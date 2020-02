Qu’on le veuille ou non, Mercedes sera à nouveau l’équipe à battre

Mercedes, championne du monde de Formule 1 en titre, se rendra en Australie pour l’ouverture de la saison du 15 mars en tant que meilleure équipe de test, mais avec ses rivaux Ferrari et Red Bull faisant allusion à un rythme caché.

Valtteri Bottas a réalisé le tour le plus rapide des six jours d’essais sur le Circuit de Catalunya à l’extérieur de Barcelone et également le dernier vendredi.

Le meilleur temps du Finlandais d’une minute 15,732 secondes a été établi la semaine dernière, mais il a également dominé les écrans de chronométrage de la semaine deux avec un 1: 16,196.

“Cela fait du bien de conclure les tests en haut du classement et de terminer deux semaines intenses pour l’équipe avec une dernière journée décente sur la bonne voie”, a déclaré le directeur technique James Allison.

«La voiture a été assez solide tout au long des tests hivernaux et ce fut une période passionnante pour nous d’explorer son potentiel.

«Nous avons clairement encore du travail à faire sur la fiabilité pour nous mettre au niveau que nous attendons au début de la saison. Mais si nous pouvons le faire, je pense que nous avons une chance décente de faire bonne figure à Melbourne. “

Mercedes poursuivra son septième doublé consécutif cette saison, avec Lewis Hamilton également après une septième couronne de pilotes pour égaler le record de Michael Schumacher.

Le Britannique a déclaré qu’il avait une confiance totale dans l’équipe pour régler les problèmes persistants et qu’il avait hâte de reprendre la course.

Hamilton et Bottas ont parcouru 787 km entre eux vendredi, Hamilton effectuant 90 tours du circuit du Grand Prix d’Espagne et Bottas 79.

Le Max Verstappen de Red Bull était le deuxième pilote le plus rapide au classement général, avec un 1: 16.269 et un pneu C4 plus dur que le C5 de Bottas.

«Je me sens vraiment prêt pour Melbourne et les deux dernières semaines ont été une bonne préparation. Nous avons essayé tout ce que nous voulions au cours des six jours, ce qui est très important de notre côté, donc je suis content de cela », a déclaré le pilote néerlandais.

Daniel Ricciardo de Renault a terminé troisième le plus rapide en six jours et Charles Leclerc de Ferrari quatrième avec Hamilton cinquième.

“Je suis assez content de ma course aujourd’hui et terminer en tête des feuilles de temps dans la séance du matin était un bonus”, a déclaré Ricciardo. “Mais il s’agit de tests, donc je ne suis pas trop excité à ce sujet.”

Mario Isola, le patron de Pirelli en F1, a déclaré que la pluie et le vent avaient affecté le deuxième test.

“C’est probablement la raison pour laquelle certains temps n’étaient pas aussi rapides qu’auparavant, mais il y avait encore beaucoup de course à pied”, a-t-il déclaré.

Isola a déclaré que l’écart de performances entre les pneus C5 et C4 était d’environ 0,45 seconde.

