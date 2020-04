Qui était Sir Stirling Moss?, Injustement le champion sans couronne

Aujourd’hui, le sport automobile mondial ressent grandement la mort d’une de ses légendes. À 90 ans, Sir Stirling Moss laisse un énorme héritage. En Formule 1, il a été vice-champion quatre années de suite, de 1955 à 1958. Son talent était incroyable tout comme sa personnalité, admiré et loué par ses rivaux. Malheureusement, il est devenu un «champion sans couronne».

Si Stirling Moss avait suivi les souhaits de ses parents, les Anglais nés à Londres le 17 septembre 1929 et élevés dans le Berkshire n’auraient pas piloté mais auraient été dans une salle de conférence, depuis le souhait de ses parents Alfred et Aileen Moss était dentiste, tout comme eux. Cependant, Stirling rêvait d’une carrière de pilote. Cette vision a également été inspirée par les succès respectables de ses parents sur les circuits de course en Angleterre et en Amérique du Nord, ainsi que sur les compétitions de rallye et d’habileté.

Moss pilotant la Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S) au Mille Miglia en 1955.

La première rencontre de Moss au volant d’une voiture s’est produite à la ferme familiale alors qu’il n’avait que six ans. Il a obtenu son permis de conduire grâce à un permis spécial à l’âge de 15 ans. D’ici là, j’avais déjà décidé que je voulais devenir un pilote de course professionnel. En 1948, Moss achète une voiture de course Cooper 500 et participe à sa première course en Formule 500cc britannique (Formule 3). Il était assisté par le mécanicien allemand Donat Müller, qui travaillait à la ferme comme prisonnier de guerre. Moss a participé à 15 courses, remportant le drapeau à damier dans douze d’entre elles. Ce fut le début vertigineux d’une carrière internationale.

En 1949, il participait déjà à la Formule 2 en tant que membre de l’équipe britannique HWM, remportant la Coupe Madgwick à Goodwood dans une Cooper T9 le 17 septembre. Il est devenu champion britannique de Formule 2 en 1949 et 1950. Le pilote de course de 20 ans n’a pas seulement fait sa marque sur la piste: Moss a été l’un des premiers pilotes professionnels à l’époque à devenir patron, prenant en charge son engagements et taux. En tant que tel, les Britanniques sont devenus un pionnier en faisant du sport automobile un sport professionnel. En 1950, Moss a remporté le trophée touristique dans une Jaguar XK 120 privée, dépassant même les voitures de course de Jaguar. L’année suivante, il dirigera cette équipe.

Il a fait ses débuts en F1 au GP de Suisse 1951 au volant d’un HWN. Ses résultats en Formule 2 ont attiré l’attention d’Enzo Ferrari, qui l’a placé dans l’une de ses voitures pour le GP de Bari de 1951. Lorsque Mosso est arrivé dans les Pouilles après un voyage mémorable, il a découvert que sa voiture avait été désignée Piero Taruffi. . La mousse de 21 ans à l’époque était furieuse et est rentrée chez elle en jurant qu’il ne la piloterait jamais pour la Scuderia.

Stirling Moss avec le 300 SLR (W 196 S) à Hockenheimring.

En 1953, son manager Ken Gregory a approché Alfred Neubauer, le directeur des courses de l’ancienne Daimler-Benz AG, pour lui poser des questions sur la possibilité d’embaucher Moss. Neubauer avait certainement entendu parler du Britannique, mais la composition de l’équipe était déjà terminée pour le retour de Mercedes-Benz en F1 en 1954. Les succès de Moss en course semblaient également trop nouveaux pour que Mercedes-Benz s’attende à un série de résultats sur une longue période.

Moss entra donc en Formule 1 dans sa propre Maserati 250 F en 1954. L’équipe privée “Equipe Moss” deviendra plus tard “Stirling Moss Limited”. Parmi ses triomphes en 1954, il avait la troisième place au Grand Prix de Belgique. Et lors du Grand Prix d’Italie à Monza, Moss a affronté un duel en tête-à-tête passionnant avec Juan Manuel Fangio, le meilleur pilote Mercedes-Benz: Moss est resté en tête, 10 secondes devant Fangio, jusqu’aux derniers jours. douze tours puis un oléoduc s’est cassé dans la Maserati; l’échec l’a immédiatement laissé par terre. Fangio a gagné, mais a rendu à Moss le dernier hommage, déclarant Moss le vrai vainqueur de la course. Malgré ses options limitées en tant que pilote privé, Moss a terminé la saison à la treizième place. Les fans anglais l’ont encouragé lors de ses victoires, et une figure de cire du pilote de course de 25 ans était à l’honneur au musée de cire Madame Tussaud à Londres.

Stirling Moss s’impose au GP de Grande-Bretagne en 1955, suivi de Juan Manuel Fangio.

