Prost: la rivalité au séné ne se répétera probablement pas

À propos de ce qui aurait été le 60e anniversaire d’Ayrton Senna, le coéquipier brésilien McLaren, Alain Prost, a réfléchi à leur relation – une rivalité qui, selon lui, est peu susceptible de se reproduire.

L’une des plus grandes rivalités non seulement en F1, mais dans le sport, l’histoire, les affrontements de Senna et Prost à la fin des années 80 et au début des années 90 ont rendu chacun inextricablement lié à l’autre. Et bien qu’il ait certainement eu ses points faibles, c’est une relation que Prost continue de chérir.

“Il n’y a pas un jour où quelqu’un que je connais ne parle pas d’Ayrton et de moi: cela signifie que nous avons fait quelque chose, que quelque chose a perduré”, a-t-il déclaré à La Repubblica.

“Mais pendant ces années, en direct, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Je ne sais pas comment le dire: c’était assez incroyable. “

Gagnant de sept titres mondiaux entre eux – y compris des titres alternés en 1988 et 1989 lorsque les deux partageaient un garage chez McLaren – les batailles de Senna et Prost ont dominé les gros titres et ont continué de captiver l’imagination, quelque chose que le Français ressent serait difficile pour tout moderne ou futur couplage de pilotes à réaliser.

“Je ne sais pas si les rivalités comme la mienne et celle d’Ayrton sont les mêmes: ce sont des époques différentes, le monde de la course est aujourd’hui plus sophistiqué, l’environnement a changé et les relations, même avec la presse, ne sont plus les mêmes. Et enfin, nous devons considérer le charisme, les styles et les personnages des pilotes », a-t-il expliqué.

Pour de nombreux spectateurs, le point culminant (ou le point bas, selon votre point de vue) est survenu lors de leurs collisions décisives en championnat en 1989 et 1990 à Suzuka, avec Prost provoquant une collision dans le premier et Senna retournant la faveur dans le second. . Par la suite, il n’y avait aucun amour perdu entre les pilotes, mais Prost maintient qu’au moment de sa dernière course en carrière en 1993 en Australie, tout avait été pardonné.

«J’ai triomphé dans le [1993] Championnat du monde en montant sur le podium [in Adelaide], mais Ayrton qui avait remporté la course m’a pris le bras et voulait partager la première marche avec moi. Ce moment a en fait changé notre relation, et aujourd’hui je peux dire que la nôtre était une histoire magnifique. »

Faisant le pas vers l’ancien siège de Prost à Williams pour 1994, la saison fatidique de Senna la saison dernière était également sa première où le Français ne partageait pas la grille avec lui.

«Il y a eu un avant et un après: Senna, avant, m’a regardé comme le conducteur pour battre et abattre, une guerre totale. Il y a des faits qui le confirment. Puis, quand je me suis arrêté, il y a eu un rapprochement complet. Il n’avait plus la même motivation. Sans moi, c’était comme s’il avait un peu perdu sa cible. »

Après un début de saison difficile en 1994, Senna était à la recherche de sa première victoire de la saison quand il a été tué dans un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin. Comme beaucoup, la mort subite de Senna a durement frappé Prost, d’autant plus qu’ils se sont rapprochés au cours des mois précédents.

«Nous sommes même devenus amis. Il m’a raconté des choses intimes sur sa vie. Ce n’était plus le même Ayrton Senna qui m’a défié sur la piste. Je me souviens qu’il voulait que je m’occupe de l’association des conducteurs: il m’appelait plusieurs fois par semaine pour me demander conseil.

“Je me souviens aussi de ce message à la radio à Imola 94, avant sa mort (” Tu nous manques tous, Alain “). Il a été interviewé par TF1, la télévision française et, sachant que j’étais un commentateur, il a dit ces mots. Mais je n’étais pas en studio. Ce n’est qu’après sa mort qu’ils me l’ont montré, et j’avais les larmes aux yeux.

«Rétrospectivement, je savais que quelque chose n’allait pas. Le monde était soit avec Senna, soit avec Prost. Mais comment cela s’est-il terminé? Que nos histoires étaient complètement liées. Non seulement ma carrière, mais aussi ma vie. J’ai vécu avec cette rivalité / amitié pour toujours ».

