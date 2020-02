Que pouvons-nous réellement apprendre des tests de Formule 1?

À la veille des tests de pré-saison, nous avons calculé les chiffres des cinq dernières années pour mettre en évidence ce qui peut être appris avant le début d’une saison de Formule 1.

2015

Après sa première année de domination, Mercedes s’est avérée être l’équipe la plus rapide après 12 jours de tests.

Lors de la dernière semaine à Barcelone, ils ont dépassé les feuilles de temps devant Williams et Ferrari, cette dernière étant la plus rapide à Jerez. Ailleurs, Sauber semblait être le meilleur des autres tandis que McLaren était coincé languissant au fond.

C’était en grande partie la même histoire en termes de fiabilité, avec les Silver Arrows accumulant plus de kilométrage que toute autre équipe, avec 1340 tours. Sauber, Toro Rosso, Ferrari et Williams ont également fait plus de 1000 tours eux-mêmes.

McLaren, aux prises avec son nouveau moteur Honda, a fait de loin le moins avec seulement 380 à son actif.

Les tests étaient un signe de choses à venir. Mercedes a continué d’être le meilleur en termes de rythme et de fiabilité tout au long de la saison, remportant 16 courses et remportant les deux titres. Ferrari a terminé P2 au Championnat des constructeurs devant Williams et Red Bull.

À l’autre bout, les difficultés de pré-saison de McLaren avec leur unité motrice se sont poursuivies. Ils ont pris leur retraite en 10 courses, dont quatre doubles DNF, et ont même eu deux DNS, terminant devant seulement la Marussie. Neuf points d’avance sur eux, Sauber qui, après une pré-saison et une première course impressionnantes, a eu du mal à développer sa voiture.

2016

Les fans de Ferrari ont repris espoir après les tests de Barcelone en 2016 au cours desquels la Scuderia a été la plus rapide. Kimi Raikkonen a dominé les feuilles de temps avec un temps au tour moyen de 1: 22.765, un demi-dixième devant Vettel et un peu moins de trois de Nico Rosberg.

Derrière eux, Force India semblait avoir fait d’énormes progrès, Nico Hulkenberg étant 4e en moyenne, tandis que Haas et Manor étaient les équipes les plus lentes.

Mercedes a encore une fois dominé le classement en termes de kilométrage. L’équipe allemande a parcouru 1294 tours, ses rivales Ferrari et Red Bull faisant respectivement 891 et 817.

McLaren semblait avoir surmonté ses problèmes de fiabilité en 2016, effectuant plus de 700 tours, tandis que Haas et Manor ont de nouveau soutenu le classement, les deux n’ayant pas atteint la barre des 500.

Dès que les choses ont commencé en Australie, il était clair que Mercedes avait caché son vrai rythme et avait de loin la voiture la plus rapide, ce qui ridiculise tous ceux qui ont tiré des conclusions après les tests de Barcelone. Ils ont continué à naviguer vers les deux titres, tandis que Ferrari a échoué à battre Red Bull ou même à gagner une course.

Force India, quant à lui, a été à la hauteur de son impressionnante forme de pré-saison, terminant 2016 en P4 au classement comme le meilleur du reste avec deux podiums à son nom.

McLaren a également connu une bonne année, terminant en P6. Plus bas, Haas a fini par faire bien mieux que ce que les tests suggéraient, terminant au-dessus de Sauber et Renault, mais on ne peut pas en dire autant de Manor, qui a terminé en bas avec un point.

2017

Ferrari a une fois de plus été le plus rapide en essais avec le meilleur tour de Raikkonen à une demi-seconde des Silver Arrows. Les Red Bulls étaient P6 et P9 avec Felipe Massa devant Max Verstappen et Carlos Sainz et Nico Hulkenberg le séparant et son coéquipier Daniel Ricciardo.

McLaren et Sauber ont terminé en bas des feuilles de temps, avec le meilleur tour des deux équipes environ trois secondes plus lent que celui de Raikkonen.

Comme d’habitude, Mercedes a parcouru le plus de tours, faisant 1096 et couvrant 5102 km. Ferrari a suivi avec 956, tandis que McLaren était la seule équipe à ne pas avoir fait plus de 500 tours, rencontrant à nouveau des problèmes avec leur moteur Honda.

Les temps au tour de pré-saison se sont révélés plus fidèles à l’ordre hiérarchique de cette année. Bien qu’elle ait finalement perdu les deux championnats contre Mercedes, Ferrari a eu la voiture la plus rapide pendant une grande partie de la saison, avec Vettel en tête après 12 courses. Red Bull a terminé un P3 solitaire tandis que Force India était encore une fois le meilleur du reste.

Comme les tests de Barcelone l’ont également suggéré, McLaren et Sauber ont été les adversaires de la saison. L’équipe britannique n’a pas réussi à surmonter ses problèmes de moteur et n’a marqué que 30 points, tandis que Sauber était encore pire, terminant dans le top 10 à seulement deux reprises pour terminer la saison avec un maigre cinq points.