Pendant ce temps, Moss a acquis la réputation de frapper ses voitures de course. Cependant, pour les Britanniques, la voiture de course était avant tout un outil puissant qui lui permettait de franchir la ligne le plus rapidement possible. La saison suivante, cette voiture porterait l’étoile Mercedes et serait peinte en argent. Le talentueux pilote britannique avait laissé une forte impression sur Alfred Neubauer. Après une série de tests de conduite réussis, Neubauer l’a inscrit au groupe de travail Mercedes-Benz pour la saison 1955 en décembre 1954. De retour chez lui, Moss a été largement critiqué par certains milieux pour avoir rejoint une équipe. Voiture de course allemande, et la plus réussie du moment. Cependant, la désapprobation du public n’a pas influencé l’ambitieux pilote de course, et il a participé à un total de 17 courses dans la W 196 R Formula 1, qui a connu un tel succès en 1954, et dans la nouvelle 300 SLR.

Moss a fait ses débuts en Formule 1 sur la W 196 R lors du Grand Prix d’Argentine le 16 janvier 1955, où il était quatrième avec Hans Herrmann et Karl Kling. Le clou de la saison a été sa victoire au Grand Prix d’Angleterre à Aintree le 16 juillet, devant son coéquipier Juan Manuel Fangio. Dans deux autres courses de Formule 1 en 1955 (Grand Prix de Belgique, Grand Prix des Pays-Bas), Moss a franchi la ligne d’arrivée deuxième derrière Fangio et a terminé la saison en tant que finaliste.

Cependant, le Britannique était vraiment à son époque en 1955 lorsque le 300 SLR a été développé spécialement pour la saison. Mercedes-Benz utilisait toujours le châssis W 196 R équipé du moteur 300 SLR 300 SLR (W 196 S) pour le Grand Prix de Buenos Aires le 30 janvier 1955. La 300 SLR a fait ses débuts au Mille Miglia le 30 D’avril au 1er mai 1955. Moss a remporté la course de 1000 milles avec son copilote Denis Jenkinson au meilleur moment de l’histoire de Mille Miglia. Moss a également remporté le Tourist Trophy à Dundrod (Irlande du Nord) et la Targa Florio en Sicile dans la Mercedes-Benz 300 SLR.

Moss et Fangio avec la Mercedes 300 SLR de Mille Miglia (W 196 S) et la W 196 R. de F1

Moss a remporté le Championnat du monde des voitures de sport en 1955 pour la marque basée à Stuttgart. Cependant, Mercedes-Benz s’est retiré de la course active après cette saison réussie, et Moss a poursuivi sa carrière avec d’autres équipes de course, initialement à Maserati. Au cours des années suivantes, Stirling Moss a conduit des voitures de course pour des équipes telles que Vanwall, Cooper, Porsche, Aston Martin, Ferrari, Lotus et B.R.M. Il s’est constamment révélé être un pilote de classe mondiale qui a remporté de nombreuses victoires et d’excellents résultats en Formule 1 et en course de voitures de sport.

La dernière partie de la carrière de Moss l’a vu concourir dans une Lotus pour son ami Rob Walker, qui était également fortement impliqué dans les voitures de sport. En fait, avec cette équipe, Moss a conduit plusieurs courses pour Ferrari dans plusieurs apparitions sporadiques mais gagnantes en 1957, remportant la victoire à la Nassau Trophy Race aux Bahamas dans une Scuderia Temple Buell 290 MM, et en 1958, avec la victoire à la GP de Cuba, au volant de Luigi Chinetti au 335 Sport. En 1960, Moss a piloté une Ferrari 250 GT SWB remportant le Goodwood Tourist Trophy, le Redex Trophy à Brands Hatch et la Nassau Trophy Race.

Stirling Moss pilotant la Ferrari 250 GT SWB.

D’autres victoires ont suivi en 1961 au British Empire Trophy, au Peco Trophy et encore à Nassau et au Tourist Trophy. Les victoires dans une relation entre Ferrari et Walker avec Enzo Ferrari ont conduit à un accord qui aurait finalement dû voir Moss conduire une Ferrari de Formule 1 sous la bannière de l’équipe Walker en 1962. Cette année-là, la saison des voitures de sport de Moss avait un bon début avec une victoire au Bank Holiday Trophy à Brands Hatch et une victoire à Daytona 3 heures comme d’habitude au volant de la 250 GT SWB.

Malheureusement, le monde ne verrait jamais Moss courir une Ferrari de Formule 1, car il a été gravement blessé dans un terrible accident, au volant d’une Lotus, lors du Glover Trophy à Goodwood. Il a quitté Moss dans le coma et après avoir testé une voiture de course au printemps 1963, il a décidé de se retirer de la course.

Au cours de sa carrière sportive, il a remporté 222 victoires en 495 courses auxquelles il a participé, dans moins de 84 modèles de voitures différents. Cette polyvalence souligne l’immense prestige dont jouit cette légende du sport automobile, comme l’un des meilleurs pilotes de son temps.

Stirling Moss et Lewis Hamilton avec la Mercedes F1: W 196 R de 1954 et W04 de 2013.

Stirling Moss, qui a été fait chevalier par la reine en 1999, a également maintenu des liens étroits avec différentes marques et catégories, même après la fin de sa carrière. Avec Mercedes-Benz, il avait un rôle d’ambassadeur.

En 2015, l’équipe Mercedes lui a rendu hommage à Monza. Il était là avec Lewis Hamilton traîner avec les voitures de l’époque.

