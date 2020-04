Regardez la première manche de la nouvelle série Race for the World carity Esports sur . Live.

Un groupe de 19 pilotes de Formule 1, de Formule 2 et d’autres disciplines, ainsi que des invités spéciaux, disputeront une série de six courses commençant aujourd’hui pour désigner un champion général.

Ils espèrent également recueillir 100 000 $ pour le Fonds de solidarité Solidarité Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez faire un don ici.

La manche d’ouverture comprendra deux courses à 25% de distance sur F1 2019. Retrouvez la liste complète des pilotes ici.

Suivez tout l’événement sur . Live avec les mises à jour des équipes et des pilotes en temps réel et les commentaires des lecteurs de . et plus:

Lancez . Live: Race for the World round one

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: