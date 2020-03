Qui était le plus grand pilote de F1 de tous les temps? · RaceFans

Il y a trois questions qui me sont posées plus souvent que toutes les autres.

L’une est «quelle est votre ère de grand prix préférée?», Que nous avons abordée l’année dernière.

Une autre est l’une des questions les plus délicates à répondre à propos de la Formule 1: “Qui était le plus grand pilote de grand prix de tous les temps?”

La nature complexe de la Formule 1 en fait un sujet incroyablement difficile à aborder. Le championnat s’étend désormais sur sept décennies, près de 900 pilotes et plus de 1 000 courses. Parmi les pilotes les plus performants, ils ont presque remporté des grands prix et 33 titres mondiaux levés, même si ce n’est pas nécessairement un signe de grandeur – comme le prouve le Stirling Moss sans championnat.

Au cours des années meurtrières de la F1, la carrière de nombreux pilotes potentiellement formidables s’est trop souvent terminée prématurément. D’un autre côté, des pilotes tels que Jim Clark et Ayrton Senna ont atteint la grandeur avant même de payer le prix le plus élevé.

Considérant que les ingrédients de base du cricket, du tennis, du football et des autres sports de balle sont restés largement statiques au fil des âges – les balles, les bottes et les battes n’ont pas essentiellement changé; les règlements et les emplacements restent similaires – la F1 a changé presque au-delà de la reconnaissance depuis 1950, comme le montre une simple comparaison de ses technologies en constante évolution.

Le record de cinq titres de Fangio était de près de 50 ans. Un Juan Manuel Fangio aurait-il livré des performances aussi sublimes dans des poids légers à moteur central dominés par les gadgets; les spécialistes du sprint comme Michael Schumacher auraient-ils pu gérer les trois heures et demie (500 kilomètres) exigées par le Nürburgring Nordschleife d’origine; comment un Lewis Hamilton s’en tirerait-il sans l’apport en temps réel de son ingénieur de course?

Je crois que le seul véritable arbitre des compétences de conduite est sa capacité – et, espérons-le bientôt, sa – à maîtriser les technologies et les défis actuels. Ceux-ci ont tous changé de façon évidente au fil du temps, rendant les comparaisons directes absolument impossibles et largement dénuées de sens.

Les comparaisons de coéquipiers qui se chevauchent – le pilote A était plus rapide que le pilote B dans l’équipe X mais B était plus rapide que C dans l’équipe Y… – ont tendance à ignorer les courbes d’expérience et les facteurs internes cruciaux. Après tout, Ronnie Peterson a battu Niki Lauda en mars 1972, et Jody Scheckter a remporté le titre 1979 pour Ferrari, avec Gilles Villeneuve deuxième.

Les seules mesures de grandeur sont fournies par des comparaisons au sein des époques. Cela permet de compiler une liste restreinte de grands. Les sept décennies de la F1 fournissent des points de référence solides, à savoir principalement: l’ère du moteur avant (années 50); moteur central, petite capacité (années 60); aéro / slicks (années 70); turbo (quatre-vingt); électronique (années nonante); fabricant (noughties), et hybrides (aujourd’hui).

Bien sûr, il y a des chevauchements, mais chaque décennie a été définie par sa technologie entre crochets, ce qui nous donne un cadre général pour travailler. Alors, qui a été le moteur définitif de chaque décennie?

Il ne fait aucun doute que Fangio bestrode F1 a franchi la première décennie comme un colosse, remportant cinq titres et un record de 24 grands prix dans des moments extrêmement dangereux. Il est le seul pilote de ma liste que je n’ai jamais vu courir, mais son record parle de lui-même.

Jim Clark était le roi des années 60, que ce soit dans ses Lotus 25 et 33 légers ou, trop brièvement, dans le sublime 49. Lui aussi a connu une carrière record, même s’il s’est terminé bien trop tôt. Il ne fait aucun doute qu’il aurait ajouté à ses deux titres sans la défaillance d’un pneu dans une course de Formule 2.

L’ultra-professionnel Sir Jackie Stewart a suivi son compatriote, établissant des records sur le chemin de trois titres et est toujours le seul chevalier champion du monde britannique. Sans aucun doute mon choix pour les années 70.

La sélection du prochain pilote est plus difficile, car trois sont en lice: Lauda (qui se qualifie également pour la nomination des années 70); Senna (qui pourrait faire beaucoup plus); et furtif Alain Prost. À mon avis, cela revient à Niki, dont le retour victorieux dans les années quatre-vingt après que tout l’Autrichien avait enduré en 1976 le confirme.

Le rétablissement de Lauda après une blessure a été vraiment héroïqueSenna et Prost ont également figuré en bonne place dans les années 90. Le choix populaire est Senna et c’est donc sur ma liste, par une moustache: Mais pour ce jour fatidique de mai, il aurait pu courir à des hauteurs plus rares et le cours de F1 aurait été si différent. Senna s’est simplement démarquée, et Prost perd, bien que par une mince marge.

Les années 2000 appartiennent à Schumacher, cela ne fait aucun doute – ayant conduit à la résurgence de Ferrari, ce qui a à son tour haussé la barre. Et l’ère actuelle a été totalement dominée par Hamilton, qui maîtrisait les hybrides complexes comme aucun autre. Ainsi, pour récapituler ma liste restreinte: Fangio, Clark, Stewart, Lauda, ​​Senna, Schumacher, Hamilton.

Comment un pilote de cette liste pourrait-il être considéré comme supérieur à un autre étant donné les énormes changements apportés à la F1 en sept décennies? Ainsi, sélectionner mon «GOAT» est une tâche impossible, et même tenter de le faire fait le sextet restant un mauvais service.

Pourtant, je nomme trois hors concours: Stewart, Lauda et Senna – dans l’ordre chronologique, l’esprit – mais, qui sait, Hamilton pourrait évincer l’un de ce trio légendaire, et tous les trois pourraient être remplacés dans les décennies à venir…

Et la troisième question? Nous devrons enregistrer cela pour une autre fois …

