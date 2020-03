Questions sur l’avenir de Wolff après une réunion manquée

Toto Wolff aurait manqué la réunion de jeudi avec les patrons de F1, soulevant des questions non pas sur son avenir mais aussi sur celui de Lewis Hamilton pour Mercedes.

Les patrons de l’équipe de Formule 1 ont tenu une conférence téléphonique avec Liberty Media et la FIA jeudi pour discuter de la voie à suivre au milieu de la crise des coronavirus.

Les équipes ont voté pour reporter le règlement 2021 à 2022 tout en laissant à Liberty Media et à la FIA le contrôle total d’un nouveau calendrier pour cette année.

Il manquait cependant un chef d’équipe.

Selon le Daily Mail, le patron de Mercedes Motorsport Wolff n’était pas présent, au lieu de remettre les rênes et le vote, au directeur technique de Mercedes, James Allison.

Mais bien que l’absence de Wolff ne soit rien de plus qu’il avait eu un engagement antérieur ou qu’il était en vacances avec la famille, cela a soulevé des questions étant donné qu’il était lié au directeur général d’Aston Martin.

Sportsmail rapporte que Wolff et Lawrence Stroll, qui a récemment augmenté sa participation dans Aston Martin, auraient “ voyagé ensemble depuis l’Australie, où la course reportée de dimanche dernier devait avoir lieu, et les suggestions étaient nombreuses jeudi soir – bien que démenties par Mercedes – que Wolff est sur le point de prendre la direction d’Aston Martin, la société britannique de voitures de sport dans laquelle Stroll a récemment acheté une participation importante.

Et, selon la publication britannique, cela pourrait avoir un impact sur l’avenir de Hamilton.

Bien que le Britannique ait déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait continuer avec Mercedes en 2021 et au-delà, il a également déclaré que son avenir était lié à Wolff.

S’exprimant en novembre dernier, il a déclaré: «Lorsque vous faites partie d’une équipe depuis si longtemps, nous sommes en quelque sorte unis à la hanche.

«Tous ces détails peuvent prendre leur temps. Mais vous devez réserver un peu de temps pour dire “où sommes-nous, quel est le prochain objectif, que prévoyons-nous d’autre?” “

Il a ajouté: «En tant qu’entreprise, vous devez avoir les bonnes personnes en place, et il a été la bonne personne – cela a été le match parfait.

“Donc, je ne veux pas particulièrement qu’il parte si je reste dans le sport, mais finalement ce sera son choix.”

Wolff a été à la tête de Mercedes pour les cinq titres mondiaux de Hamilton avec l’équipe de Brackley.

Sportsmail ajoute que «ni Wolff ni Stroll n’ont participé à une précédente conférence téléphonique entre les 10 équipes lundi. James Allison, directeur technique de Mercedes, et Otmar Szafnauer, directeur de l’équipe de Racing Point, ont suppléé à ces deux occasions. »

Plus tôt cette année, des rumeurs ont fait surface affirmant que Wolff et Stroll pourraient ensemble acheter l’équipe Mercedes du fabricant allemand et la renommer Aston Martin.

Au lieu de cela, Stroll a acheté Aston Martin et a annoncé que Racing Point, l’équipe qu’il possède actuellement, serait renommée en 2021.

