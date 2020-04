Quiz F1: les pilotes gagneront avec plus de 3 constructeurs

Il est temps de tester vos connaissances en Formule 1 sur les pilotes qui ont remporté une course avec non pas un, pas deux, mais trois constructeurs différents ou plus.

C’est un club assez exclusif pour faire partie, avec seulement 15 pilotes capables de réaliser l’exploit au cours de l’histoire de la Formule 1.

Vous avez 15 minutes pour voir si vous pouvez obtenir un full et un fair-play pour tous ceux qui le font (sans tricher!). Nous pensons que celui-ci peut être difficile à compléter.

Faites-nous savoir sur Twitter @ Planet_F1 ou sur notre page Facebook comment vous allez. Vous pouvez également déposer un commentaire ci-dessous.

Si vous ne pouvez pas jouer correctement au quiz ci-dessous, rendez-vous sur notre page Sporcle et essayez-le.

Bonne chance!

