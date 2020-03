Que regarder pour combler le vide de la F1 dans votre vie

La Formule 1 est en pause et nous ne savons pas quand elle sera de retour. En attendant, il y a beaucoup de matériel que vous pouvez regarder pour combler le vide.

Qu’il s’agisse d’un film ou d’un documentaire, d’une fiction ou d’une non-fiction, classique ou moderne, il y a certainement quelque chose qui vous plaira. Bien sûr, ce n’est peut-être pas la même chose que les courses en direct, mais les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs…

Grand Prix (1966)

Le Grand Prix se concentre sur quatre pilotes de F1 alors qu’ils participent à une saison fictive de 1966. L’histoire, qui se concentre fortement sur leur vie personnelle et leurs relations, n’est pas géniale, mais l’action sur la bonne voie fait plus que compenser.

Il présente des images de course réelles, certaines filmées à partir de voitures dans de véritables courses de F1, et le travail de la caméra a été si acclamé que le film a remporté trois Oscars. Si cela ne suffit pas, le film présente également des pistes de course dont Spa et Monaco, et des camées de Graham Hill, Jackie Stewart et Juan Manuel Fangio.

Le Mans (1971)

Si des séquences réalistes sur piste sont ce que vous recherchez, ce film est encore mieux. Le Mans, avec Steve McQueen, est tout au sujet d’une course fictive de 24 heures sur le célèbre circuit.

Le tournage s’est fait sur place et a duré six mois; à cette époque, les véritables 24 heures du Mans ont eu lieu. La société de production en a profité pleinement en engageant sa propre voiture dans la course et en y attachant des caméras.

Non seulement cela a donné lieu à de superbes images, mais la voiture a même terminé en P9, deuxième de sa catégorie. Malheureusement, il a été disqualifié pour ne pas avoir parcouru la distance requise en raison d’arrêts effectués pour changer les bobines de film. Compte tenu de la tournure du film, nous dirions que cela en valait la peine.

Senna (2010)

Peut-être le film le plus connu et le plus acclamé de cette liste. Réaliser un documentaire digne de la fin, le grand Ayrton Senna semblait une tâche presque impossible, mais le chef-d’œuvre de 2010 y est parvenu, puis certains.

Il se concentre sur la carrière du Brésilien en F1, de ses débuts en 1984 à sa mort 10 ans plus tard et, contrairement à la plupart des documentaires qui présentent une voix off sombre et des interviews rétrospectives avec des personnalités pertinentes, est composé presque uniquement de séquences de course et de vidéos personnelles du famille.

Non seulement le film rend un hommage approprié au séné, mais il offre également un aperçu approfondi de sa vie et de son esprit jamais vus auparavant.

Grand Prix: The Killer Years (2011)

Certainement pas une montre amusante, mais une excellente néanmoins. Ce documentaire de la BBC porte sur le côté le plus sombre et le plus dangereux du sport, et sert de rappel brutal des risques que les conducteurs prennent à chaque fois qu’ils mettent leur casque.

En se concentrant sur les accidents et les décès des années 60 et 70 en particulier, il présente des images vraiment poignantes et des interviews déchirantes avec les amis et collègues de ceux qui ont perdu la vie, y compris Sir Jackie Stewart et John Surtees.

Rush (2013)

La relation quelque peu mitigée de Niki Lauda et James Hunt est l’une des dynamiques les plus intéressantes de l’histoire du sport, et Rush, un film biographique centré sur leur combat pour le titre en 1976, le décrit parfaitement.

Grâce à un casting presque parfait, des séquences de course passionnantes et des scènes réconfortantes, il est à juste titre considéré comme l’un des meilleurs films de course du monde. Bien sûr, c’est historiquement inexact par moments, mais nous ne nous en soucions vraiment pas, et nous pensons qu’une fois que vous le regardez, vous ne le serez pas non plus.

Williams (2017)

Sir Frank Williams est connu et aimé tout au long de la Formule 1, et en 2017, nous avons finalement obtenu un documentaire digne racontant l’histoire de son voyage d’un mécanicien à la tête d’une grande équipe.

Non seulement nous pouvons voir ce voyage, mais nous avons également un aperçu de la dynamique de l’une des familles les plus célèbres du sport, Claire Williams étant incroyablement ouverte et honnête au sujet de la relation entre elle, son frère et son père.

Ford contre Ferrari (2019)

Connu sous le nom de Le Mans 66 dans certaines parties de l’Europe et Ford contre Ferrari partout ailleurs, ce drame, à la suite de la quête de Ford pour construire une voiture de course pour battre Ferrari, est un excellent film de course, peu importe comment vous voulez l’appeler.

Le point culminant du film est sans aucun doute la représentation de l’amitié entre Carroll Shelby et Ken Miles, tandis que la course de 24 heures elle-même est aussi captivante que tout ce que vous avez vu sur les écrans. La fin vous laissera bouillonnant et sombre dans une égale mesure, mais cela en vaut la peine pour le trajet pour y arriver.

