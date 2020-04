Projet de réduction des effectifs sur les voitures de F1 2021 proposé · .

Les directeurs techniques des équipes de Formule 1 se sont mis d’accord sur un plan de réduction des appuis produits par la génération actuelle de voitures en 2021.

Les équipes avaient précédemment décidé de reporter de nouvelles règles techniques d’un an à 2022, ce qui signifie que les spécifications de la voiture existante resteront en vigueur la saison prochaine. Cependant, la F1 continuera également à utiliser les pneus 13 pouces actuels qui ont été initialement introduits par Pirelli en 2019.

Cela a suscité des craintes que les performances des voitures ne deviennent trop pour le caoutchouc. Les équipes ont rejeté les nouveaux composés développés par Pirelli pour 2020, ce qui signifie qu’ils continueront à utiliser des pneus 2019 cette année et l’année prochaine.

Hier, une réunion par téléconférence du Groupe de travail technique a examiné comment limiter une nouvelle escalade des performances l’année prochaine. Une proposition visant à apporter des modifications techniques à la carrosserie, au plancher et aux ailes afin de réduire les niveaux de force, et donc de réduire la charge sur les pneus, a été approuvée et devrait être approuvée lors d’une réunion entre les chefs d’équipe la semaine prochaine.

Le GTT a également examiné la manière dont le développement sera limité l’année prochaine. Les équipes sont soucieuses de limiter les coûts de mise à niveau des voitures qui doivent maintenant être remplacées à la fin de la saison prochaine, tout en se laissant l’occasion de remédier aux faiblesses de leurs conceptions actuelles.

Un système de «jetons» de développement est à l’étude, similaire à celui qui était utilisé à l’origine lors de l’introduction de la génération actuelle de turbocompresseurs hybrides V6 il y a six ans. Cela permettra aux équipes de concentrer leurs programmes de développement sur un nombre limité de zones «sous la peau» de leurs conceptions 2020.

