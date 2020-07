quelques améliorations pour débuter ce week-end

Ferrari prévoit d’accélérer l’introduction de mises à niveau de leur voiture de Formule 1 sous-performante après une difficile course d’ouverture de saison en Autriche dimanche dernier.

L’équipe italienne avait pour objectif d’apporter de nouvelles pièces au Grand Prix de Hongrie du 19 juillet mais a déclaré lundi qu’elle espérait en avoir pour le Grand Prix de Styrie le week-end prochain sur le même circuit autrichien.

« La SF1000 (voiture) n’a pas été à la hauteur, même par rapport aux attentes avant l’événement », a déclaré Ferrari sur leur site Web. «De ce fait, le développement se poursuit déjà à plein régime depuis un certain temps.

« C’est dans l’espoir de faire avancer le week-end prochain l’introduction du package aérodynamique prévu pour le Grand Prix de Hongrie – ou, au moins, certains de ses composants. »

Ferrari a déclaré que deux courses consécutives sur le même circuit permettaient de vérifier les améliorations plus précisément.

Bien que Charles Leclerc ait terminé deuxième en Autriche, le Monégasque a également eu de la chance dans une course avec seulement 11 finisseurs et trois périodes de voitures de sécurité.

Son coéquipier et quadruple champion du monde Sebastian Vettel n’a réussi que 10e après s’être qualifié 11e avec Ferrari, finaliste l’an dernier, à plus d’une seconde du rythme des champions Mercedes.

«Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire. Ce n’est certainement pas la position sur la grille qu’une équipe comme Ferrari devrait avoir et nous devons réagir immédiatement. Il est clair que nous devons nous améliorer sur tous les fronts », a déclaré Louis Camilleri, PDG de Ferrari.

« La seule solution est de réagir et je suis satisfait de la réaction immédiate et du travail que (le principal) Mattia (Binotto) et toute son équipe font à tous les niveaux.

« Il ne s’agit pas seulement d’apporter sur la piste aujourd’hui ce qui devait être prêt demain, mais aussi d’accélérer le programme de développement des prochaines courses. »