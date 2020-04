Quelle partie de sa saison 2020 la F1 peut-elle réellement sauver? · .

L’annonce d’hier sur l’apparence du calendrier de la F1 2020 à la suite de la perturbation sans précédent du début de l’année nous a dit peu au-delà de la façon dont le championnat s’attend à commencer et à terminer sa saison.

Mais il a offert plusieurs indications sur ce à quoi pourrait ressembler la saison dans le meilleur des cas.

Dans l’état actuel des choses, 12 courses n’ont pas encore confirmé les modifications de leurs plans, trois ont été annulées (Australie, Monaco et France), et sept autres ont été théoriquement reportées. “Notionnellement” car aucun de ces éléments n’a encore confirmé quand ils ont été reportés. Nous nous sommes rencontrés mais nous découvrons que certains n’obtiendront pas de nouvelles dates et ne sont donc pas reportés mais annulés.

Cependant, le président et PDG de la Formule 1, Chase Carey, a vérifié le nom de l’une de ces courses qui sont actuellement suspendues dans les limbes. Le Grand Prix de Bahreïn, initialement prévu pour la deuxième manche en mars, se déroulera à une date non précisée en décembre.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi Bahreïn a été le premier cycle «reporté» à obtenir une date provisoire. C’est le circuit le plus proche géographiquement de la course qu’il précédera, le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui clôturera la saison, et qui, selon les mots de Carey, devra être remis au moins deux semaines après sa date originale du 29 novembre.

De plus, la course financée par le gouvernement de Bahreïn est connue pour être l’un des événements les plus rémunérateurs de F1, donc l’incitation à la reprogrammer est élevée. Il est également moins vulnérable aux conséquences de ne pas pouvoir admettre de fans si ce n’est toujours pas possible d’ici décembre, car c’est l’une des courses les moins fréquentées pour commencer (bien que, pour être juste, nous avons parlé à deux fans le mois dernier qui ont été sincèrement déçus de ne pas avoir pu participer à la course).

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

La saison s’ouvrira avec des «courses fantômes»: les manches de l’Autriche et de la Grande-Bretagne seront fermées aux spectateurs. Silverstone prévoit d’offrir à ceux qui avaient l’intention d’assister à la course de cette année des incitations supplémentaires pour transférer leurs billets jusqu’en 2021.

“Silverstone travaille sur un programme d’incitations pour récompenser les fans qui ont choisi de conserver leurs billets pour 2021”, a déclaré un porte-parole à .. “Les détails les plus fins sont en cours de finalisation, mais nous prévoyons d’inclure des visites de garage d’équipe, des marchandises signées et un accès à la voie des stands pour récompenser la fidélité de nos fans.”

Le retour de Zandvoort en F1 ne devrait pas se produire cette année Comme indiqué précédemment, l’Autriche et la Grande-Bretagne peuvent également organiser des courses supplémentaires, potentiellement en milieu de semaine peu de temps après leurs courses du week-end.

Pourrait-on utiliser des configurations de piste différentes pour ajouter de la variété à ces courses? Oubliez de les exécuter en sens inverse, même si certains pilotes peuvent aimer l’idée, il s’agit d’un non-démarreur sans investissement substantiel.

Des variations de voie plus courtes pourraient fournir une solution. Silverstone en a deux, le Red Bull Ring, mais chacun peut être considéré comme trop court pour les besoins du sport, en particulier dans le cas de la piste autrichienne, qui voit déjà les temps de tour les plus bas de la F1.

La saison débutera donc en Autriche et en Grande-Bretagne et se terminera à Bahreïn et à Abu Dhabi. Ce qui se passe entre les deux est beaucoup moins clair. Selon Carey, «septembre, octobre et novembre nous verraient

course en Eurasie, en Asie et dans les Amériques ». Ou, en d’autres termes, à peu près n’importe laquelle des pistes restantes.

Certains sites semblent déjà peu susceptibles de réapparaître sur le calendrier. Il sera difficile de reprogrammer un voyage outre-Atlantique car le Grand Prix du Canada: bien qu’il puisse être logique d’organiser la course aux côtés des deux autres courses nord-américaines à la fin d’octobre, les basses températures à Montréal à cette époque de l’année peuvent empêcher cela.

