Prost: l’interdiction de l’essence amènera la Formule 1 à la croisée des chemins

La formule 1 se trouvera avec un choix difficile à l’avenir en raison des réglementations gouvernementales “stupides” affectant l’industrie automobile, selon le quadruple champion du monde Alain Prost.

Le directeur non exécutif de Renault, Prost, a dénoncé les interdictions imminentes des voitures à essence et diesel dans plusieurs pays, suggérant que cela tuerait l’industrie automobile de l’ouest – et pourrait emporter la Formule 1 avec.

“Je suis vraiment bouleversé par ce que je peux voir aujourd’hui avec l’industrie automobile”, a déclaré Prost à Motorsport.com. “Nous allons tout donner aux Chinois où dans 10 ans, ils vont présenter leurs voitures ici – et c’est ce que je n’aime pas.

“Je m’en fiche parce que je ne fais pas partie de l’industrie mais je déteste vraiment ça. C’est stupide, stupide règlement… Aujourd’hui, si vous aviez une grosse voiture avec un moteur diesel avec la belle [pollution] filtres, cela ne devrait pas être un problème. “

De plus, Prost pense que ce changement forcera la F1 à abandonner ses moteurs hybrides turbo V6 actuels, car l’innovation électrique n’est pas aussi attrayante, la Formule E occupant également cet espace. Au lieu de cela, le Français a indiqué que la F1 devrait aller avec quelque chose de plus convivial pour les fans comme les V12 ou innovant comme l’hydrogène.

“Vous ne voulez pas opter pour l’électricité parce que nous avons la Formule E, et vous savez à quel point ce sera difficile pour FE à l’avenir, c’est sûr”, a-t-il déclaré.

«C’est très difficile à développer à cause des pistes, à cause de la technologie, à cause de l’argent.

«Alors, quelle est la technologie de la F1 à l’avenir? C’est difficile à savoir. D’un côté, et ce n’est pas ma position, on revient au 12 cylindres et on a la même vision de la F1 dans le monde.

«Ou, si nous passons à l’hydrogène dans 10 ans, nous aurions une autre philosophie. Et pourquoi pas? Mais qui va appuyer sur le bouton et prendre cette décision? C’est très difficile, mais c’est bien de poser la question. »

«Nous devons constamment parler de durabilité: ce que nous pouvons faire, mais la technologie est très, très difficile. Nous ne pouvons pas, comme dans ma période [driving in F1] suivre la tendance de l’industrie automobile. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile. »

Dans l’état actuel des choses, les groupes motopropulseurs actuels continueront de faire partie de la nouvelle ère du sport à partir de 2021. Maintenant dans leur septième année d’existence, les turbos hybrides V6 de 1,6 L ont fait l’objet de nombreuses critiques, mais avec une durée de vie les coûts de développement dans la gamme à neuf chiffres, les fournisseurs auront du mal à changer jusqu’à ce qu’ils tirent le meilleur parti de leur investissement.

