Programmation des derniers tests de la pré-saison F1 2020 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya

De demain au vendredi 25, auront lieu les dernières séances d’entraînement pour la pré-saison de Formule 1. 2020. Sur les 4,6 km du circuit de Barcelone-Catalogne, les dix équipes mettront leurs nouvelles voitures à l’épreuve pour atteindre le plus petit possible préparé pour cette nouvelle année de compétitions.

En raison de la prolongation du calendrier sportif du concours pour ce 2020, les essais ont été réduits à un total de six jours, dont il reste trois à terminer. Cela contraste avec les huit jours prévus jusqu’en 2019, il n’est donc pas surprenant que l’activité soit effrénée pour trouver la configuration souhaitée.

À titre d’exemple, des équipes comme Red Bull, McLaren et Alfa Romeo ont effectué pratiquement les mêmes virages en trois jours que l’an dernier en quatre jours. De plus, nombre de ces équipes devront tester de nouvelles pièces provenant de leurs usines. Ils pourraient même être plus que de simples pièces, car l’année dernière, Mercedes a roulé avec une autre voiture au cours de la deuxième semaine de tests.

Les fans pourront également profiter du dynamisme qui se produit dans cette pré-saison. De nombreuses équipes décident d’alterner leurs pilotes le matin et l’après-midi, ce qui se traduit par la présence sur la piste de nombreux autres pilotes au cours d’une même journée. De plus, bien que les flèches d’argent semblent continuer à dominer, derrière elles tout est à décider. Red Bull aurait pu réduire les distances avec Ferrari, tout comme McLaren pourrait être un rival à considérer.

Avec le soleil et la bonne ambiance des compagnons, les amateurs de moteur ont beaucoup à voir même sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. N’oubliez pas qu’il existe différents types d’entrées qui garantissent l’accès à la Pit Walk, l’une des activités les plus appréciées pour voir les stands de près et toute leur activité.

Calendrier confirmé de la dernière semaine de tests à Barcelone:

équipe

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Alfa Romeo

Robert Kubica (AM)

Kimi Räikkönen (PM)

Antonio Giovinazzi

Kimi Räikkönen

AlphaTauri

Pierre Gasly (AM)

Daniil Kvyat (après-midi)

Pierre Gasly

* À confirmer *

Ferrari

Sebastian Vettel (AM)

Charles Leclerc (PM)

Sebastian Vettel

Charles Leclerc

Haas

Romain Grosjean

Kevin Magnussen

* À confirmer *

McLaren

Carlos Sainz (AM)

Lando Norris (PM)

Lando Norris

* À confirmer *

Mercedes

Lewis Hamilton (AM)

Valtteri Bottas (PM)

Valtteri Bottas (matin)

Lewis Hamilton (PM)

* À confirmer *

Racing Point

Promenade Lance (AM)

Sergio Pérez (PM)

Promenade Lance

Sergio Perez

Red bull

Alex Albon (AM)

Max Verstappen (après-midi)

Max Verstappen (matin)

Alex Albon (PM)

* À confirmer *

Renault

Daniel Ricciardo (AM)

Esteban Ocon (PM)

Esteban Ocon (AM)

Daniel Ricciardo (PM)

* À confirmer *

Williams

Nicholas Latifi

George Russell

Nicholas Latifi

George Russell

*. Nous mettrons à jour les informations lorsque les équipes confirmeront leurs pilotes

.