1 et Netflix, avec Martin racontant comment elle a créé une renommée du jour au lendemain pour des gens comme le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

Fait intéressant, Martin pense que le succès n’aurait pas été possible sans les efforts de l’ancien directeur général des opérations commerciales de la Formule 1, Sean Bratches – que Martin appelle le «parrain».

«Il y avait une idée de savoir s’il serait possible de faire un coulisses avec une seule équipe de Formule 1 tout au long de la saison. Sean a vraiment aimé l’idée, mais il avait juste l’impression de vouloir faire quelque chose de plus grand, axé sur le plus grand nombre d’équipes possible, qui allait montrer la Formule 1 sous un jour complètement différent et le présenter à un fan complètement différent. .

“Sean était comme,” Regardez, je parle à toutes les plateformes, je veux conclure un accord et si je le fais, seriez-vous intéressé à le produire? “C’était une de ces conversations que vous n’êtes jamais tout à fait sûr que si vous allez avoir de leurs nouvelles! Mais deux ou trois mois après cela, nous avons reçu un appel de Sean et Ian disant: «Nous allons faire cette chose, nous ne savons pas trop ce que c’est, mais nous aimerions que vous les produisiez.»

Malheureusement, avec le sport au milieu de sa pause induite par COVID-19, il n’y a actuellement pas la possibilité de filmer une saison trois, mais Martin n’a aucun doute que la série peut “courir et courir” aussi longtemps que la course le fait.

“Vous ne manquez jamais de personnages et vous ne serez jamais à court de ces personnages offrant le niveau de drame et de conflit dont vous avez besoin pour cette série. Je ne peux pas dire officiellement s’il y aura une saison trois – mais j’espère que si la saison recommence, nous serons là. “

