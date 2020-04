Quand la F1 a mis un pied dans l’Algarve · .

Le Portugal n’a pas organisé de manche du championnat du monde de Formule 1 depuis 1996, lorsque Jacques Villeneuve a ébloui Michael Schumacher et Damon Hill sur le chemin de la victoire qui a permis de définir un championnat de finale.

Plus d’une décennie plus tard, un nouveau circuit s’est ouvert à quelque 200 kilomètres au sud de là. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’Autodromo do Algarve en octobre 2008, Ferrari et McLaren ont testé leurs F1 sur la piste. Un contingent plus important d’équipes a suivi au début de la nouvelle année.

Mais une autre décennie plus tard, ils ne sont toujours pas revenus. Cette semaine, la piste de l’Algarve a annoncé qu’elle avait à nouveau obtenu la certification FIA grade un, lui permettant d’organiser des courses et des tests de F1 si quelqu’un pouvait trouver l’argent pour les amener. Un retour pourrait-il être prévu?

Lorsque la F1 a visité la piste pour la première fois, les équipes se préparaient à un changement significatif des réglementations aérodynamiques. Toro Rosso conduisait toujours sa voiture de 2008, mais plusieurs équipes avaient leurs nouvelles machines prêtes.

McLaren a brièvement utilisé un hybride inhabituel de sa voiture de 2009 avec un aileron arrière de 2008 monté. Lewis Hamilton, son premier des six titres mondiaux fraichement frappés et le numéro un sur le nez de sa voiture pour la seule saison de sa carrière jusqu’à présent, était parmi ceux qui ont goûté à la piste portugaise ondulante.

La R29 s’est bien déroulée.Ferrari a amené une paire de pilotes d’essai, y compris Luca Badoer, que peu auraient soupçonné de faire un retour en F1 pour la première fois en une décennie avec la Scuderia dans la saison à venir.

Williams a découvert sa FW31 dans une livrée d’essai spéciale et Nico Hulkenberg, qui gagnerait la course autonome GP2 sur la piste en septembre, a été le premier à la piloter.

Fernando Alonso, Nelson Piquet Jnr et le patron de l’équipe Renault, Flavio Briatore, ont retiré les couvertures de la R29 indécise et infructueuse de l’équipe. Au cours de la saison à venir, il s’est avéré que l’équipe avait également gardé quelque chose d’autre…

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Le test de 2008 avait eu lieu dans des conditions décentes, bien que les équipes aient constaté que la piste manquait d’adhérence. Les fortes pluies lors du deuxième test en 2009 n’ont pas aidé. La piste a été si complètement trempée que les opérateurs de l’écran de chronométrage ont diverti le personnel ennuyé de la F1 en lançant le message «canots de sauvetage en attente».

L’Algarve avait beaucoup à se féliciter, en particulier quand le secPourquoi la F1 n’est-elle pas revenue? Ils ont émis peu de critiques sur le lieu lui-même et la disposition du circuit avait beaucoup à en féliciter: plus ondulée et exigeante que de nombreuses autres pistes récentes.

Il a été victime de deux facteurs, le premier étant son emplacement. La piste de l’Algarve était considérée comme trop éloignée des aéroports les plus proches pour plus de commodité et trop près de la côte pour être à l’abri de l’air froid de l’Atlantique.

Le deuxième était le timing. La saison morte 2008-2009 a eu lieu alors que la F1 commençait à ressentir le poids de la crise mondiale du crédit. Honda avait déjà annoncé son retrait brutal. BMW, Toyota et Renault suivront (ce dernier restera fournisseur de moteurs). F1 a répondu en imposant une limite stricte sur le nombre de jours de test.

Alors que les équipes de F1 se dirigeaient vers plusieurs sites pour éviter de partager une piste avec des équipes rivales, elles ont commencé à se rassembler de plus en plus autour d’un petit nombre de pistes principalement espagnoles. Au fil du temps, et comme les simulateurs offraient une alternative de plus en plus viable aux tests dans le monde réel, les détournements occasionnels de l’équipe vers Jerez et Valence sont devenus chose du passé, et ces dernières saisons, les tests de pré-saison ont eu lieu exclusivement sur le Circuit de Catalunya.

Il reste à voir si l’Algarve peut à nouveau avoir une chance, bien que les facteurs qui ont éloigné la F1 en premier lieu demeurent. À moins, bien sûr, que son éloignement ne devienne soudainement une caractéristique attrayante dans un monde où la F1 doit penser à courir sans foule.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Photos: F1 à Autodromo do Algarve, 2008-09

Autodromo do Algarve, 2008 Autodromo do Algarve, 2008 Autodromo do Algarve, 2008 Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Felipe Massa, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Autodromo do Algarve, 2008 Felipe Massa, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Felipe Massa, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Gary Paffett, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Marc Gene, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Marc Gene, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Ped ro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Luca Badoer, Ferrari, Autodromo do Algarve, 2008 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2008 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota , Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Hulkenberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 F1 testing, Autodromo do Algarve, 2009 F1 testing, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Hulkenberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Hulkenberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Re nault, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Kamui Kobayashi, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Hulkenberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Williams FW31, Autodromo do Algarve, 2009 Williams FW31, Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Flavio Briatore, Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Flavio Briatore, Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Flavio Briatore, Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Fernando Alonso, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Jarno Trulli, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve , 2009 Nico Rosberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Rosberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Renault , Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve , 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Nelson Piquet Jnr, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Jarno Trulli, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Rosberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve , 2009 Jarn o Trulli, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Rosberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Pedro de la Rosa, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Lewis Hamilton, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Lewis Hamilton, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Fernando Alonso, Renault, Autodromo do Algarve, 2009 Nico Rosberg, Williams, Autodromo do Algarve, 2009 Lewis Hamilton, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Lewis Hamilton, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Timo Glock, Toyota, Autodromo do Algarve, 2009 Sebastien Buemi, Toro Rosso, Autodromo do Algarve, 2009 Lewis Hamilton, McLaren, Autodromo do Algarve, 2009 Autodromo do Algarve, 2009 Message d’écran de synchronisation «Canot de sauvetage en attente», Autodromo do Algarve, 2009

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Histoire de la F1Parcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: