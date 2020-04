Quelles équipes de F1 sont les plus exposées au choc financier · .

Ils disent que dans la vie, seules deux choses sont certaines: la mort et l’impôt sur le revenu. La seule certitude apportée par l’arrivée de la pandémie est que son impact à long terme est incertain.

La conviction de la Formule 1 qu’elle existe dans une bulle a été brutalement détruite par l’agent pathogène, exposant chaque échec et faiblesse de façon cruelle. De son attitude de gung-ho en voyageant à Melbourne malgré les avis contraires aux querelles mesquines lors des récentes téléconférences sur les conceptions de direction DAS et les conduits de frein arrière alors que le monde qui l’entoure est en crise, la F1 a parfois agi de manière assez étrange pendant la crise actuelle.

Il ne serait pas exagéré d’affirmer que ce sport vieux de 70 ans pourrait s’effondrer si les fermetures actuelles de tous les services sauf les services essentiels se poursuivaient tout au long de l’année. Car la F1 est par nature un sport itinérant, et certainement pas une activité essentielle.

La survie de la F1 dépend de la capacité de ses équipes à résister aux ravages causés par Covid-19, car ils sont les principaux composants de la chaîne d’approvisionnement du sport. Le modèle commercial de la F1 est en réalité une opération de fabrication: le détenteur des droits commerciaux achète dix produits bruts (les équipes), puis ajoute de la valeur en transformant ces ingrédients en un produit vendable (le salon), que F1 vend en gros aux promoteurs et diffuseurs de courses.

La F1 a fait un appel tardif pour annuler Melbourne, qui à son tour vendait le «spectacle» aux clients (fans) par le biais de points de vente (circuits et émissions), chaque lien étant absolument vital pour la survie de la F1. Tout comme les fabricants de chaussures ne peuvent survivre sans un flux fiable de peaux au début de leurs chaînes et des clients satisfaits à la fin, l’avenir de la F1 dépend entièrement du nombre suffisant de fournisseurs (équipes) et de fans enthousiastes. Perdez un maillon et la chaîne est détruite.

Dans le monde réel, la perte d’un seul fournisseur pourrait interrompre immédiatement l’ensemble du processus, et bien qu’il puisse y avoir des alternatives lorsque les temps sont bons, les choix diminuent invariablement pendant les périodes de ralentissement. Il en va de même pour la F1: la perte d’une ou deux équipes pour une raison quelconque est supportable pendant les périodes de boom – elles peuvent être vendues directement ou sous administration – mais où trouver un acheteur ou une alternative dans les circonstances actuelles?

Ainsi, il est essentiel que la F1 conserve les dix équipes, car les chances que de nouvelles équipes entrent dans un sport en dérèglement réglementaire et commercial sont très improbables et proches de zéro. Considérez: après une téléconférence de cinq heures mardi, une douzaine de hauts dirigeants du sport ne pouvaient même pas s’entendre sur le moment de tenir l’appel de suivi malgré l’urgence de trier des questions cruciales telles que les plafonds budgétaires et les changements de réglementation.

(Pour mémoire, le prochain appel est prévu vendredi, mais seulement après que les objections concernant le travail à Pâques aient été écartées.)

Le problème fondamental auquel est confrontée la F1 est que les 10 équipes opèrent selon des modèles commerciaux différents, bien que ceux-ci puissent être largement répartis en cinq catégories distinctes:

Équipes appartenant à des constructeurs automobiles qui produisent l’intégralité de leur voiture (Mercedes, Ferrari, Renault) Sœurs qui partagent des technologies par le biais d’une propriété commune (Red Bull, AlphaTauri), en utilisant des moteurs Honda Des équipes qui produisent des voitures en interne, en achetant uniquement des moteurs (McLaren, Williams) Équipes qui produisent des voitures en interne, achetant des trains électriques complets (Sauber, courant comme Alfa Romeo) Équipes satellites, qui s’approvisionnent en technologies autorisées auprès d’autres équipes (Haas, Racing Point)

Les équipes de F1 sont beaucoup plus différentes que les voitures qu’elles produisent.Nous considérons maintenant que les budgets annuels varient de 125 millions de dollars (Williams) à 435 millions de dollars (Ferrari, sans unités motrices) et les niveaux de main-d’œuvre varient de 250 (Haas) à 1000 (Mercedes, avec sa puissance division de l’unité en ajoutant 500), et que la propriété de l’équipe varie des sociétés de voitures et de boissons (comme ci-dessus) par le biais des entrepreneurs (Haas) et des investisseurs (Sauber) à une société publique (Williams), et la grande diversité de F1 devient claire.

En termes simples, il ne peut y avoir de solution miracle «universelle», mais c’est précisément ce dont la F1 a un besoin urgent et qu’elle essaie d’atteindre par le biais de téléconférences sans fin. L’impératif est de fournir un soulagement immédiat aux équipes à court de liquidités, mais il est principalement question de réduire les plafonds budgétaires en 2021, ce qui, tout en ayant du mérite, n’aidera guère les tenues en difficulté à travers la crise imminente…

De même, les équipes d’entreprises et les principaux sponsors peuvent ne pas (encore?) Rencontrer des problèmes de liquidité directs, mais leurs conseils d’administration peuvent considérer leurs dépenses F1 respectives comme des extravagances étant donné l’ampleur de la crise mondiale et son impact sur leurs résultats, et peuvent donc décider cette sortie est la meilleure option.

Il existe un précédent: en 2008/9, alors que la crise économique alors mondiale se mordait, un groupe de constructeurs automobiles et de sociétés ont quitté la scène. Honda a été le premier à partir, suivi successivement par BMW, Toyota et Renault, bien que le dernier nommé soit resté en tant que fournisseur de moteurs – un choix que la société a admis plus tard n’était pas idéal. Honda, cependant, est revenu plus tard en tant que fournisseur de moteurs, mais n’est engagé envers Red Bull qu’à la fin 2021.

Lors d’une récente interview avec ., le patron de McLaren Racing, Zak Brown, a exprimé sa préoccupation que quatre – et peut-être cinq – équipes puissent être mises à l’écart par la crise, plongeant à son tour la F1 dans une crise d’une ampleur sans précédent.

«Il y a actuellement 10 équipes, donc 20 voitures sur la grille. Après la crise financière de 2008/9, nous étions à 18 voitures, ce qui, je pense, est à peu près la limite. Plus, et je pense que le sport fait face à des problèmes importants », a-t-il déclaré.

Dans le championnat des constructeurs 2019, quelles équipes sont les plus à risque? Nous les avons classés en utilisant l’échelle suivante:

1: Très susceptible de rester

2: Restera probablement

3: 50/50 dans les deux sens

4: En voie de disparition

5: Critique

Pour des informations détaillées sur leur situation financière avant la saison de F1 2020, lisez nos analyses de budget d’équipe exclusives ici:

Mercedes

Les propriétaires de Mercedes ont mis en garde contre les bénéfices de l’année dernière. Le cours de l’action de la société mère a subi un coup de frein récemment en raison de divers facteurs, Covid-19 représentant une baisse de 50%. Alors que les dirigeants de l’équipe roucoulent chaleureusement à propos des valeurs inférieures à la ligne de F1, le fait est que le nouveau président et chef de la direction de Mercedes Ola Källenius a émis trois avertissements sur les bénéfices depuis son entrée en fonction en juin dernier et a annoncé une réduction des effectifs de 10 000, soit 300 par jour pour une année.

Dans ce contexte, on se demande ce qu’il pense de Mercedes F1 Team en faveur de plafonds budgétaires de 150 millions de dollars – d’autres poussent pour 125 millions de dollars – afin de sauver 300 emplois au total. De même, après avoir remporté six doubles titres consécutifs et avoir le patron du sport automobile Toto Wolff, dont le contrat expire cette année, engagé publiquement dans l’équipe «pour le court terme», le conseil d’administration de Daimler doit à nouveau envisager ses options.