2018

Les affaires se sont poursuivies comme d’habitude en termes de temps au tour, Ferrari étant de nouveau le plus rapide, cette fois en fermant les deux premières places.

Derrière eux, Fernando Alonso a réalisé son meilleur temps le dernier jour après avoir eu du mal à gagner du temps sur piste tout au long des essais en raison de la mauvaise fiabilité de l’équipe.

Les meilleurs tours des pilotes Mercedes les ont placés en P8 et P10, tandis que Verstappen était en P20 entouré des pilotes Williams et Force India.

Une fois de plus, Mercedes a effectué le plus de tours avec Ferrari en deuxième, tandis que McLaren a effectué le moins en raison de divers problèmes, des problèmes de moteur typiques aux roues qui tombent du châssis.

Les autres lutteurs Sauber ont connu une pré-saison beaucoup plus positive, terminant 786 tours, leur plus rapide étant suffisamment bon pour P15, devant les deux pilotes Williams.

Tout comme en 2017, les tests de Barcelone ont été un indicateur largement précis pour la saison à venir. Alors que Mercedes a sans surprise sauté au sommet de la grille à Melbourne, Ferrari leur a encore donné une course pour leur argent et avait souvent une meilleure voiture.

Renault a quant à lui misé sur une pré-saison positive pour terminer la saison en P5 devant Force India et Haas.

Sauber a également conservé sa forme à Barcelone, terminant la saison en P8 juste derrière McLaren qui avait un rythme décent mais une mauvaise fiabilité. Malheureusement pour Williams, leur chute de grâce a commencé à la fin de la saison en terminant les tests, au plus bas.

2019

Vous ne devinerez jamais qui a effectué le test le plus rapide en 2019; oui, c’était Ferrari.

Cette fois, cependant, il y a eu moins de sacs de sable de Mercedes, car le meilleur tour de Hamilton était moins d’un demi-dixième plus lent que celui de Vettel. Renault et Toro Rosso ont réalisé les temps les plus rapides en dehors des deux meilleures équipes, avec Red Bull en difficulté et Williams prenant la cuillère en bois.

Williams a également parcouru le moins de kilomètres de tous, luttant pour faire des tours du tout, encore moins des tours rapides – tout cela parce qu’ils étaient en retard de deux jours et demi avant les tests, bien sûr.

Mercedes et Ferrari ont obtenu les meilleurs résultats dans ce domaine, tandis que McLaren, qui utilise désormais un moteur Renault, a joui d’une bonne fiabilité pour un changement, effectuant 873 tours, soit plus de quatre équipes.

Contrairement aux deux années précédentes, Ferrari n’a pas réussi à s’appuyer sur les tests et à relever le défi de Mercedes, étant le plus rapide en ligne droite mais nulle part ailleurs.

Le Red Bull de Verstappen a réussi à battre Vettel et Leclerc, remportant plus de courses que les deux. McLaren a été le plus grand améliorateur de la saison alors que sa forme à Barcelone préfigurait, terminant confortablement comme la meilleure des autres, prenant ainsi un podium.

Les tests se sont également révélés être un signe de choses à venir pour Williams qui a fini par endurer l’une de ses pires saisons, ne marquant qu’un point et étant de loin l’équipe la plus lente.

Haas était également en difficulté. Contrairement à Williams, l’équipe américaine a connu une pré-saison largement réussie mais n’a pas réussi à développer sa voiture ou à maîtriser les pneus Pirelli, se retrouvant en P9 à Abu Dhabi.

Que nous apprend tout cela?

Eh bien, pour commencer, si vous voyez que Ferrari a réalisé les tours les plus rapides, n’ayez pas espoir. Mercedes montre rarement sa main dans les tests de pré-saison et se retrouve presque toujours avec la meilleure voiture.

En fait, le rythme d’aucune équipe n’est sûr d’indiquer à quel point leur voiture sera rapide lorsque les lumières s’éteindront à Melbourne. Certains, comme Mercedes, cachent délibérément leur véritable potentiel, tandis que d’autres peuvent tout mettre en œuvre simplement parce que c’est tout ce qu’ils ont à donner.

Plutôt que de regarder les temps au tour, faites peut-être plus attention au nombre de tours effectués par chaque équipe. Il y a des exceptions, mais généralement, si une voiture ne fonctionne pas assez bien pour parcourir plus de 600 tours à Barcelone, c’est un mauvais signe; il suffit de regarder McLaren-Honda ou Williams l’année dernière.

Si, en revanche, une équipe amène ses voitures sur la piste et autour d’elle sans problème pendant près de 1000 tours, elles sont sans aucun doute en bien meilleure forme. Avec seulement six jours de tests cette année contre huit, ce point de repère pourrait devoir être légèrement ajusté.

Mais finalement, peu de conclusions peuvent être tirées de la pré-saison; asseyez-vous et profitez de la vue des voitures de F1 circulant à nouveau sur une piste.

