Quiz F1: Les pole-sitters F1 de 2000 à 2009

Ce quiz F1 concerne les pole-sitters de la merveilleuse décennie des années 2000. Comment ferez-vous?

Juste pour clarifier avant de vous lancer dans cette course, nous recherchons les 18 pilotes de la saison 2000 jusqu’à la fin de la campagne 2009 pour être officiellement crédités d’une pole position dans une course de Formule 1.

Maintenant, nous avons couvert cette base. Il est temps de vous y rendre. Vous avez 10 minutes au compteur et votre temps commence maintenant.

Si vous ne pouvez pas voir le quiz ci-dessous ou si vous ne pouvez pas le jouer correctement, rendez-vous sur notre page Sporcle.

Faites-nous savoir comment vous vous débrouillez et, si vous n’avez pas encore essayé les autres, alors testez…

