Quand aura lieu la prochaine course de Formule 1? · .

Aujourd’hui aurait dû être la troisième manche de la saison de F1 2020 et la première course de ce sport au Vietnam.

Au lieu de cela, le championnat est dans les limbes, aucune des huit premières courses ne pouvant avoir lieu dans leurs créneaux horaires alloués, et la perspective de nouveaux reports et annulations avant de voir à nouveau les voitures de F1 en action.

Dans l’état actuel des choses, ce qui devait à l’origine être la neuvième manche du championnat, le Grand Prix du Canada, le 14 juin, est la première course prévue cette année.

Mais le monde attend et regarde pour voir combien de temps il faudra pour maîtriser la pandémie, y compris en Europe, où les sept prochaines courses après la manche canadienne doivent avoir lieu.

Alors que la reprise de la course est théoriquement à seulement deux mois et demi, nous pourrions être sur le point de voir une répétition des annulations et des reports que nous avons vus il y a quelques semaines.

La F1 est actuellement définie pour l’un des plus longs écarts entre les courses consécutives depuis le début du championnat. Combien de perturbations supplémentaires pouvons-nous attendre et quand la première course pourrait-elle enfin avoir lieu?

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Avril 2020 Le Vietnam et la Chine étaient censés organiser les deux courses d’avril. Ce dernier a été annulé en février car la Chine a été le premier pays à souffrir de la pandémie, et la F1 est réputée vouloir la reprogrammer plus tard dans l’année.Mai 2020 Les Pays-Bas et l’Espagne espèrent reprogrammer leurs courses, mais il n’y aura pas de Grand Prix de Monaco pour la première fois en 65 ans. Juin 2020 L’Azerbaïdjan cherche également une autre place, mais le Canada reste pour le 14 juin pour l’instant, et la France deux semaines plus tard. La F1 a annoncé son intention de commencer sa saison en été.Juillet 2020La manche de l’Autriche devrait avoir lieu le 5, puis la Grande-Bretagne deux semaines plus tard – cette dernière est inscrite à tous les calendriers depuis 1950.La pause estivale de la F1 2020 devait se produire entre La Hongrie et la Belgique, mais cela a été avancé, et si la course a repris à ce stade, des tours supplémentaires pourraient être ajoutés ici Septembre 2020 Parmi les pays européens, l’Italie, dont la course est le 6, est dans une situation particulièrement désastreuse. Après la fin de la “ saison européenne ”, la F1 devrait se rendre à Singapour et en Russie.Octobre 2020Deux courses étaient initialement prévues pour octobre – le Japon et les États-Unis – laissant éventuellement de la place pour ajouter une autre course.Novembre 2020Le Mexique, le Brésil et Abu Dhabi auraient dû conclure la saison , mais la F1 pourrait continuer le championnat l’année prochaine. En décembre 2020, la F1 a couru en décembre de l’année dernière, mais si la saison ne commence qu’à ce stade, alors l’adaptation du nombre minimum de courses nécessaires sera un défi. Janvier 2021 Si la F1 n’est pas en mesure d’organiser courses en 2020, ils pourraient être contraints d’abandonner la saison et d’attendre que le nouveau championnat commence en 2021. février 2021 La possibilité de courir la saison 2020 jusqu’en février a été évoquée, ce qui impliquerait la suppression des tests de pré-saison, qui ne sont plus nécessaires en raison du gel du développement des voitures.Mars 2021La saison 2021 devrait commencer en mars de l’année prochaine.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Vous dites

Quand pensez-vous que la prochaine course de F1 aura lieu? Verrons-nous des courses cette année? Exprimez votre vote ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires:

Quand aura lieu la prochaine course de Formule 1?

Avril 2020 (0%) Mai 2020 (0%) Juin 2020 (0%) Juillet 2020 (20%) Août 2020 (40%) Septembre 2020 (0%) Octobre 2020 (20%) Novembre 2020 (0%) Décembre 2020 (0%) janvier 2021 (0%) février 2021 (0%) mars 2021 (20%) après mars 2021 (0%)

Nombre total d’électeurs: 5

Chargement …

Un compte . est nécessaire pour voter. Si vous n’en avez pas, enregistrez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Débats et sondagesParcourir tous les débats et sondages

Partagez cet article . avec votre réseau: