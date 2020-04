Quiz F1: buteurs au championnat du monde 1995

Il est temps de devenir précis dans ce quiz F1. Nous voulons que vous nommiez chaque pilote qui a marqué au moins un point au Championnat du monde 1995.

Il y a 18 pilotes au total et toutes les informations que vous avez à votre disposition, à moins que vous ne trichiez inexplicablement bien sûr, sont les classements du Championnat du Monde avec le nombre de points rempli. La suite est à vous.

Vous avez huit minutes pour terminer ce quiz particulier. Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous comment vous vous entendez.

Vous pouvez également nous contacter sur Twitter @ Planet_F1 et via notre page Facebook.

Si vous ne pouvez pas voir ce quiz particulier ou le jouer correctement, essayez de nouveau via la page officielle de Sporcle.