Cela ne semble pas bon non plus pour les deux nouvelles courses de F1 pour 2020. Rétablir le Vietnam, qui était censé organiser sa première course de F1 cette année, serait un coup d’État majeur, mais le fait qu’Hanoi devait organiser une course de rue rend la logistique difficile.

Le retour de Zandvoort au calendrier de la F1 devra probablement attendre une autre année, le gouvernement néerlandais ayant annoncé une prolongation de son interdiction des événements publics jusqu’au début du mois de septembre. De même, Spa a interrompu la vente des billets pour le Grand Prix de Belgique le 30 août après des événements publics qui ont été suspendus jusqu’à la fin de ce mois.

D’autres promoteurs de courses européens espèrent nerveusement que le même sort ne se produira pas lors de leurs événements. Ou, dans le cas de la Grande-Bretagne et de l’Italie, que l’importance des industries du sport automobile dans leur pays pourrait contribuer à assurer l’avenir de ces courses.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

En tant que course de rue, il est peu probable que Singapour accepte que son grand prix soit déplacé de sa date prévue. Mais tout événement basé dans une ville peut avoir des inquiétudes concernant l’importation d’un grand nombre de personnes, ce qui s’applique également aux tournées du Mexique et du Brésil. Ces courses ont cependant du temps à leur disposition, à plus de six mois.

Les ventes de billets de spa ont cessé Les changements à cette fin du calendrier pourraient ouvrir la possibilité de reprogrammer d’autres courses en évasion. Bakou est une course de rue, donc ce sera un tronçon, mais c’est une autre «course de propagande» de grande envergure que la F1 aura du mal à perdre.

Un emplacement peut également être trouvé pour le Grand Prix de Chine à réintégrer. La F1 est déjà indiquée que ce week-end de course est susceptible d’être réduit de trois jours à deux afin qu’elle puisse fonctionner consécutivement avec une autre manche.

Ce principe pourrait être appliqué ailleurs pour atteindre l’objectif de Carey d’organiser 15 à 18 courses cette année. Le nombre inférieur serait proche du minimum que la F1 peut détenir sans avoir à escompter ses accords très lucratifs avec les diffuseurs de télévision.

La F1 cherchera désespérément à maintenir ces accords, ce qui explique pourquoi elle est prête à aller jusqu’au bout des circuits de remboursement pour les reçus de porte perdus afin de tenir des courses derrière des portes closes. Cela explique probablement aussi pourquoi Bahreïn et Abou Dabi ont été inscrits à la clôture de la saison à ce stade précoce. En cas d’annulations de mi-saison supplémentaires, celles-ci pourraient être poussées à organiser des courses supplémentaires, comme l’Autriche et la Grande-Bretagne semblent sur le point de le faire.

Mais à ce stade, tout cela reste très provisoire. Le Grand Prix de France n’a été annulé que hier, et il est probable qu’il y ait encore plus de courses qui devront abandonner leurs espoirs de tenir une course cette année, encore moins une à huis clos.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

“Tous nos plans sont évidemment susceptibles de changer car nous avons encore de nombreux problèmes à résoudre et nous sommes tous soumis aux inconnues du virus”, a reconnu Carey hier. «Nous voulons tous que le monde retourne à celui que nous connaissons et chérissons, mais nous reconnaissons que cela doit être fait de la manière la plus juste et la plus sûre.»

Dans l’état actuel des choses, la première course de la saison est dans plus de deux mois et la F1 a besoin que la situation mondiale s’améliore rapidement pour avoir un espoir d’atteindre sa nouvelle date de départ.

Les 12 courses restantes de la F1 et les week-ends disponibles

Courses répertoriées par leurs dates sur le calendrier 2020 original.

Week-endRaces originales4-5 juilletAutriche11-12 juillet18-19 juilletGrande-Bretagne25-26 juillet1-2 aoûtHongrie8-9 août15-16 août22-23 août29-30 aoûtBelgique5-6 septembreItalie12-13 septembre19-20 septembreSingapour26-27 septembreRussie3-4 octobre10-11 octobreJapon17-18 24-25 octobre Octobre USA 31 oct – 1er nov Mexique 7-8 novembre 14-15 novembre Brésil 21-22 novembre 28-29 novembre Abu Dhabi 5-6 décembre 12-13 décembre 19-20 décembre 26-27 décembre 2020 Saison F1Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: