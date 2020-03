Quatre membres de l’équipe Haas blanchis après des tests de coronavirus · .

Haas a confirmé que les quatre membres de son équipe testés pour le coronavirus ont retourné des résultats négatifs.

Haas était l’une des deux équipes dont le personnel isolé avait signalé des symptômes potentiels de coronavirus. Les quatre ont maintenant été effacés.

Cependant, McLaren a confirmé que l’un des membres de son équipe avait été testé positif au virus et s’est retiré de la course en conséquence.

S’exprimant avant l’annonce de la nouvelle du test négatif, le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’équipe ne serait pas en mesure de remplacer le personnel manquant pendant le week-end de course.

“Les plans alternatifs sont difficiles parce que personne ne peut plus venir ici – ni en termes de temps ni de permis”, a-t-il déclaré. “Alors on [would] besoin de trouver quelque chose. “

Steiner a confirmé que l’équipe avait amené son nombre habituel de membres du personnel à la course en Australie.

Cet article sera mis à jour.

