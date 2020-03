Race Wrap: Logano remporte Phoenix, MotoGP au Qatar… en quelque sorte!

Avec le Coronavirus qui s’installe, les événements annulés ou reportés et un week-end déjà calme sur le calendrier mondial des courses le week-end dernier, les courses internationales se sont limitées au NASCAR Phoenix 500 et aux Grands Prix Moto2 et Moto3 du Qatar.

NASCAR: Logano combat Harvick

C’était serré à Phoenix lorsque Joey Logano a combattu la Ford similaire de Kevin Harvick lors d’une fusillade de deux tours en prolongation jusqu’au drapeau pour devenir le premier double vainqueur en NASCAR 2020. Un avertissement de fin de course a vu Harvick sur le pare-chocs de Logano lorsque les jaunes se sont levés pour libérer le terrain sur ces deux tours de contrôle supplémentaires, mais Logano l’a retenu pour gagner le droit à Victory Row. Kyle Busch (Toyota) a terminé troisième devant Kyle Larson (Chevrolet), Clint Bowyer (Ford) et Kurt Busch (Chevrolet).

MotoGP: classe Premier manquante mais les courses Moto2 et Moto3 ont lieu

Alors que le premier MotoGP du Qatar a été victime de la peur du Coronavirus, les terrains Moto2 et Moto3 étaient déjà tous deux au Qatar pour les tests de pré-saison, alors ces courses se sont déroulées comme prévu à Losail dimanche soir. Le pilote japonais KTM Tetsuta Nagashima est arrivé 14e sur la grille pour remporter une course Moto2 mouvementée après avoir devancé le gaggle en fin de course. Il a laissé Lorenzo Baldassarri pour défendre Enea Bastianini, Joe Roberts, Remy Gardner et Jorge Navarro pour la deuxième place.

La Moto3 s’est avérée encore plus mouvementée alors qu’Albert Arenas s’est retrouvé devant un groupe de dix vélos divisé par moins d’une seconde pour célébrer la 100e victoire de KTM dans la catégorie bébé MotoGP. Arenas a échappé à un affrontement au dernier tour ce qui a vu Darryn Binder éliminé, pour repousser le quintette Honda John McPhee, Ai Ogura, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki et Gabriel Rodrigo, le tout dans une demi-seconde au drapeau.

