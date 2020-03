Quelle est la prochaine étape de la Formule 1? La saison commence en juin?

Le lever de rideau de Formule 1 a été annulé, les deuxième et troisième courses sont dans le doute et la quatrième a déjà été reportée, le summum du sport automobile n’a pas encore de course de départ après l’annulation du Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison vendredi en raison de la pandémie de coronavirus.

Où ensuite? Certains ont laissé entendre que la saison ne débuterait qu’en juin, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou.

Il y a cinq courses de Grand Prix au calendrier d’ici là, dont l’Espagne et le joyau de la couronne du sport, Monaco.

Le gouvernement de Bahreïn a déjà interdit aux fans d’assister au Grand Prix de la semaine prochaine dans le pays. S’il continue, le sera sur un circuit vide. Mais de plus en plus, il est peu probable que cela se produise.

Le Vietnam devrait accueillir son premier Grand Prix de F1 sur un circuit de rue à Hanoi le 5 avril. Le Grand Prix de Chine, initialement prévu pour avril, a été reporté le mois dernier pour une durée indéterminée.

Les interdictions ou restrictions de voyage au milieu du bilan croissant de la maladie COVID-19 rendent les prévisions difficiles.

“Tout le monde veut une réponse – vous ne pouvez pas forcer une réponse à quelque chose que nous n’avons pas de réponse”, a déclaré vendredi le président de la F1, Chase Carey.

«Nous tendons la main à tous les experts que nous pouvons dans le monde – nous sommes un sport mondial. Nous ne traitons pas avec un seul pays…. nous avons affaire à un éventail de complexité. Je ne pense pas que ce soit productif d’entrer dans des hypothèses. »

Carey était au Vietnam plus tôt cette semaine, et l’issue des négociations avec les autorités locales n’est pas claire. Carey est arrivé en Australie juste à temps pour des réunions de crise impliquant des organisateurs australiens, l’instance dirigeante internationale du sport automobile et les dirigeants des neuf équipes de F1.

L’autre équipe, McLaren, s’était déjà retirée parce qu’un membre de l’équipe était positif pour le coronavirus et 14 autres personnes ont été placées en quarantaine dans un hôtel de Melbourne pendant 14 jours. Avec une équipe aussi épuisée, il est peu probable que McLaren puisse courir à Bahreïn de toute façon.

«À ce stade, nous nous concentrons sur les problèmes ce week-end. Je viens juste de rentrer du Vietnam, donc nous sommes en discussion avec nos partenaires sur les courses à venir », a déclaré Carey vendredi. «Dans les prochains jours, nous aborderons clairement les événements à venir. C’est une situation difficile à prévoir. Essayer de faire attention et de faire ce genre de prédictions, quand ça change aussi vite, c’est difficile. »

Ce n’est pas le premier sport majeur à suspendre la compétition – la NBA, la LNH et les principales tournées de golf et de tennis l’ont déjà fait, et le football se joue dans des stades vides dans certains pays.

Mais la nature mondiale de la F1, avec 22 courses prévues de mars à novembre et réparties entre l’Australie, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe jusqu’aux Amériques, aggrave le degré de difficulté à trouver le bon moment.

“Nous sommes un sport qui voyage à travers le monde et qui a vraiment commencé à tout bouger ici le week-end dernier”, a déclaré Carey, défendant la décision d’amener 10 équipes de F1 et des centaines de membres du personnel en Australie pendant la propagation du coronavirus. “Il y a un délai pour ce que nous faisons.”

La décision d’annuler la course australienne était la seule option, la situation en matière de santé et de sécurité évoluant si rapidement.

“De toute évidence, avec le recul, cela semble différent”, a-t-il déclaré. «Mais lorsque les choses changeaient aussi rapidement qu’elles l’étaient, nous y faisions face en temps réel… dans une période très difficile et difficile. Je pense que nous sommes tous d’accord, nous avons pris la bonne décision.

Les organisateurs australiens ont déclaré que ce serait bien d’organiser la course plus tard dans l’année, mais c’est peu probable compte tenu de la distance et du calendrier chargé plus tard en 2020.

Il y a eu plus de 128 000 cas et 4 700 décès dans le monde depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Chine à la fin de l’année dernière.

La plupart des gens se rétablissent rapidement du virus après avoir éprouvé seulement des symptômes légers ou modérés, comme de la fièvre et de la toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes atteintes d’une maladie bénigne se rétablissent en deux semaines environ.

McLaren quitte son personnel en Australie pour rester avec les 15 membres de l’équipe en quarantaine. Ceux qui n’ont pas été testés positifs ont fait leurs valises avant de retourner en Grande-Bretagne mais n’ont pas été autorisés à se rendre au siège de l’équipe à Woking pendant deux semaines.

Ferrari est basée dans le nord de l’Italie, où se trouvent des points chauds de coronavirus. Certains gouvernements ont imposé des interdictions aux voyageurs en provenance d’Italie, entraînant d’autres problèmes potentiels pour la F1.

“À bien des égards, c’est une situation sans précédent, je n’ai certainement jamais vécu quelque chose comme ça”, a déclaré Carey, réfléchissant au processus qui a abouti à l’annulation en Australie. «L’ampleur, l’imprévisibilité, la fluidité de cela. Dans ce genre de situation, il est important d’obtenir autant d’informations que possible.

«Tout le monde est venu au même endroit (et) a pris des décisions qui conviennent à nos sports et aux lieux où se déroulent nos événements.»

