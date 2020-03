Qui fait quoi sur la grille de départ du Grand Prix virtuel de Bahreïn 2020 · .

Les 20 pilotes qui participeront au premier Grand Prix Virtuel de Bahreïn ont été annoncés. Voici plus sur qui conduira pour chaque équipe.

Participants au Grand Prix virtuel de Bahreïn 2020

Mercedes

Stoffel Vandoorne

Après une superbe carrière en GP2 – deuxième de sa première saison et champion tout à fait dominant à son retour – on attendait beaucoup de Vandoorne en F1. Mais il a eu la malchance de conduire deux des voitures les moins compétitives de McLaren ces dernières années et a perdu sa place sur la grille lorsque l’équipe a apporté des changements radicaux à la fin de 2018. Depuis, il est passé avec succès à la Formule E.

Esteban Gutierrez

Gutierrez a passé deux saisons difficiles à Sauber en 2013 et 2014, puis est revenu en F1 avec Haas après un an d’absence. Cependant, il a été remplacé par Kevin Magnussen après une saison sans point. Il a ensuite couru en Formule E et IndyCar, et a rejoint le programme de simulation de Mercedes.

Ferrari

Robert Shwartman

Le pilote russe âgé de 20 ans est membre de la Ferrari’s Driver Academy depuis 2018, et le meilleur membre de la FDA, Marcus Armstrong, au titre de Formule 3 l’année dernière.

Dino Beganovic

Récemment ajouté à la FDA, l’as suédois de karting a rejoint l’équipe junior de la Scuderia en janvier. Âgé de seulement 16 ans, il a remporté les titres italien et suédois de karting OK l’année dernière, mais ses débuts dans les voitures de course ont été retardés en raison du démarrage tardif du championnat de cette année.

Red Bull

Philip Eng

Le pilote expérimenté GT Eng est un visage familier de la facture de support F1, ayant remporté le titre Porsche Supercup lors de ce week-end trempé sur le Circuit des Amériques en 2015. Le double vainqueur des 24 Heures de Spa est maintenant un pilote d’usine pour BMW.

Chris Hoy

Sir Chris Hoy, 43 ans, a remporté six médailles d’or olympiques en cyclisme entre 2004 et 2012. Il est ensuite passé avec succès à la course de voitures de sport, remportant la catégorie European Le Mans Series LMP3 en 2015 avec son coéquipier Charlie Robertson.

McLaren

Lando Norris

Seul pilote de la grille à avoir déjà démarré une course de F1. Norris a fait ses débuts en F1 pour McLaren l’année dernière et a remporté des championnats de F3, de Formule Renault Eurocup et de Toyota Racing Series.

Nicolas Hamilton

Le frère de Lewis Hamilton est à la fois un joueur compétent et un coureur du monde réel qui a participé au British Touring Car Championship.

Renault

Guanyu Zhou

Après avoir rejoint la Ferrari Academy Driver en 2015, le coureur chinois Zhou est passé chez Renault au début de l’année dernière et est maintenant leur pilote de réserve. Il était le pilote recrue le mieux classé en Formule 2 l’année dernière.

Ian Poulter

Le champion du monde de golf 2010 et 2012, surnommé The Postman, est connu pour son sens vestimentaire distinctif. La connexion de Renault, âgé de 44 ans, passe par leur nouveau sponsor en titre, DP World, avec qui il a un accord de parrainage.

AlphaTauri

Matthew Trivett (alias «Sadokist»)

Le commentateur canadien Trivett, 30 ans, est également un pilote de course amateur.

Luca Salvadori

Le coureur du World Superbike Salvadori est également un créateur prolifique de vidéos sur YouTube.

Racing Point

Jimmy Broadbent

Broadbent gère l’une des plus grandes chaînes de simulation sur YouTube. Il est spécialisé dans iRacing, rFactor 2, Assetto Corsa et Gran Turismo.

Nico Hulkenberg

Perdre son premier pilote de F1 à Williams, malgré la pole position pour le Grand Prix du Brésil 2010, a fait reculer la carrière de Hulkenberg, tout comme un passage inopportun à Sauber en 2013. Chez Force India et Renault, il est venu à l’agonie près d’un podium à plusieurs reprises occasions, mais n’en a jamais marqué un et a été abandonné à la fin de l’année dernière. Mais il a remporté les 24 Heures du Mans avec Porsche en 2015 lors de sa première tentative.

Alfa Romeo

Johnny Herbert

Bien qu’il ait marqué une quatrième place remarquable lors de ses débuts en F1 en 1989 tout en subissant les conséquences d’un effroyable crash du F3000 à Brands Hatch, la première entrée de Herbert en F1 a été écourtée. Il a obtenu sa pause lorsqu’il est retourné dans son équipe d’origine, Benetton, à la fin de 1994, et a remporté deux fois l’année suivante. Il a ajouté une troisième victoire à Stewart en 1999, mais s’est retiré à la fin de la saison suivante.

Aamir Thacker («Cyanure»)

Influenceur, streamer Twitch et «gars de la voiture» Thacker concourt sous le pseudonyme Cyanide.

Haas

Anthony Davidson

Après une poignée de départs en F1 avec Minardi et BAR en 2002 et 2004, Davidson a obtenu un siège de F1 à temps plein à Super Aguri en 2007. Mais l’équipe s’est effondrée l’année suivante. Un plus grand succès attend dans les voitures de sport, cependant, et il partage le titre de champion du monde d’endurance 2014 avec son coéquipier Sébastien Buemi. Il a également contribué au succès de Mercedes en F1 en tant que pilote de simulateur.

Paul Chaloner («Redeye»)

Trivett, 48 ans, est un animateur professionnel de diffusion de jeux vidéo et fondateur de Code Red Esports.

Williams

Nicholas Latifi

Le pilote de course régulier de Williams, Nicholas Latifi, aurait dû faire son deuxième départ en Grand Prix aujourd’hui; car il attend toujours ses débuts en F1. Il a été finaliste en F2 l’année dernière, le plus proche qu’il ait remporté un championnat junior depuis sa sortie du karting.

Liam Payne

Ancien membre du groupe de garçons One Direction, Payne est maintenant un artiste solo et a sorti son premier album à la fin de l’année dernière.

Le Grand Prix Virtuel de Bahreïn aura lieu à 20h GMT et sera diffusé en direct sur YouTube, Facebook et Twitch, ainsi que sur d’autres chaînes sportives.