Score: 4 (restant comme fournisseur de moteur uniquement: 3)

Ferrari

Le cours de l’action de la marque (RACE) a bien résisté, n’ayant baissé que de 30% en raison d’être classé comme un luxe plutôt qu’une entreprise automobile, mais la participation continue dépend de deux facteurs: les revenus F1, estimés à 200 millions de dollars l’année dernière, et le sponsor le revenu. Étant donné que Liberty n’est pas en mesure de prévoir les revenus pour 2020, en tout état de cause susceptibles d’être en baisse de 50% dans le meilleur des cas, il y a lieu de s’inquiéter.

Ajoutez à cela que les sponsors sont susceptibles de serrer les ceintures, et pour la première fois en 70 ans, Ferrari doit sérieusement envisager son avenir en F1, en particulier si jusqu’à cinq équipes abandonnent, ce qui réduit à son tour la crédibilité de sa principale plate-forme marketing. Ferrari pourrait se permettre de courir malgré tout, mais dans quel but si ses principaux concurrents abandonnent et que les revenus chutent? Elle doit donc prendre en considération le bien commun, pas seulement lui-même.

Résultat: 2

Red Bull

L’avenir de Red Bull est lié au fournisseur de moteurs Honda. Le bienfaiteur de l’équipe, à savoir la société de boissons éponyme appartenant à Dietrich Mateschitz, a remporté de grands succès avec des restrictions de verrouillage imposées sur ses principaux marchés – hôtels, restaurants et restaurants (HORECA) – et l’Autrichien doit se demander si la possession de deux équipes est logique (voir AlphaTauri), en particulier si le report de la nouvelle ère réglementaire impacte les synergies prévues pour ses équipes.

De même, si Honda se retire – c’était la première fois en 2008, rappelez-vous – alors les deux équipes sont confrontées à un dilemme majeur.

Score: 2 (si Honda part: 4)

McLaren

La participation continue de la deuxième équipe la plus ancienne de F1 est loin d’être sûre: détenue par un fonds du Moyen-Orient et des investisseurs privés, la société de portefeuille a récemment levé 350 millions de dollars lors d’un appel de fonds aux actionnaires. Après être passée d’une équipe de course à un conglomérat automobile et technologique, McLaren ne se concentre plus sur la F1.

En effet, ses marchés pourraient être mieux desservis par IndyCar et WEC, qui peuvent tous deux être contestés pour des fractions de budgets F1. Brown fait pression pour des réductions des plafonds budgétaires, et à moins que ceux-ci ne se rendent compte que les actionnaires pourraient débrancher la F1.

Résultat: 3

Renault

Renault est venu et reparti de F1 avant. La société française a marché la dernière fois malgré avoir remporté les titres 2005-06, elle a donc la forme. Ajoutez à cela un cours de l’action en baisse (+ 50%), des bouleversements considérables dans la salle du conseil d’administration à la suite de l’arrestation de l’ancien PDG Carlos Ghosn, et de mauvaises performances en piste par rapport aux aspirations, et la question qui sera sûrement posée par le nouveau PDG Luca de Meo, qui devrait prendre la barre en juillet, est: “Pourquoi devrions-nous continuer en F1 indépendamment de Covid-19? |”

Si Renault restait, alors un changement de direction de l’équipe semble certain, le mot dans le paddock indiquant un retour de Frédéric Vasseur, actuellement patron de Sauber. (voir ci-dessous)

Résultat: 4

AlphaTauri

Pas grand chose à ajouter au récit de Red Bull (ci-dessus), sauf pour se demander pourquoi Mateschitz considérerait qu’il est nécessaire de maintenir deux équipes, étant donné que l’équipe principale fournit la principale plate-forme marketing de la marque, tandis qu’AlphaTauri fait connaître sa marque de vêtements haut de gamme et est peu probable d’atteindre l’équilibre sur cette base.

