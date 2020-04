Racing Point concourra en tant qu’équipe Aston Martin F1 à partir de 2021

Le retour d’Aston Martin en Formule 1 est confirmé. La saison 2021 verra l’une des meilleures marques de voitures, Aston Martin, revenir sur la grille en tant qu’équipe de F1 qui fonctionne et continue d’opérer depuis sa base de Silverstone.

Le lundi 30 mars, les actionnaires d’Aston Martin Lagonda ont approuvé une levée de fonds de 536 millions d’euros, soutenue par une injection de 260 millions d’euros de nouveaux capitaux du Yew Tree Consortium, un groupe d’investisseurs dirigé par Lawrence Stroll. Dans le cadre de cet investissement, l’homme d’affaires canadien deviendra président exécutif d’Aston Martin et Aston Martin créera sa propre équipe de course de F1.

Les avantages d’un retour au sommet du sport automobile sont clairs. Il n’y a pas de meilleur moyen de développer la marque Aston Martin à l’échelle mondiale et de dialoguer avec votre clientèle que d’avoir une équipe de Formule 1. Le sport exige l’excellence en matière de conception et d’ingénierie, et une innovation implacable, en grande partie. qui sera partagée avec les équipes d’ingénierie et de développement de Gaydon et sera progressivement intégrée dans les générations futures de voitures, en particulier la gamme prévue de voitures à moteur central.

Ce travail est sur le point de commencer avec la création d’équipes d’ingénierie et de groupes de travail pour jeter les bases du succès de l’équipe, du développement de la voiture et de la création d’une marque mondiale.

Toute la Formule 1 a été temporairement arrêtée en raison de COVID-19. Au Royaume-Uni, de nombreuses équipes se sont associées dans le cadre du projet Pitlane pour développer et créer de nouveaux fans le plus rapidement possible.