Score: 4 (si Honda sort: 5)

Racing Point

Racing Point devrait devenir Aston Martin l’année prochaine.L’équipe a été acquise par un consortium dirigé par Lawrence Stroll en 2018 et fera partie de la stratégie marketing d’Aston Martin à partir de 2021 après que Stroll and Co ait acquis le contrôle de la marque britannique Ferrari, une transaction qui a été achevé le mois dernier malgré (en raison de?) les ravages de Covid-19 sur le cours de l’action.

Ainsi, l’avenir de Racing Point semble vert vif, sous réserve de son prix abordable et de l’approvisionnement continu des groupes motopropulseurs Mercedes et des technologies connexes. Stroll devra cependant garder ses co-investisseurs à bord, ce qui pourrait s’avérer difficile si les revenus de F1 baissaient considérablement.

Résultat: 3

Alfa Romeo (Sauber)

L’équipe suisse a été acquise par des investisseurs suédois au lieu de prêts, et le plan consiste à augmenter la performance, puis à vendre l’équipe en tant que société en activité. Des progrès considérables ont été réalisés sous Vasseur, mais les propriétaires examineront sûrement leurs options si les plafonds budgétaires non viables sont maintenus et que Vasseur quitte, en particulier car l’accord de marque Alfa Romeo expire à la fin de 2021 et est peu susceptible d’être renouvelé.

Résultat: 4

Haas

L’avenir de Haas était incertain avant que le propriétaire de pandemicTeam, Gene Haas, ne s’engage pour la F1 jusqu’à la fin de cette année, et ne continuera que s’il pense que son équipe “a une chance de gagner”, comme il l’a dit à . lors des tests de pré-saison. L’année dernière, l’équipe s’est classée neuvième et une amélioration considérable est donc nécessaire pour maintenir son appétit. La F1 a établi sa marque éponyme de machines-outils dans le monde entier, mais l’équipe a également été impliquée dans de nombreuses escarmouches politiques.

L’opération de l’équipe consiste principalement en des classeurs – étant des contrats d’approvisionnement, de conception et de fabrication avec Ferrari et Dallara – tandis que la base de l’équipe à Banbury pourrait facilement être réaffectée. De toutes les équipes, Haas pourrait fermer ses portes le plus tôt possible, avec des pertes minimes – qui ont sans doute été couvertes par l’exposition à la marque mondiale.

Résultat: 5

Williams

La troisième équipe la plus ancienne de F1 est également son patient le plus critique, ayant été réduite au mode de survie par une série de mauvaises performances et de décisions discutables motivées principalement par son statut de coté, ce qui l’oblige à prioriser le profit avant l’investissement à long terme.

La société a enregistré une autre perte l’an dernier et a été forcée de vendre une participation majoritaire dans sa division de technologie de pointe, de sorte qu’une interruption prolongée induite par Covid-19 pourrait mettre cette fière opération à genoux à moins que la F1 ne se déplace extrêmement rapidement pour au moins fournir à Williams un chance de combat. En termes comparatifs, il est en soins intensifs et pas encore sous ventilateur, mais le pronostic n’est pas bon.

Résultat: 5

Global

Notre analyse indique que nous devrions nous préoccuper de l’avenir d’une demi-douzaine d’équipes de F1. Réduire les plafonds budgétaires est un pas dans la bonne direction mais, plus que tout, la F1 doit trouver des moyens d’économiser de l’argent immédiatement, pas à la fin de 2021; de tendre la main aux équipes dans le besoin.

La construction de respirateurs et de respirateurs est une merveilleuse initiative. Mais beaucoup plus doit être fait en interne, en utilisant la même coopération animée.

L’avenir de la F1 repose actuellement entre les mains d’une douzaine de personnes – FIA, F1 et dix chefs d’équipe – et à moins qu’ils ne se rassemblent tous dans la bonne direction, ils méritent collectivement le blâme si cette institution de 70 ans tant aimée par des millions de personnes des fans du monde entier s’effondrent en un tas sans valeur.

C’est une autre certitude.

